гос.услуги | qiwi аккаунты | paypal аккаунты | мануалы | платные vpn

Добро пожаловать в магазин Sharp Store @sharpstorebot



Продаем подтвержденные аккаунты гос.услуг для БК, МФО, QIWI, Пушкинские карты и другие задачи.







У нас самый качественный материал на рынке и гибкая клиентоориентированная ценовая политика.



В категории гос.услуги высокий КР дополнительно сортируются по кредитному рейтингу. Таким образом, вероятность того, что вы купите аккаунт с низким кредитным рейтингом близка к нулю. Если гос.услуги невалидны - вы сразу же получите замену.







АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ:



Гос.услуги под QIWI / Юmoney и другие задачи: 10 руб/шт

Госуслуги под МФО:



Гос.услуги высокий кредитный рейтинг - 40 руб/шт

Госуслуги под БК:



Гос.услуги БК: - 15 руб/шт

Qiwi аккаунты:



Qiwi аккаунт статус "ОСНОВНОЙ" + API ключ + отключение sms: - 70 руб/шт

Qiwi аккаунт статус "ИНДЕТИФИЦИРОВАННЫЙ" + API ключ + отключение sms + 10руб баланс: - 150 руб/шт

Обновлённые мануалы: (29.08.2022)



Мануал по Пушкинским Картам: 149 ₽

Мануал по МФО | VIVA Деньги | 399 ₽

Мануал по МФО | MoneyMan | 499 ₽

Мануал по МФО | LIME Займ | 299 ₽

Мануал по МФО | WEB Займ | 299 ₽

Мануал по Абузу Лиги Ставок | 399 ₽

Мануал по Абузу Альфа-Банк | 399 ₽

Мануал по Абузу FONBET | 299 ₽





Саморег Paypal аккаунты: (Покупка товара осуществляется по заказу*)

PERSONAL account - 450 руб/шт

КОНТАКТЫ (ответ в течении 15 минут*)



Телеграмм тех.поддержки:



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Сам бот:



@sharpstorebot





ХОРОШИХ ПРОФИТОВ!