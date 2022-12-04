гос.услуги | qiwi аккаунты | paypal аккаунты | мануалы | платные vpn

Добро пожаловать в магазин Sharp Store @sharpstorebot
Продаем подтвержденные аккаунты гос.услуг для БК, МФО, QIWI, Пушкинские карты и другие задачи.
У нас самый качественный материал на рынке и гибкая клиентоориентированная ценовая политика.
В категории гос.услуги высокий КР дополнительно сортируются по кредитному рейтингу. Таким образом, вероятность того, что вы купите аккаунт с низким кредитным рейтингом близка к нулю. Если гос.услуги невалидны - вы сразу же получите замену.
АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ:
Гос.услуги под QIWI / Юmoney и другие задачи: 10 руб/шт
Госуслуги под МФО:
Гос.услуги высокий кредитный рейтинг - 40 руб/шт
Госуслуги под БК:
Гос.услуги БК: - 15 руб/шт
Qiwi аккаунты:
Qiwi аккаунт статус "ОСНОВНОЙ" + API ключ + отключение sms: - 70 руб/шт
Qiwi аккаунт статус "ИНДЕТИФИЦИРОВАННЫЙ" + API ключ + отключение sms + 10руб баланс: - 150 руб/шт
Обновлённые мануалы: (29.08.2022)
Мануал по Пушкинским Картам: 149 ₽
Мануал по МФО | VIVA Деньги | 399 ₽
Мануал по МФО | MoneyMan | 499 ₽
Мануал по МФО | LIME Займ | 299 ₽
Мануал по МФО | WEB Займ | 299 ₽
Мануал по Абузу Лиги Ставок | 399 ₽
Мануал по Абузу Альфа-Банк | 399 ₽
Мануал по Абузу FONBET | 299 ₽
Саморег Paypal аккаунты: (Покупка товара осуществляется по заказу*)
PERSONAL account - 450 руб/шт
КОНТАКТЫ (ответ в течении 15 минут*)
Телеграмм тех.поддержки:
@helperonion
@sharphelper
Сам бот:
@sharpstorebot
ХОРОШИХ ПРОФИТОВ!
- 0