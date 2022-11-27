Требуется оператор, менеджер, модель на OnlyFans
Много хороших девочек с результатами на Onlyfans от 0,5% топа до 3,5% топа.
Платим % с продаж раз в месяц на карту/крипту
Огромное количество разнообразного, уже готового контента.
Модели снимают кастомы, новый контент появляется регулярно.
Дневные, вечерние и ночные смены.
Адекватный и дружный коллектив.
Возможны повышения процента и карьерный рост.
Писать в ТГ @GeorgyKosh
Расскажите о своём опыте работы в сфере, если он имеется. Если его нет - всему научим