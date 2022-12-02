Отправлено Сегодня, 05:59

В продаже юзанные украинские айди карты с двух сторон с селфи или без селфи+прописка(смотрите видео доказательство).

Контакты для связи со мной:

Телеграм для гостей форума @selfie_proof

Почта selfie-proof@yandex.ru

Имею статус проверенного продавца на этом форуме https://a.acvvboard....karty-s-dvukh-s

Прошёл проверку на наличие товара на этих форумах:

Сегодня в продаже будет ровно 10 женских юзанных комплектов.

Также в наличии есть и мужские но сегодня я сделаю положу краску(сделаю замаз) именно на женские комплекты.

Видео подтверждение на наличие товара:

Обязательно настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Если не настроить качество видео то вы увидите плохого видео качества ролик.

Мужские комплекты по айди тут появятся когда у меня будет время положить краску(сделать замаз) на все десять комплектов.

Я не несу ответственности отрисовка это или настоящие документы,также я не несу ответственности за проходимость комплекта или комплектов которые вы у меня купите в ваших конторах.

Я купил товар и стараюсь его продать в максимальное количество рук.

Вы видите наперёд селфи с краской(замазом) и две карты к нему(передник и задник) с краской(замазом) ,также я буду делать скриншот на весь комплект документов которые находятся в том или ином паке.

Также вы увидите видео которое я сделал на все 10 комплектов.

Дальше вы уже сами для себя решаете платить деньги вперёд и получать оригиналы либо оплатить за услуги гаранта и через гаранта получить оригиналы,услуги гаранта полностью за ваш счёт-я согласен на любого гаранта который известен мне-если гарант для меня неизвестный я вправе вам отказать в сделке по этому гаранту.

Полный комплект с селфи цена 10 долларов.

Полный комплект без селфи цена 500рублей.

Одноразовая скидка на 10 комплектов с селфи:тот кто платит 50 долларов получает через гаранта либо на ваш риск без гаранта полных 10 комплектов с селфи.

Одноразовая скидка на 10 комплектов без селфи:тот кто платит 2500рублей получает через гаранта либо на ваш риск без гаранта полных 10 комплектов без селфи.

Важное примечание:скидочный товар на 10 комплектов на мужчин и на женщин будет один и тот же поэтому вам нету смысла написывать мне с разных телеграмов с целью каждый раз купить новый товар по скидке потому что скидочный товар будет один и тот же.

Даже если вы захотите в смешанном виде по скидке мужчин и женщин до десяти человек то они будут браться из скидочного товара.

На данный момент принимаю оплату на эти платёжные системы:

3)Сбербанк Mastercard usd (русский банк)

7)USDT wallet

trc20

erc20

8)USDC

erc20

9)Bitcoin(деньги поступают на баланс как минимум в течении получаса,как максимум от одного часа и даже может быть больше,в зависимости от загруженности биткоин системы,таковы правила https://capitalist.net ,именно там я принимаю и обналичиваю биткоин,пока деньги не поступят на баланс я доки не отдаю и мне всё равно сколько там подтверждений в истории транзакции поступило,как только деньги появляются на балансе мне приходит смс уведомление на номер мобильного телефона и я сразу отправляю вам все документы которые вы заказывали)

Женщина 1991 года-окончание карты 21 октября 2029 года:

в комплект входит

селфи с передней стороной

селфи с задней стороной

айди с двух сторон

довідка.

Номер инн на задней стороне карты.

Если вы решите забрать два селфи то за селфи с задней стороной вы доплачиваете 1 доллар сверху 10 долларов.

Комплект без селфи как я писал выше 500рублей.

Женщина 1992 года-окончание карты 12 декабря 2028 года:

в комплект входит

селфи с передней стороной

айди с двух сторон

картка платника где находится номер инн(рнокпп)

довідка.

Номер инн на задней стороне карты.

Женщина 1993 года-окончание карты 26 февраля 2028 года:

в комплект входит

селфи с передней стороной

айди с двух сторон

картка платника где находится номер инн(рнокпп)

витяг.

Номер инн на задней стороне карты.

Женщина 1993 года-окончание карты 20 июня 2028 года:

в комплект входит

селфи с передней стороной

айди с двух сторон

картка платника где находится номер инн(рнокпп)

витяг.

Номер инн на задней стороне карты.

Женщина 1997 года-окончание карты 20 сентября 2028 года:

в комплект входит

селфи с передней стороной

айди с двух сторон

витяг.

Номер инн на задней стороне карты.

Женщина 1998 года-окончание карты 13 октября 2027 года:

в комплект входит

селфи с передней стороной

айди с двух сторон

витяг

картка платника где находится номер инн(рнокпп).

Номер инн на задней стороне карты.

Женщина 2000 года-окончание карты 15 февраля 2026 года:

в комплект входит

селфи с передней стороной

селфи с задней стороной

айди с двух сторон

картка платника где находится номер инн(рнокпп)

довідка.

Номера инн нету на задней стороне карты(номер инн находится на картке платников).

Женщина 2000 года-окончание карты 25 февраля 2030 года:

в комплект входит

селфи с передней стороной

айди с двух сторон

довідка.

Номер инн на задней стороне карты.

Женщина 2001 года-окончание карты 31 мая 2031 года:

в комплект входит

селфи с передней стороной

айди с двух сторон

довідка.

Номер инн на задней стороне карты.

Женщина 2001 года-окончание карты 29 июня 2031 года:

в комплект входит

селфи с передней стороной

айди с двух сторон

довідка.

Номер инн на задней стороне карты.