Если браузер не открывает сайты https. Решение

Отправлено Вчера, 14:18

30 сентября 2021 истек срок действия сертификата DST Root CA X3 Let’s Encrypt. Браузеры Google Chrome, Opera и Edge теперь не могут открыть большинство сайтов https. Лишь Mozilla Firefox работает нормально.

РЕШЕНИЕ

Если у вас установлена не Windows, а иная операционная система, попробуйте обратиться за решением к следующей теме на официальном форуме Let’s Encrypt – https://community.le...r-2021/149190/3

А для Windows простейшим решением будет загрузить сертификат ISRG Root X1 с официального сайта Let’s Encrypt и вручную импортировать его в хранилище доверенных корневых центров сертификации. Для этого:

2. Откройте скачанный вами файл isrgrootx1.der

3. Импортируйте его в хранилище доверенных корневых центров сертификации следующим образом.

Нажмите “Установить сертификат”:

Выберите “Поместить все сертификаты в следующее хранилище”.

Нажмите “Обзор”.

Выберите “Доверенные корневые центры сертификации”:

Если появится сообщение с вопросом, ответьте “Да”.

А через командную строку это можно сделать так: certutil -ent -addstore Root isrgrootx1.der