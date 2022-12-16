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Германия.В продаже юзанные комплекты вместе с селфи или без селфи(смот

Автор темы mickey, Вчера, 21:16

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#1 mickey

mickey

    Ученик

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-1
Обычный

Отправлено Вчера, 21:17

Германия.В продаже юзанные комплекты вместе с селфи или без селфи(смотрите видео доказательство).
 
 
Имею статус проверенного продавца на этом форуме https://cvvboard.top...ekty-vmeste-s-s
Контакты для связи со мной:
Телеграм https://t.me/selfie_proof
Телеграм для гостей форума @selfie_proof
Почта  selfie-proof@yandex.ru 
 
 
Все наборы юзанные, я не продаю свежие наборы, где именно они использовались ранее, я не могу знать об этом.
Я не несу ответственность: фальшивые или реальные эти карты, я покупаю этот продукт у другого продавца, я не специалист по Photoshop, поэтому я не могу сказать вам, являются ли он подделками или реальными
Я не несу ответственности отрисовка это или настоящие документы,также я не несу ответственности за проходимость комплекта или комплектов которые вы у меня купите в ваших конторах.
 
Вы видите две карты (спереди и сзади) с краской(с замазом), я также сделаю скриншот для всего набора.
Затем вы уже решите заплатить мне деньги и получить оригиналы или платить деньги гаранту и получить оригиналы через гаранта.
 
Гаранта услуги полностью за ваши деньги.
 

 

Айди карта с двух сторон 500рублей.
Права с двух сторон 500рублей.
Видео подтверждение на наличие товара https://disk.yandex..../U-Y0dDeWIiheGg
Обязательно настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.
Если не настроить качество видео то вы увидите плохого видео качества ролик.
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Сегодня в продаже.
Мужчина 1991 года рождения.
Айди карта действительна до 10.03.2029
Права действительны до 09.10.2033
 
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Женщина 1970 года рождения.
Айди карта действительна до 21.10.25
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Мужчина 1996 года рождения.
Айди карта действительна до 28.03.2024
Права действительны до 14.11.2028
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