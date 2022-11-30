CryptoGrab | Automated Project | Заработай на арбитраже криптотрафика

Отправлено Сегодня, 14:19

https://crypto-grab.info/

Для присоединения к команде - отпишите нашему саппорту https://t.me/CryptoGrabSupport_bot

Без собеседования у саппорта - в боте заявка не будет рассмотрена.

Если у вас нет опыта, не стоит тратить своё время.







CryptoGrab - инструмент, который разрабатывался специально под работу не "на доверии", система сделана полностью открытой.

В админ панели вы видите все вводы, дубли и т.д. и в боте скриншоты автоматические.

В данный момент проект в Bete - некоторые функции дорабатываются Автосъём, автоустановка дизайнов и многое другое.



КОНТАКТЫ - https://t.me/CryptoGrabSupport_bot

Принимаем все источники траффика!

Разнообразные криптофейки от PancakeSwap до популярных NFT игр и AirDrop

Так же для тех кто активно работает - предоставляем необходимый материал.

Проект полностью автоматизирован от установки дизайна и клоакинга до скриншотов каждого вашего ввода.

Честный процент, Автоматизированная система, Автоматическая уникализация каждого сайта, Все вводы приходят в ВебАдминку, Каждый уникальный ввод проверяется автоматически и приходит скриншот в боте.

Чтоб присоединиться к команде - пиши сапу своё короткое резюме https://t.me/CryptoGrabSupport_bot

Большое кол-во дизайнов от известных сайтов, до личных разработок под раздачи\игры\обмен Axie Infinity/PVU и многое другое. Все сайты на английском нет сайтов на ру - по снг не работаем.

Web Admin Panel

Работаем онли с DEX - любые вопросы про биржи - идёте н*хуй скамить ваше авито, если есть желания набутылиться

AntiDdos Hosting - 30 Гбит/с канал с неограниченным трафиком

На время беты - саппорт обрабатывает онлайн от 16часов в сутки

Для работы нужен личный домен

Пример скринов с бота











ПРАВИЛА!

На глупые вопросы не отвечаем

Без опыта не берём (минимальный нужен в спаме, рекламе и т д)

Попытка взлома - кик

Любой комент - что отказали не приняли - жалоба как флуд

Не умеете работать с траффиком - не подавайте заявку.

Никто вам не будет объяснять почему вас не взяли.

Нужен свой домен для работы.

Сапорт онлайн 15ч в день.

Автоматическая установка и уникализация сайтов.

ENGLISH



https://crypto-grab.info/en



