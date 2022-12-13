Продаются Готовые аккаунты Яндекс Директ с пройденной модерацией, с от

Продаются Готовые аккаунты Яндекс Директ с пройденной модерацией, с отлежкой от 3х мес
Можно использовать для:
- активации промокодов;
- открутки рекламы;
- других нужд.
При регистрации использованы:
- чистый номер телефона (смс сервис);
- чистый и уникальный IP;
- чистый и уникальный браузер;
- чистый и уникальный ПК;
- пройденная модерация;
- отсутствие блокировки;
мои темы на соседних форумах
телеграм https://t.me/temych_kbr
вконтакте https://vk.com/temych1984
Отзывы группа вк https://vk.com/topic...155715_39724025
ТГ канал https://t.me/skidka_dir
Сообщение отредактировал frodo sumkin: Сегодня, 06:44