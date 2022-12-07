Ссылочная пирамида

Отправлено Сегодня, 07:13

Здравствуйте тем кто читает этот пост. Вопрос такой: Раскручиваю свой сайт на котором 82 страницы. И на каждую страницу заказываю ссылочную пирамиду. Как часто стоит делать эти пирамиды? И не попадёт ли сайт в спам из-за этого?



Вот что прочитал:



Так вот ТС, это миф, достаточно бородатый, из 2009-2011 годов примерно, но тогда ссылки работали по другому, то есть в принципе все ссылки работали, и особенно работали без этой бредни - закупился на сапе большИм количеством - ты в топе. Смутно припоминаю популярный тогда сео-блогер иШакин подобную дичь пытался в массы продвинуть, но не взлетело.



По сути: никакие прогоны страницы с размещенной ссылкой ее качество не повысят (с единственной оговоркой - на соц.сетях помогает, но уверен ваш интерес в dofollow ссылках). А хорошо работает - хорошо подобранный донор, то есть если вы разместитесь на нормальном трастовом сайте, в стандартном разделе/рубрике , то ваша статья займет топовые позиции по нужным запросам и ссылка с нее будет качественнее тысячи всяких ссылочных пирамид, которые по большому счеты являются влажными фантазиями людей, которые даже не имеют данных о реальной пользе или отсутствии таковых, а лишь предположили, что математически - схема рабочая.

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