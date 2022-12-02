В продаже юзанные рф комплекты вместе с селфи или без селфи(смотрите в

В продаже юзанные рф комплекты вместе с селфи или без селфи(смотрите видео доказательство).
Контакты для связи со мной:
Телеграм https://t.me/selfie_proof
Телеграм для гостей форума @selfie_proof
Почта selfie-proof@yandex.ru
Имею статус проверенного селлера на этом форуме:
Мои проверенные темы от модераторов или администраторов на наличие рф товара с других форумов:
Видео подтверждение на наличие товара:
Обязательно настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя.
Если не настроить качество видео то вы увидите плохого видео качества ролик.
Я согласен провести с вами сделку через любого гаранта,услуги гаранта полностью за ваш счёт(вы можете покупать без гаранта на свой риск).
Если вы покупате без гаранта то пишите мне в телеграм или на почту и даёте с замазом то селфи или тот паспорт который вы выбрали,оплачиваете нужную сумму и сразу получаете либо в телеграме либо по почте все оригиналы документов на то селфи или на тот паспорт который вы выбрали.
На данный момент принимаю оплату на эти платёжные системы:
3)Сбербанк Mastercard usd (русский банк)
7)USDT wallet
trc20
erc20
8)USDC
erc20
9)Bitcoin(деньги поступают на баланс как минимум в течении получаса,как максимум от одного часа и даже может быть больше,в зависимости от загруженности биткоин системы,таковы правила https://capitalist.net ,именно там я принимаю и обналичиваю биткоин,пока деньги не поступят на баланс я доки не отдаю и мне всё равно сколько там подтверждений в истории транзакции поступило,как только деньги появляются на балансе мне приходит смс уведомление на номер мобильного телефона и я сразу отправляю вам все документы которые вы заказывали)
На данный момент я могу предложить вам три вида комплектаций:
Первый вид:
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
Второй вид:
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)селфи с листом бумаги в руках
4)прописка
5)снилс
6)инн в текстовом документе
Третий вид:
1)паспорт
2)прописка
3)снилс
4)инн в текстовом документе
Первый вид комплектации каждый полный комплект будет стоить для вас 500рублей.
Второй вид комплектации каждый полный комплект будет стоить для вас 500рублей+1доллар за селфи с листом бумаги.
Третий вид комплектации каждый полный комплект будет стоить для вас 5 долларов.
Скидка на товар с селфи с паспортами:тот кто платит 2500рублей получает 10 полных комплектов по первому виду комплектации(услуги гаранта полностью за ваш счёт).
Скидка на товар без селфи:тот кто платит 25долларов получает полных 10 комплектов по третьему виду комплектации(услуги гаранта полностью за ваш счёт).
Селфи с листами бумаги в руках в виде отдельного фото не включаются в скидку так как по ним не набралось на данный момент 10 комплектов.
Я продаю паспорта только нового образца с двухстрочным кодом внизу паспорта.
Если вы хотите получить паспорт старого образца без двухстрочного кода то вы ошиблись селлером-я не продаю паспорта старого образца.
Теперь я отвечу вам на вопросы:
1)Ты даёшь стопроцентную гарантию того что селфи либо паспорт либо и то и другое который я куплю у тебя в наличии одного комплекта либо в наличии нескольких комплектов не отрисовка?
Никакой гарантии я не даю,я купил тот или иной комплект через того или иного селлера и мне без разницы отрисовочный он или нет,если мне нравится графическое качество того или иного комплекта я покупаю данный комплект или комплекты у человека который мне его продаёт и я не задаю вопросов по поводу отрисовка это или нет так как меня ответ на этот вопрос не волнует.
Перед покупкой я прошу селлера чтобы он выдал мне скрин выдачи данного паспорта на инн либо селлер мне даёт данные паспорта и я уже сам пробиваю данный паспорт на сайте налогов.
2)где юзался товар?
я не могу знать где юзался товар-я покупал именно юзанный товар -никто статистику по юзанному товару из селлеров не ведёт в блокноте(никому это не надо) +я не задаю вопросы где юзался так как меня это не волнует -моя цель купить юзанный товар и его продать,покупая юзанный товар вы играете в рулетку так как я не несу ответственности за прохождение того или иного комплекта в вашей конторе
3)во сколько рук продаётся ваш товар?
в тучу рук конечно-я всегда готов продать тот или иной комплект любому человеку кто за него мне платит деньги
4)если я после покупки у вас заметил что тот или иной комплект не пробивается на инн делается ли бесплатная замена?
