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Ссылочная пирамида

Автор темы Kley, Сегодня, 07:07

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Сообщений в теме: 2

#1 Kley

Kley

    Новичок

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Обычный
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    Россия, Саранск
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Отправлено Сегодня, 07:07

Здравствуйте тем кто читает этот пост.

Вопрос такой: Раскручиваю свой сайт на котором 82 страницы. И на каждую страницу заказываю ссылочную пирамиду. Как часто стоит делать эти пирамиды? И не попадёт ли сайт в спам из-за этого?


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#2 Алексей web

Алексей web

    Дизайнер. Skype - aleksejus.belovas

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2 349
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Прибалтика
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 07:13

Здравствуйте тем кто читает этот пост. Вопрос такой: Раскручиваю свой сайт на котором 82 страницы. И на каждую страницу заказываю ссылочную пирамиду. Как часто стоит делать эти пирамиды? И не попадёт ли сайт в спам из-за этого?

 
Вот что прочитал:

Так вот ТС, это миф, достаточно бородатый, из 2009-2011 годов примерно, но тогда ссылки работали по другому, то есть в принципе все ссылки работали, и особенно работали без этой бредни - закупился на сапе большИм количеством - ты в топе. Смутно припоминаю популярный тогда сео-блогер иШакин подобную дичь пытался в массы продвинуть, но не взлетело.

По сути: никакие прогоны страницы с размещенной ссылкой ее качество не повысят (с единственной оговоркой - на соц.сетях помогает, но уверен ваш интерес в dofollow ссылках). А хорошо работает - хорошо подобранный донор, то есть если вы разместитесь на нормальном трастовом сайте, в стандартном разделе/рубрике , то ваша статья займет топовые позиции по нужным запросам и ссылка с нее будет качественнее тысячи всяких ссылочных пирамид, которые по большому счеты являются влажными фантазиями людей, которые даже не имеют данных о реальной пользе или отсутствии таковых, а лишь предположили, что математически - схема рабочая.

 

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#3 Билли Бонс

Билли Бонс

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  • 5 155 сообщений
3 231
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 11:21

И на каждую страницу заказываю ссылочную пирамиду. Как часто стоит делать эти пирамиды? И не попадёт ли сайт в спам из-за этого?
Для говносайтов такую пирамиду и заказывают. До определённого уровня поднимется. Сколько-то времени в серпе подежится, а потом "понизится в рейтинге"

 

Иди ко мне, я за твои деньги тебе трафика из Директа налью - дико звучит? Думал "ссылочная пирамида" дешевле выйдет? Дичь.


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