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В продаже юзанные украинские айди карты с двух сторон с селфи или без

Автор темы mickey, Сегодня, 05:59

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#1 mickey

mickey

    Ученик

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-1
Обычный

Отправлено Сегодня, 05:59

В продаже юзанные украинские айди карты с двух сторон с селфи или без селфи+прописка(смотрите видео доказательство).
Контакты для связи со мной:
Телеграм https://t.me/selfie_proof
Телеграм для гостей форума @selfie_proof
Почта  selfie-proof@yandex.ru 
 
 
Имею статус проверенного продавца на этом форуме https://a.acvvboard....karty-s-dvukh-s
Прошёл проверку на наличие товара на этих форумах:
 
 
Сегодня в продаже будет ровно 10 женских юзанных комплектов.
Также в наличии есть и мужские но сегодня я сделаю положу краску(сделаю замаз) именно на женские комплекты.
 
 
Видео подтверждение на наличие товара:
Обязательно настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.
Если не настроить качество видео то вы увидите плохого видео качества ролик.
RE7v70EX_t.jpg
 
 
 
 
Мужские комплекты по айди тут появятся когда у меня будет время положить краску(сделать замаз) на все десять комплектов.
Я не несу ответственности отрисовка это или настоящие документы,также я не несу ответственности за проходимость комплекта или комплектов которые вы у меня купите в ваших конторах.
Я купил товар и стараюсь его продать в максимальное количество рук.
 
Вы видите наперёд селфи с краской(замазом) и две карты к нему(передник и задник)  с краской(замазом) ,также я буду делать скриншот на весь комплект документов которые находятся в том или ином паке.
Также вы увидите видео которое я сделал на все 10 комплектов.
Дальше вы уже сами для себя решаете платить деньги вперёд и получать оригиналы либо оплатить за услуги гаранта и через гаранта получить оригиналы,услуги гаранта полностью за ваш счёт-я согласен на любого гаранта который известен мне-если гарант для меня неизвестный я вправе вам отказать в сделке по этому гаранту.
 
 
Полный комплект с селфи цена 10 долларов.
Полный комплект без селфи цена 500рублей.
Одноразовая скидка на 10 комплектов с селфи:тот кто платит 50 долларов получает через гаранта либо на ваш риск без гаранта полных 10 комплектов с селфи.
Одноразовая скидка на 10 комплектов без селфи:тот кто платит 2500рублей получает через гаранта либо на ваш риск без гаранта полных 10 комплектов без селфи.
 
Важное примечание:скидочный товар на 10 комплектов на мужчин и на женщин будет один и тот же поэтому вам нету смысла написывать мне  с разных телеграмов с целью каждый раз купить новый товар по скидке потому что скидочный товар будет один и тот же.
Даже если вы захотите в смешанном виде по скидке мужчин и женщин до десяти человек то они будут браться из скидочного товара.
 
 
На данный момент принимаю оплату на эти платёжные системы:
3)Сбербанк Mastercard usd (русский банк)
7)USDT wallet
trc20
erc20
8)USDC
erc20
9)Bitcoin(деньги поступают на баланс как минимум в течении получаса,как максимум от одного часа и даже может быть больше,в зависимости от загруженности биткоин системы,таковы правила https://capitalist.net ,именно там я принимаю и обналичиваю биткоин,пока деньги не поступят на баланс я доки не отдаю и мне всё равно сколько там подтверждений в истории транзакции поступило,как только деньги появляются на балансе мне приходит смс уведомление на номер мобильного телефона и я сразу отправляю вам все документы которые вы заказывали)
 
 

 

 
Женщина 1991 года-окончание карты 21 октября 2029 года:
в комплект входит 
селфи с передней стороной
селфи с задней стороной
айди с двух сторон
довідка.
Номер инн на задней стороне карты.
Если вы решите забрать два селфи то за селфи с задней стороной вы доплачиваете 1 доллар сверху 10 долларов.
Комплект без селфи как я писал выше 500рублей.
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blsI2FbX_t.jpg
 
Женщина 1992 года-окончание карты 12 декабря 2028 года:
в комплект входит 
селфи с передней стороной
айди с двух сторон
картка платника где находится номер инн(рнокпп)
довідка.
Номер инн на задней стороне карты.
EFg7z2bX_t.jpg
t6FYvMc5_t.jpg
lmBuQmSI_t.jpg
KVqOaspQ_t.jpg
 
Женщина 1993 года-окончание карты 26 февраля 2028 года:
в комплект входит 
селфи с передней стороной
айди с двух сторон
картка платника где находится номер инн(рнокпп)
витяг.
Номер инн на задней стороне карты.
pNAos0lZ_t.jpg
XrEErkgv_t.jpg
Agk97u7U_t.jpg
9ySuY7N5_t.jpg
 
 
Женщина 1993 года-окончание карты 20 июня 2028 года:
в комплект входит 
селфи с передней стороной
айди с двух сторон
картка платника где находится номер инн(рнокпп)
витяг.
Номер инн на задней стороне карты.
hJJ3RJPr_t.jpg
GwKcUHP5_t.jpg
O4Y2zNrz_t.jpg
34UH58HJ_t.jpg
 
 
Женщина 1997 года-окончание карты 20 сентября 2028 года:
в комплект входит 
селфи с передней стороной
айди с двух сторон
витяг.
Номер инн на задней стороне карты.
suPS4GPl_t.jpg
G5cmdvII_t.jpg
EIq4Lwjm_t.jpg
JACRmC6f_t.jpg
 
 
Женщина 1998 года-окончание карты 13 октября 2027 года:
в комплект входит 
селфи с передней стороной
айди с двух сторон
витяг
картка платника где находится номер инн(рнокпп).
Номер инн на задней стороне карты.
KtgrqREu_t.jpg
2ZKmvoOh_t.jpg
WpJuAg7y_t.jpg
GYbGD2gl_t.jpg
 
 
Женщина 2000 года-окончание карты 15 февраля 2026 года:
в комплект входит 
селфи с передней стороной
селфи с задней стороной
айди с двух сторон
картка платника где находится номер инн(рнокпп)
довідка.
Номера инн нету на задней стороне карты(номер инн находится на картке платников).
pMolBGKZ_t.jpg
oH9KHxJb_t.jpg
64P6s0IX_t.jpg
jfSbpio9_t.jpg
 
Женщина 2000 года-окончание карты 25 февраля 2030 года:
в комплект входит 
селфи с передней стороной
айди с двух сторон
довідка.
Номер инн на задней стороне карты.
FXeqD1M0_t.jpg
EP7Ay3rv_t.jpg
u4RtgJAL_t.jpg
1IFXKW5w_t.jpg
 
 
Женщина 2001 года-окончание карты 31 мая 2031 года:
в комплект входит 
селфи с передней стороной
айди с двух сторон
довідка.
Номер инн на задней стороне карты.
9dMzdxTb_t.jpg
knG3aTPF_t.jpg
ugkSMbrc_t.jpg
6UhYe9SM_t.jpg
 
 
Женщина 2001 года-окончание карты 29 июня 2031 года:
в комплект входит 
селфи с передней стороной
айди с двух сторон
довідка.
Номер инн на задней стороне карты.
9gSwwHtM_t.jpg
37ntuJMK_t.jpg
4hZrbl82_t.jpg
pqEvKa13_t.jpg

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#2 mickey

mickey

    Ученик

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-1
Обычный

Отправлено Сегодня, 06:26

Я прошёл проверку на наличие товара на этом форуме:

http://moon.sb/topic...-dokazatelstvo/


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