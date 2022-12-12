Вы веб-мастер и еще хорошую партнерку для заработка?

Отправлено Вчера, 12:02

Приглашаем в партнерскую программу одного из самых топовых международных вебкам сайтов - StripChat. У нас около 240 млн. активных пользователей в месяц (по данным SimilarWeb) и около 4000 вебкам моделей в онлайне ежедневно (teen, asian, cosplay, gay, tranny, fetish и т.д.). Нам интересны те, кто работает с affiliate сайтами, а также те, кто хочет монетизировать свой сайт +18 тематики.

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Почему тысячи веб-мастеров уже выбрали работать с нами?

1) Высокие конверсии в продажу: конверсия в покупку выше средних показателей по рынку в смежных нишах;

2) Огромный выбор промоматериалов: виджеты с наиболее конвертящимися моделями, прероллы с лайв стримами, смарт линки, банеры, лендинги;

3) Возможность интеграции нашего контента на ваш сайт через API;

4) Возможность настройки вайтлейбла на вашем домене;

5) Персональный аккаунт менеджер и отзывчивая поддержка Skype для новичков;

6) Самые современные VR технологии и сайт с автоматически адаптирующимся контентом под юзера (AI технологии).

Условия вознаграждения: 20% со всех оплаченных токенов без ограничений по времени Revenue Share Lifetime. Для опытных вебов, у которых большие объемы качественного трафика можем рассмотреть иные условия вознаграждения.

Выплаты 2 раза в месяц. Минимальная сумма 100$. Способы вывода денег:

Банковский перевод

Криптокошельки

Электронные кошельки

Чеки

ACH

Мы выплатили за год более 90 млн. $ партнерских отчислений!

Познакомиться ближе и зарегистрироваться в партнерской программе StripChat можно по ссылке.

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