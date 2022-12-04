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гос.услуги | qiwi аккаунты | paypal аккаунты | мануалы | платные vpn

Автор темы QAZAR, Вчера, 22:58

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#1 QAZAR

QAZAR

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Отправлено Вчера, 22:59


f09f918b.png Добро пожаловать в магазин Sharp Store @sharpstorebot

f09f938c.png Продаем подтвержденные аккаунты гос.услуг для БК, МФО, QIWI, Пушкинские карты и другие задачи.



f09f938c.png У нас самый качественный материал на рынке и гибкая клиентоориентированная ценовая политика.

В категории гос.услуги высокий КР дополнительно сортируются по кредитному рейтингу. Таким образом, вероятность того, что вы купите аккаунт с низким кредитным рейтингом близка к нулю. Если гос.услуги невалидны - вы сразу же получите замену.



f09f92b0.png АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ: f09f92b0.png

Гос.услуги под QIWI / Юmoney и другие задачи: 10 руб/шт
f09f94a5.png Госуслуги под МФО:f09f94a5.png

Гос.услуги высокий кредитный рейтинг - 40 руб/шт
f09f94a5.png Госуслуги под БК:f09f94a5.png

Гос.услуги БК: - 15 руб/шт
f09f94a5.png Qiwi аккаунты:f09f94a5.png

Qiwi аккаунт статус "ОСНОВНОЙ" + API ключ + отключение sms: - 70 руб/шт
Qiwi аккаунт статус "ИНДЕТИФИЦИРОВАННЫЙ" + API ключ + отключение sms + 10руб баланс: - 150 руб/шт
f09f94a5.png Обновлённые мануалы: (29.08.2022)f09f94a5.png

Мануал по Пушкинским Картам: 149 ₽
Мануал по МФО | VIVA Деньги | 399 ₽
Мануал по МФО | MoneyMan | 499 ₽
Мануал по МФО | LIME Займ | 299 ₽
Мануал по МФО | WEB Займ | 299 ₽
Мануал по Абузу Лиги Ставок | 399 ₽
Мануал по Абузу Альфа-Банк | 399 ₽
Мануал по Абузу FONBET | 299 ₽


e29aa0.png Саморег Paypal аккаунты: (Покупка товара осуществляется по заказу*)
PERSONAL account - 450 руб/шт
e2988e.png КОНТАКТЫ (ответ в течении 15 минут*)

f09f91a5.png Телеграмм тех.поддержки:

@helperonion
@sharphelper
f09fa496.png Сам бот:

@sharpstorebot


ХОРОШИХ ПРОФИТОВ!


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