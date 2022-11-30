CryptoGrab | Automated Project | Заработай на арбитраже криптотрафика

https://crypto-grab.info/
Для присоединения к команде - отпишите нашему саппорту https://t.me/CryptoGrabSupport_bot
Без собеседования у саппорта - в боте заявка не будет рассмотрена.
Если у вас нет опыта, не стоит тратить своё время.
CryptoGrab - инструмент, который разрабатывался специально под работу не "на доверии", система сделана полностью открытой.
В админ панели вы видите все вводы, дубли и т.д. и в боте скриншоты автоматические.
В данный момент проект в Bete - некоторые функции дорабатываются Автосъём, автоустановка дизайнов и многое другое.
КОНТАКТЫ - https://t.me/CryptoGrabSupport_bot
- Принимаем все источники траффика!
- Разнообразные криптофейки от PancakeSwap до популярных NFT игр и AirDrop
- Так же для тех кто активно работает - предоставляем необходимый материал.
- Проект полностью автоматизирован от установки дизайна и клоакинга до скриншотов каждого вашего ввода.
- Честный процент, Автоматизированная система, Автоматическая уникализация каждого сайта, Все вводы приходят в ВебАдминку, Каждый уникальный ввод проверяется автоматически и приходит скриншот в боте.
- Чтоб присоединиться к команде - пиши сапу своё короткое резюме https://t.me/CryptoGrabSupport_bot
- Большое кол-во дизайнов от известных сайтов, до личных разработок под раздачи\игры\обмен Axie Infinity/PVU и многое другое. Все сайты на английском нет сайтов на ру - по снг не работаем.
- Web Admin Panel
- Работаем онли с DEX - любые вопросы про биржи - идёте н*хуй скамить ваше авито, если есть желания набутылиться
- AntiDdos Hosting - 30 Гбит/с канал с неограниченным трафиком
- На время беты - саппорт обрабатывает онлайн от 16часов в сутки
- Для работы нужен личный домен
Пример скринов с бота
ПРАВИЛА!
- На глупые вопросы не отвечаем
- Без опыта не берём (минимальный нужен в спаме, рекламе и т д)
- Попытка взлома - кик
- Любой комент - что отказали не приняли - жалоба как флуд
- Не умеете работать с траффиком - не подавайте заявку.
- Никто вам не будет объяснять почему вас не взяли.
- Нужен свой домен для работы.
- Сапорт онлайн 15ч в день.
- Автоматическая установка и уникализация сайтов.
ENGLISH
https://crypto-grab.info/en