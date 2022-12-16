Германия.В продаже юзанные комплекты вместе с селфи или без селфи(смот

Отправлено Вчера, 21:17

Германия.В продаже юзанные комплекты вместе с селфи или без селфи(смотрите видео доказательство).

Имею статус проверенного продавца на этом форуме https://cvvboard.top...ekty-vmeste-s-s

Контакты для связи со мной:

Телеграм для гостей форума @selfie_proof

Почта selfie-proof@yandex.ru

Все наборы юзанные, я не продаю свежие наборы, где именно они использовались ранее, я не могу знать об этом.

Я не несу ответственность: фальшивые или реальные эти карты, я покупаю этот продукт у другого продавца, я не специалист по Photoshop, поэтому я не могу сказать вам, являются ли он подделками или реальными

Я не несу ответственности отрисовка это или настоящие документы,также я не несу ответственности за проходимость комплекта или комплектов которые вы у меня купите в ваших конторах.

Вы видите две карты (спереди и сзади) с краской(с замазом), я также сделаю скриншот для всего набора.

Затем вы уже решите заплатить мне деньги и получить оригиналы или платить деньги гаранту и получить оригиналы через гаранта.

Гаранта услуги полностью за ваши деньги.

Айди карта с двух сторон 500рублей.

Права с двух сторон 500рублей.

Видео подтверждение на наличие товара https://disk.yandex..../U-Y0dDeWIiheGg

Обязательно настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Если не настроить качество видео то вы увидите плохого видео качества ролик.

Сегодня в продаже.

Мужчина 1991 года рождения.

Айди карта действительна до 10.03.2029

Права действительны до 09.10.2033

Женщина 1970 года рождения.

Айди карта действительна до 21.10.25

Мужчина 1996 года рождения.

Айди карта действительна до 28.03.2024

Права действительны до 14.11.2028