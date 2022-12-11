Перейти к содержимому

Фотография

Если браузер не открывает сайты https. Решение

Автор темы Алексей web, Вчера, 14:18

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Алексей web

Алексей web

    Дизайнер. Skype - aleksejus.belovas

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 6 117 сообщений
2 350
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Прибалтика
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 14:18

30 сентября 2021 истек срок действия сертификата DST Root CA X3 Let’s Encrypt. Браузеры Google Chrome, Opera и Edge теперь не могут открыть большинство сайтов https. Лишь Mozilla Firefox работает нормально.

 

РЕШЕНИЕ

Если у вас установлена не Windows, а иная операционная система, попробуйте обратиться за решением к следующей теме на официальном форуме Let’s Encrypt – https://community.le...r-2021/149190/3

А для Windows простейшим решением будет загрузить сертификат ISRG Root X1 с официального сайта Let’s Encrypt и вручную импортировать его в хранилище доверенных корневых центров сертификации. Для этого:

  1. Загрузите версию “Self-signed DER” сертификата ISRG Root X1 со страницы https://letsencrypt.org/certificates/

2. Откройте скачанный вами файл isrgrootx1.der

3. Импортируйте его в хранилище доверенных корневых центров сертификации следующим образом.

Нажмите “Установить сертификат”:

XdGiYXhz9_I.jpg

 

c3zRgXoU58k.jpg

 

Выберите “Поместить все сертификаты в следующее хранилище”.
Нажмите “Обзор”.
Выберите “Доверенные корневые центры сертификации”:

Если появится сообщение с вопросом, ответьте “Да”.

А через командную строку это можно сделать так: certutil -ent -addstore Root isrgrootx1.der

 

 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Софт и Операционные системы


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Делаем сами
  3. Софт и Операционные системы
  4. Правила форума