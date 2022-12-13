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Продаются Готовые аккаунты Яндекс Директ с пройденной модерацией, с от

Автор темы frodo sumkin, Сегодня, 06:43

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#1 frodo sumkin

frodo sumkin

    Ученик

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Обычный
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 06:43

Продаются Готовые аккаунты Яндекс Директ с пройденной модерацией, с отлежкой от 3х мес

 

 
Можно использовать для:
 
- активации промокодов;
- открутки рекламы;
- других нужд.
 
При регистрации использованы:
 
- чистый номер телефона (смс сервис);
- чистый и уникальный IP;
- чистый и уникальный браузер;
- чистый и уникальный ПК;
- пройденная модерация;
- отсутствие блокировки;
 
ytOkStKj8Ek.jpg?size=600x600&quality=95&
 
мои темы на соседних форумах
 
 
телеграм https://t.me/temych_kbr
вконтакте https://vk.com/temych1984
Отзывы группа вк https://vk.com/topic...155715_39724025
ТГ канал https://t.me/skidka_dir

Сообщение отредактировал frodo sumkin: Сегодня, 06:44

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