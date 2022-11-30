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CryptoGrab | Automated Project | Заработай на арбитраже криптотрафика

Автор темы CryptoGrab, Сегодня, 14:19

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#1 CryptoGrab

CryptoGrab

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 14:19

https://crypto-grab.info/
Для присоединения к команде - отпишите нашему саппорту https://t.me/CryptoGrabSupport_bot
Без собеседования у саппорта - в боте заявка не будет рассмотрена.
Если у вас нет опыта, не стоит тратить своё время.

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CryptoGrab - инструмент, который разрабатывался специально под работу не "на доверии", система сделана полностью открытой.
В админ панели вы видите все вводы, дубли и т.д. и в боте скриншоты автоматические.
В данный момент проект в Bete - некоторые функции дорабатываются Автосъём, автоустановка дизайнов и многое другое.

КОНТАКТЫ - https://t.me/CryptoGrabSupport_bot

  • Принимаем все источники траффика!
  • Разнообразные криптофейки от PancakeSwap до популярных NFT игр и AirDrop
  • Так же для тех кто активно работает - предоставляем необходимый материал.
  • Проект полностью автоматизирован от установки дизайна и клоакинга до скриншотов каждого вашего ввода.
  • Честный процент, Автоматизированная система, Автоматическая уникализация каждого сайта, Все вводы приходят в ВебАдминку, Каждый уникальный ввод проверяется автоматически и приходит скриншот в боте.
  • Чтоб присоединиться к команде - пиши сапу своё короткое резюме https://t.me/CryptoGrabSupport_bot
  • Большое кол-во дизайнов от известных сайтов, до личных разработок под раздачи\игры\обмен Axie Infinity/PVU и многое другое. Все сайты на английском нет сайтов на ру - по снг не работаем.
  • Web Admin Panel
  • Работаем онли с DEX - любые вопросы про биржи - идёте н*хуй скамить ваше авито, если есть желания набутылиться
  • AntiDdos Hosting - 30 Гбит/с канал с неограниченным трафиком
  • На время беты - саппорт обрабатывает онлайн от 16часов в сутки
  • Для работы нужен личный домен

Пример скринов с бота

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ПРАВИЛА!


  • На глупые вопросы не отвечаем
  • Без опыта не берём (минимальный нужен в спаме, рекламе и т д)
  • Попытка взлома - кик
  • Любой комент - что отказали не приняли - жалоба как флуд
  • Не умеете работать с траффиком - не подавайте заявку.
  • Никто вам не будет объяснять почему вас не взяли.
  • Нужен свой домен для работы.
  • Сапорт онлайн 15ч в день.
  • Автоматическая установка и уникализация сайтов.

ENGLISH

https://crypto-grab.info/en


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