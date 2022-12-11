RuKassa.pro - платежная система

Отправлено Вчера, 08:43

Добрый день, представляем удобный сервис по приему платежей на сайте, в соц. сетях и телеграм ботах, игровых сервисах - RuKassa.pro

Отлично подходит проектам как молодым, так и давно существующим.

Наши преимущества:

1. Подключаем любые проекты, с любым оборотом.

2. Максимально простая интеграция по API.

3. Возможность подключения нашими специалистами (оплачивается отдельно)

4. Быстрые выплаты.

5. Массовые выплаты по API на карты, киви, юмани и USDT

6. Выбор шаблона оплаты.

7. Индивидуальные тарифы. Всегда готовы предложить лучшие условия.

8. Прием платежей по ссылке

9. Подключение платежей для Telegram бота и в соц сетях.

Прием через:

Карты VISA/MC/MIR

Кошелек QiWi

Юмани

Payeer

СБП

Криптовалюты (BTC, USDT, LTC, ETH)

Вывод доступен через:

Карты VISA/MC/MIR

Кошелек QiWi

Юмани

USDT

Комиссия на круг (ввод+вывод) от 10% (зависит от месячного оборота). Прием 4%. Вывод от 7 до 10%

В разработке прием и вывод на карты всего мира. В частном порядке возможен вывод на иностранные карты.

По всем вопросам пишите нашему менеджеру в Telegram: @rukassa_manager