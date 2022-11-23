Позвольте посоветовать партнерку с оплатой за звонки

Отправлено Вчера, 16:08

Приветствую, без вступления, к делу! Сейчас лучше идет "разговоры для взрослых" по ПРЕДОПЛАТЕ

Это гораздо дешевле для клиента и выгоднее для партнера, так как операторы не забирают около половины стоимости минуты



Думаете это прошлый век? Ошибаетесь, интуиция нас часто подводит - есть же вебкамы и это ни кому не нужно скажите вы. Есть статистика (не спрашивайте откуда) что объем звонков 15 лет назад и сейчас примерно одинаковый. Спрос на профессиональные "разговоры для взрослых" есть всегда.



Тестируйте, не забывайте - здесь есть повторные продажи. При одинаковом среднесуточном трафике - вы заметите рост доходов уже в ближайшем будущем за счет постоянных клиентов.



Выплаты 10руб/мин на старте, это не предел. Готовый лендинг или код для размещения на собственном сайте.

Воспользоваться услугой могут русскоговорящие из разных стран. На обычных платных номерах только одна страна.

У меня например хорошо купили минут в октябре:







Я вставляю код кнопки под фотографией девушки «Заказать звонок, перезвонить» итд, итп... Пример сайта https://callintim.ru

Нажав на кнопку, клиент проследует на удобную форму где вводит свой номер телефона и закрепляется за партнером.

Клиенту можно оплатить желаемое количество минут, проверить баланс или связаться с девушкой.

Девушка перезваниваем ему САМА, абонент НЕ ТРАТИТ на связь.



Кому интересно переходим по ссылке http://seocool.ru/sexphone.html

Выбираем "Предоплата".

Заполняем всего 4 поля: ФИО, Email, Телефон, кошелек и получаем доступ к партнерке



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Кому нужны обычные номера длинные и короткие, советую https://callpartner.ru

Примеры номеров секс по телефону для звонков из РОССИИ:

8-809-505-3572 (45 руб/мин + НДС)

2+1 секс с двумя девушками 8-809-505-6530 (69 руб/мин + НДС)

с мужчинами для девушек/геев 8-809-505-4866 (55 руб/мин + НДС)

Тема легальная, проходит в Я.Директе и Гугл адс(кроме РФ) - купоны на https://ad-vouchers.ru



Еще раз необходимо упомянуть, что партнерская программа «секс по телефону по предоплате» («обратный звонок») не предполагает выдачу партнеру платного телефонного номера.

После регистрации в личном кабинете, Вы найдете ссылки для размещения на своих сайтах (кнопки заказа обратного звонка, фотографии девушек, баннерные и тизерные блоки)

Таким образом, партнерка подойдет для всех вебмастеров, которые обладают тематическими или околотематическими (адалт, знакомства, форумы и пр) сайтами, а также тех, кто имеет возможность направлять трафик на наши продающие лендинги.



1) Для абонента стоимость услуги в 3 (!!!) раза дешевле, чем звонок на платный номер

2) Для партнера - это чистота и прозрачность выплат. У Вас купили минуты - Вы получили 10 руб. за каждую купленную минуту. Никакого фрода, холда и комиссий операторов и пр.

3) Для всех - предоплата работает в большинстве стран, где есть русскоговорящее население. Это огромный рост рынка сбыта услуг, в отличие от номеров, которые работают только в РФ и в Украине.

