Перейти к содержимому

Фотография

Требуется оператор, менеджер, модель на OnlyFans

Автор темы roterb, Вчера, 14:51

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 roterb

roterb

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 14:51

488cfedba02147.jpg
 
Требуется оператор, менеджер, модель на OnlyFans
  
Много хороших девочек с результатами на Onlyfans от 0,5% топа до 3,5% топа.
  
Платим % с продаж раз в месяц на карту/крипту  
 
Огромное количество разнообразного, уже готового контента.  
 
Модели снимают кастомы, новый контент появляется регулярно.  
 
Дневные, вечерние и ночные смены.  
 
Адекватный и дружный коллектив.
  
Возможны повышения процента и карьерный рост.  
  
Писать в ТГ  @GeorgyKosh
 
Расскажите о своём опыте работы в сфере, если он имеется. Если его нет - всему научим:)

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума