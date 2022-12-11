Если браузер не открывает сайты https. Решение

30 сентября 2021 истек срок действия сертификата DST Root CA X3 Let’s Encrypt. Браузеры Google Chrome, Opera и Edge теперь не могут открыть большинство сайтов https. Лишь Mozilla Firefox работает нормально.
РЕШЕНИЕ
Если у вас установлена не Windows, а иная операционная система, попробуйте обратиться за решением к следующей теме на официальном форуме Let’s Encrypt – https://community.le...r-2021/149190/3
А для Windows простейшим решением будет загрузить сертификат ISRG Root X1 с официального сайта Let’s Encrypt и вручную импортировать его в хранилище доверенных корневых центров сертификации. Для этого:
- Загрузите версию “Self-signed DER” сертификата ISRG Root X1 со страницы https://letsencrypt.org/certificates/
2. Откройте скачанный вами файл isrgrootx1.der
3. Импортируйте его в хранилище доверенных корневых центров сертификации следующим образом.
Нажмите “Установить сертификат”:
Выберите “Поместить все сертификаты в следующее хранилище”.
Нажмите “Обзор”.
Выберите “Доверенные корневые центры сертификации”:
Если появится сообщение с вопросом, ответьте “Да”.
А через командную строку это можно сделать так: certutil -ent -addstore Root isrgrootx1.der