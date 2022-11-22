Эффект плацебо, душа, материализм и наука...

Отправлено Вчера, 23:06





Что вы знаете о плацебо?

Что плацебо, это "пустышка" и что применение плацебо в лечении реальных заболеваний, это мошенничество?

Вы думаете, что на самом деле эффект плацебо "не работает" и является самообманом?



А вот и нет! Работает, да еще как!

Все дело в том, что эффект плацебо создает проблемы и препятствия при исследовании лекарственных препаратов. Потому и предпринимались попытки со стороны фарминдустрии дискредитировать его!

На протяжении тысячелетий врачи прописывали плацебо, зная, что оно очень часто помогает в тех случаях, когда бессильно все остальное. С 70-х годов XX века эффективность новых предлагаемых препаратов обязательно проверяют в ходе контролируемых исследований и сравнивают с плацебо, но не потому, что плацебо бесполезны, а именно потому, что их польза настолько велика! Обычно плацебо помогают определенному проценту пациентов, входящих и контрольную группу, и их численность составляет порядка 35-45% (только вдумайтесь в эту цифру!!!).

Таким образом, если в испытаниях последних десятилетий препарат признается статистически эффективным, это значит, что он как минимум на 5% лучше плацебо, и он получает лицензию на применение.

Исследования с применением нейровизуализации в настоящее время продемонстрировали, что эффект плацебо действительно существует. Это не просто артефакт истории медицины или элемент фольклора. Но когда мы пытаемся понять, как именно он действует, нам приходится обращаться не только к мозгу, но и к разуму.

Кое-кто утверждает, что эффект плацебо — это миф, что он применим лишь к легковерным людям, и даже в этом случае пользоваться им неэтично. Что можно сказать на это? К популярным мифам о плацебо относится и такой: якобы плацебо действуют всего месяца три, вдобавок на них реагируют лишь пациенты с определенным складом характера. Но в большинстве случаев у эффекта плацебо нет конкретных пределов действия, точно так же, как не существует определенного типа людей, «реагирующих на плацебо»!

С тех пор как начались плацебо-контролируемые исследования, основной экономический вопрос оказывал воздействие на изучение истинной роли эффекта плацебо в сохранении здоровья. К надежде невозможно приклеить товарный знак. Если предлагаемый препарат «действует не лучше плацебо», это плохая новость для разработчиков этого препарата, даже если 85% участников из контрольной группы и 85% участников из экспериментальной группы стало лучше .

Да, плацебо отнюдь не панацея. Они помогают далеко не при всех состояниях. Роберт Дж. Темпл обнаружил (2003), что плацебо редко способствуют уменьшению размеров раковых опухолей, хотя облегчают боли и улучшают аппетит. Эффект плацебо также не действует, если пациент страдает когнитивным расстройством.

Единственное, что я хочу сказать, знакомя вас с этими данными, что РАЗУМ вовсе не одно и то же, что и МОЗГ. И что разум - вполне эффективно и весьма сильно может воздействовать как на тело, так и на сам мозг!



Как свет существовал задолго до появления первого в истории биологической эволюции глаза, и именно глаз возник как реакция на свет, точно так же и мысль существовала задолго до появления первого в истории биологической эволюции мозга, и мозг возник лишь как реакция на МЫСЛЬ, как своего рода "приборчик", позволяющий улавливать и выражать мысль!

Приведенные выше данные о плацебо взяты из книги ученых-нейробиологов Марио Борегара и Дениз О'Лири - «Научные битвы за душу. Новейшие знания о мозге и вера в Бога», являются результатами серьезнейших научных экспериментов и полностью опровергают сведЕние "науки" исключительно к материи и идеологии материализма. Материализм, утверждают авторы этого научного труда, это именно вера, а не знание!

Когда речь заходит о духовности, эмпирические данные становятся помехой, ограничивающей материализм. Это происходит потому, что такой системе взглядов, как материализм, любое свидетельство против нее наносит тяжкий урон. Следовательно, многие ученые-материалисты попросту игнорируют данные, противоречащие их слепой вере - материализму. Так, материалисты десятилетиями ведут непрекращающуюся войну против пси-исследований (исследований передачи сведений или действий на расстояние — экстрасенсорного восприятия, телепатии, предчувствия (прекогниции) или телекинеза), поскольку любое свидетельство реальности пси-явлений, каким бы незначительным оно ни было, губительно для их идеологической системы. Материализм не способен ответить на ключевые вопросы о человеческой природе и имеет мало шансов когда-либо дать на них вразумительный ответ!

Настоятельно рекомендую данную книгу (Марио Борегар, Дениз O’Лири. «Научные битвы за душу. Новейшие знания о мозге и вера в Бога») к изучению всеми, кто ищет истину!



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