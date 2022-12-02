В продаже юзанные рф комплекты вместе с селфи или без селфи(смотрите в

Отправлено Сегодня, 05:57

В продаже юзанные рф комплекты вместе с селфи или без селфи(смотрите видео доказательство).

Контакты для связи со мной:

Телеграм для гостей форума @selfie_proof

Почта selfie-proof@yandex.ru

Имею статус проверенного селлера на этом форуме:

Мои проверенные темы от модераторов или администраторов на наличие рф товара с других форумов:

Видео подтверждение на наличие товара:

Обязательно настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.

Если не настроить качество видео то вы увидите плохого видео качества ролик.

Я согласен провести с вами сделку через любого гаранта,услуги гаранта полностью за ваш счёт(вы можете покупать без гаранта на свой риск).

Если вы покупате без гаранта то пишите мне в телеграм или на почту и даёте с замазом то селфи или тот паспорт который вы выбрали,оплачиваете нужную сумму и сразу получаете либо в телеграме либо по почте все оригиналы документов на то селфи или на тот паспорт который вы выбрали.

На данный момент принимаю оплату на эти платёжные системы:

3)Сбербанк Mastercard usd (русский банк)

7)USDT wallet

trc20

erc20

8)USDC

erc20

9)Bitcoin(деньги поступают на баланс как минимум в течении получаса,как максимум от одного часа и даже может быть больше,в зависимости от загруженности биткоин системы,таковы правила https://capitalist.net ,именно там я принимаю и обналичиваю биткоин,пока деньги не поступят на баланс я доки не отдаю и мне всё равно сколько там подтверждений в истории транзакции поступило,как только деньги появляются на балансе мне приходит смс уведомление на номер мобильного телефона и я сразу отправляю вам все документы которые вы заказывали)

На данный момент я могу предложить вам три вида комплектаций:

Первый вид:

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)прописка

4)снилс

5)инн в текстовом документе

Второй вид:

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)селфи с листом бумаги в руках

4)прописка

5)снилс

6)инн в текстовом документе

Третий вид:

1)паспорт

2)прописка

3)снилс

4)инн в текстовом документе

Первый вид комплектации каждый полный комплект будет стоить для вас 500рублей.

Второй вид комплектации каждый полный комплект будет стоить для вас 500рублей+1доллар за селфи с листом бумаги.

Третий вид комплектации каждый полный комплект будет стоить для вас 5 долларов.

Скидка на товар с селфи с паспортами:тот кто платит 2500рублей получает 10 полных комплектов по первому виду комплектации(услуги гаранта полностью за ваш счёт).

Скидка на товар без селфи:тот кто платит 25долларов получает полных 10 комплектов по третьему виду комплектации(услуги гаранта полностью за ваш счёт).

Селфи с листами бумаги в руках в виде отдельного фото не включаются в скидку так как по ним не набралось на данный момент 10 комплектов.

Я продаю паспорта только нового образца с двухстрочным кодом внизу паспорта.

Если вы хотите получить паспорт старого образца без двухстрочного кода то вы ошиблись селлером-я не продаю паспорта старого образца.

Теперь я отвечу вам на вопросы:

1)Ты даёшь стопроцентную гарантию того что селфи либо паспорт либо и то и другое который я куплю у тебя в наличии одного комплекта либо в наличии нескольких комплектов не отрисовка?

Никакой гарантии я не даю,я купил тот или иной комплект через того или иного селлера и мне без разницы отрисовочный он или нет,если мне нравится графическое качество того или иного комплекта я покупаю данный комплект или комплекты у человека который мне его продаёт и я не задаю вопросов по поводу отрисовка это или нет так как меня ответ на этот вопрос не волнует.

Перед покупкой я прошу селлера чтобы он выдал мне скрин выдачи данного паспорта на инн либо селлер мне даёт данные паспорта и я уже сам пробиваю данный паспорт на сайте налогов.

2)где юзался товар?

я не могу знать где юзался товар-я покупал именно юзанный товар -никто статистику по юзанному товару из селлеров не ведёт в блокноте(никому это не надо) +я не задаю вопросы где юзался так как меня это не волнует -моя цель купить юзанный товар и его продать,покупая юзанный товар вы играете в рулетку так как я не несу ответственности за прохождение того или иного комплекта в вашей конторе

3)во сколько рук продаётся ваш товар?

в тучу рук конечно-я всегда готов продать тот или иной комплект любому человеку кто за него мне платит деньги

4)если я после покупки у вас заметил что тот или иной комплект не пробивается на инн делается ли бесплатная замена?

да делается -но я даю вам ровно сутки со дня покупки чтобы вы перебили(перепроверили) все мои комплекты на инн на сайте https://service.nalog.ru/inn.do

после 24 часов никакой уже замены я вам делать не буду

5)я купил у вас комплект или комплекты но один из них или все не прошли в моей конторе или конторах,вы делаете бесплатную замену?

нет не делаю-как я писал выше покупая юзанный комплект вы играет в рулетку(на удачу) на проходимость

6)планируется ли пополнение вашего товара?у вас будет больше комплектов? и когда это произойдёт?