да делается -но я даю вам ровно сутки со дня покупки чтобы вы перебили(перепроверили) все мои комплекты на инн на сайте https://service.nalog.ru/inn.do
после 24 часов никакой уже замены я вам делать не буду
5)я купил у вас комплект или комплекты но один из них или все не прошли в моей конторе или конторах,вы делаете бесплатную замену?
нет не делаю-как я писал выше покупая юзанный комплект вы играет в рулетку(на удачу) на проходимость
6)планируется ли пополнение вашего товара?у вас будет больше комплектов? и когда это произойдёт?
да пополнение планируется но оно будет происходить очень редко-причина этому потому что я скупаю товар по селфи где в кадре только полная рука или полукисть от руки-я скупаю только чистую графику на селфи и на паспорте -в связи с такими жёсткими требованиями по скупу продают мне рф комплекты очень редко ,насчёт того когда тот или иной комплект купится мною и выставится на продажу вы узнаете об этом сразу в этой теме подписавшись на уведомления по почте или по функции rss новостей если данный форум поддерживает функцию rss,я добавлю фото и видео подтверждение в этой теме когда у меня появится новый комплект
7)почему я должен покупать товар именно у вас? ведь полно в сети других селлеров кто продаёт рф
моё отличие от других селлеров в том что я продаю графику на селфи и на паспорте без говноляпов+как я писал выше у меня на селфи только полная рука в кадре или полукисть от руки при держании паспорта-не все селлеры предоставят вам селфи где будет полная рука в кадре или полукисть от неё+графику без говноляпов
Сегодня в продаже.
Мужчина омская область 1994 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)селфи с передней стороной прав в руках
4)права с двух сторон(действительны до 28 июня 2027 года)
5)скриншот валидности прав
6)прописка
7)снилс
8)инн в текстовом документе
Дамы и господа прошу обратить ваше внимание что в данном комплекте находятся права с двух сторон +селфи с правами,это как дополнительная комплектация по вашему желанию которую вы можете приобрести.
Если вы решите купить права с двух сторон к этому комплекту то цена прав с двух сторон будет 500рублей.
Если вы решите купить к этим правам ещё и селфи с правами то за три фото вы заплатите 10 долларов.
Также я напоминаю вам что вы можете купить комплект вообще без всех селфи за 5 долларов(паспорт+прописка+снилс+инн в текстовом документе),если вы возьмёте ещё и селфи с паспортом к этому комплекту(паспорт+прописка+снилс+инн в текстовом документе) то заплатите за такой полный комплект 500рублей.
Также вы вправе купить на этого мужчину просто права с двух сторон за 500рублей не покупая на него паспортный комплект.
Мужчина башкоторстан 1996 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3) селфи где он держит паспорт в одной руке а в другой руке лист бумаги
4)селфи с листом бумаги в руках
5)прописка
6)снилс
7)инн в текстовом документе
Дамы и господа прошу обратить ваше внимание что в данном комплекте не два а три селфи(на третьем селфи он держит паспорт в одной руке а в другой руке лист бумаги).
Как я писал в шапке темы вы платите +1 доллар дополнительно за каждое дополнительное селфи.
В комплектацию куда входит селфи с паспортом вы платите 500рублей.
Вы праве купить данный комплект без всех селфи за 5 долларов.
В данном комплекте два дополнительных селфи(селфи с листом бумаги и селфи где он держит паспорт в одной руке а в другой руке лист бумаги).
Мужчина белгород 1996 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)селфи с листом бумаги в руках
4)прописка
5)снилс
6)инн в текстовом документе
Мужчина самарская область 1981год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)селфи с листом бумаги в руках
4)прописка
5)снилс
6)инн в текстовом документе
Мужчина тюменская область 1992 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)селфи с листом бумаги в руках
4)прописка
5)снилс
6)инн в текстовом документе
Мужчина архангельская область 1994 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
Мужчина кемеровская область 1993 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
Мужчина москва 1985 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
Мужчина московская область 1971 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
Мужчина нижегородская область 1988 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
Мужчина нижегородская область 1991 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
Мужчина оренбургская область 1971 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
Мужчина орловская область 1985 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
Женщина кемеровская область 1978 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)селфи с листом бумаги в руках
4)прописка
5)снилс
6)инн в текстовом документе
Женщина красноярский край 1995 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)селфи с листом бумаги в руках
4)прописка
5)снилс
6)инн в текстовом документе
Женщина архангельская область 1983 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
Женщина башкоторстан 1993 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
Женщина кемеровская область 1989 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
Женщина омская область 1975 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
Женщина оренбургская область 1993 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
Женщина республика адыгея 1969 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
Женщина свердловская область 2001 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
Женщина ставропольский край 1995 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
Женщина томск 1984 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
Женщина республика коми 1993 год.
1)паспорт
2)прописка
3)снилс
4)инн в текстовом документе