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RuKassa.pro - платежная система

Автор темы Emilians, Вчера, 08:43

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#1 Emilians

Emilians

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Обычный

Отправлено Вчера, 08:43

 
Добрый день, представляем удобный сервис по приему платежей на сайте, в соц. сетях и телеграм ботах, игровых сервисах - RuKassa.pro
 
Отлично подходит проектам как молодым, так и давно существующим.
 
Наши преимущества:
 
1. Подключаем любые проекты, с любым оборотом.
2. Максимально простая интеграция по API.
3. Возможность подключения нашими специалистами (оплачивается отдельно)
4. Быстрые выплаты.
5. Массовые выплаты по API на карты, киви, юмани и USDT
6. Выбор шаблона оплаты.
7. Индивидуальные тарифы. Всегда готовы предложить лучшие условия.
8. Прием платежей по ссылке
9. Подключение платежей для Telegram бота и в соц сетях.
 
Прием через:
Карты VISA/MC/MIR
Кошелек QiWi
Юмани
Payeer
СБП
Криптовалюты (BTC, USDT, LTC, ETH)
 
Вывод доступен через:
Карты VISA/MC/MIR
Кошелек QiWi
Юмани
USDT
 
Комиссия на круг (ввод+вывод) от 10% (зависит от месячного оборота). Прием 4%. Вывод от 7 до 10%
 
В разработке прием и вывод на карты всего мира. В частном порядке возможен вывод на иностранные карты.
 
По всем вопросам пишите нашему менеджеру в Telegram: @rukassa_manager
Ссылка на проект - https://rukassa.pro/

 


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