да пополнение планируется но оно будет происходить очень редко-причина этому потому что я скупаю товар по селфи где в кадре только полная рука или полукисть от руки-я скупаю только чистую графику на селфи и на паспорте -в связи с такими жёсткими требованиями по скупу продают мне рф комплекты очень редко ,насчёт того когда тот или иной комплект купится мною и выставится на продажу вы узнаете об этом сразу в этой теме подписавшись на уведомления по почте или по функции rss новостей если данный форум поддерживает функцию rss,я добавлю фото и видео подтверждение в этой теме когда у меня появится новый комплект

7)почему я должен покупать товар именно у вас? ведь полно в сети других селлеров кто продаёт рф

моё отличие от других селлеров в том что я продаю графику на селфи и на паспорте без говноляпов+как я писал выше у меня на селфи только полная рука в кадре или полукисть от руки при держании паспорта-не все селлеры предоставят вам селфи где будет полная рука в кадре или полукисть от неё+графику без говноляпов

Сегодня в продаже.

Мужчина омская область 1994 год.

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)селфи с передней стороной прав в руках

4)права с двух сторон(действительны до 28 июня 2027 года)

5)скриншот валидности прав

6)прописка

7)снилс

8)инн в текстовом документе

Дамы и господа прошу обратить ваше внимание что в данном комплекте находятся права с двух сторон +селфи с правами,это как дополнительная комплектация по вашему желанию которую вы можете приобрести.

Если вы решите купить права с двух сторон к этому комплекту то цена прав с двух сторон будет 500рублей.

Если вы решите купить к этим правам ещё и селфи с правами то за три фото вы заплатите 10 долларов.

Также я напоминаю вам что вы можете купить комплект вообще без всех селфи за 5 долларов(паспорт+прописка+снилс+инн в текстовом документе),если вы возьмёте ещё и селфи с паспортом к этому комплекту(паспорт+прописка+снилс+инн в текстовом документе) то заплатите за такой полный комплект 500рублей.

Также вы вправе купить на этого мужчину просто права с двух сторон за 500рублей не покупая на него паспортный комплект.

Мужчина башкоторстан 1996 год.

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3) селфи где он держит паспорт в одной руке а в другой руке лист бумаги

4)селфи с листом бумаги в руках

5)прописка

6)снилс

7)инн в текстовом документе

Дамы и господа прошу обратить ваше внимание что в данном комплекте не два а три селфи(на третьем селфи он держит паспорт в одной руке а в другой руке лист бумаги).

Как я писал в шапке темы вы платите +1 доллар дополнительно за каждое дополнительное селфи.

В комплектацию куда входит селфи с паспортом вы платите 500рублей.

Вы праве купить данный комплект без всех селфи за 5 долларов.

В данном комплекте два дополнительных селфи(селфи с листом бумаги и селфи где он держит паспорт в одной руке а в другой руке лист бумаги).

Мужчина белгород 1996 год.

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)селфи с листом бумаги в руках

4)прописка

5)снилс

6)инн в текстовом документе

Мужчина самарская область 1981год.

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)селфи с листом бумаги в руках

4)прописка

5)снилс

6)инн в текстовом документе

Мужчина тюменская область 1992 год.

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)селфи с листом бумаги в руках

4)прописка

5)снилс

6)инн в текстовом документе

Мужчина архангельская область 1994 год.

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)прописка

4)снилс

5)инн в текстовом документе

Мужчина кемеровская область 1993 год.

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)прописка

4)снилс

5)инн в текстовом документе

Мужчина москва 1985 год.

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)прописка

4)снилс

5)инн в текстовом документе

Мужчина московская область 1971 год.

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)прописка

4)снилс

5)инн в текстовом документе

Мужчина нижегородская область 1988 год.

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)прописка

4)снилс

5)инн в текстовом документе

Мужчина нижегородская область 1991 год.

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)прописка

4)снилс

5)инн в текстовом документе

Мужчина оренбургская область 1971 год.

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)прописка

4)снилс

5)инн в текстовом документе

Мужчина орловская область 1985 год.

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)прописка

4)снилс

5)инн в текстовом документе

Женщина кемеровская область 1978 год.

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)селфи с листом бумаги в руках

4)прописка

5)снилс

6)инн в текстовом документе

Женщина красноярский край 1995 год.

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)селфи с листом бумаги в руках

4)прописка

5)снилс

6)инн в текстовом документе

Женщина архангельская область 1983 год.

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)прописка

4)снилс

5)инн в текстовом документе

Женщина башкоторстан 1993 год.

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)прописка

4)снилс

5)инн в текстовом документе

Женщина кемеровская область 1989 год.

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)прописка

4)снилс

5)инн в текстовом документе

Женщина омская область 1975 год.

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)прописка

4)снилс

5)инн в текстовом документе

Женщина оренбургская область 1993 год.

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)прописка

4)снилс

5)инн в текстовом документе

Женщина республика адыгея 1969 год.

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)прописка

4)снилс

5)инн в текстовом документе

Женщина свердловская область 2001 год.

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)прописка

4)снилс

5)инн в текстовом документе

Женщина ставропольский край 1995 год.

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)прописка

4)снилс

5)инн в текстовом документе

Женщина томск 1984 год.

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)прописка

4)снилс

5)инн в текстовом документе

Женщина республика коми 1993 год.

1)паспорт

2)прописка

3)снилс

4)инн в текстовом документе