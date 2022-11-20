Пассивный доход до 15% в месяц. Инвестируй с фондом S-group.

Отправлено Сегодня, 09:39

Увеличь свой пассивный доход до 15% в месяц



Настоящее предложение возможно с помощью инвестиционного фонда – S-Group.



Как можно достичь подобных результатов? Все благодаря инустрементам, с которыми мы работаем:



- алгоритмическая торговля на валютном рынке;

- реальное производство Медицинского каннабиса;

- собственная свободно конвертируемая криптовалюта SWCT Token;

- инвестиции в мировые IPO быстрорастущих компаний



Все представленные инструменты взаимосвязаны и задуманы как международная финансовая экосистема. Мы создаем возможности для обычных людей к построениию их успешного будущего и будущего их близких.



Среди наших участников есть примеры, когда буквально за 1.5 года инвесторы с капиталом в 100$ становились владельцами 6-значных сумм. Подобных предложений нет на Российском фондовом рынке и они крайне редки для рынка международного.



Уже сегодня любой желающий может присоединится к нам и начать наращивать свои активы!



Теперь о надежности и легальности фонда. Здесь ссылки, по которым вы можете сами проверить легитимность компании (что я крайне рекомендую сделать, тем более если вы захотите вступить в наши ряды). Это стандартные критерии отбора инвестиционных компаний:



1. Государственная регистрация в Великобритании

https://find-and-upd...ompany/12695421

2. Соответствие заявленным видам деятельности;

3. Наличие Уставного капитала

https://find-and-upd...ompany/12695421

(history 3-ий снизу файл);

4. Код LEI в международном реестре GLEIF

https://search.gleif...0BIN67A9YJS0E81

https://search.gleif...0O4K0YK73BWY633

5. Подтвержденная хозяйственная деятельность

Отчеты в личном кабинете и показ рабочих брокерских счетов на публичных мероприятиях и Youtube канале компании

https://youtu.be/dx6og6O_p7w

https://youtu.be/6cnruWKgPPY

https://youtu.be/scnh4IsZZOs

6. Наличие нескольких направлений инвестирования: 4 на сегодняшний день;

7. Наличие планов развития компании: запуск 2 новых направлений;

8. Успешные результаты предыдущих годов:

https://youtu.be/NHJMRAzMZnE

https://forbes.mc/ar...urov-on-success

9. Наличие серьезных партнеров;

10. Поведение в критических ситуациях;

11. Отсутствие гарантированной доходности при

превышении банковского процента;

12. Вся деятельность выложена в блокчейн.



Форекс маркет — это инвестиционный инструмент, который позволяет с реальным преимуществом, по сравнению с предложениями банков России (7% годовых), прогрессивно наращивать доход. Необходимо лишь создать такой депозит, чтобы он позволил продолжать торговлю, в то же время содержать все ваши прихоти.



Казалось бы все просто, но трейдинг для новичка - верный способ потерять деньги, ввиду сложности прогнозирования поведения цен и сильного влияния человечского фактора на ведение успешной торговли. Для решения этой проблемы был создан публичный пул S-Forex.



S-Forex — публичный инвестиционный пул, на основе алгоритмической торговли. Только вдумайтесь, банки предлагают вам инвестировать с доходностью в 7% годовых, с S-Forex средняя доходность 12% в месяц! Это возможно благодаря автоматизированному торговому роботу, который учитывает одновременно массу торговых стратегий и самые передовые методы управления рисками.



Хотите узнать больше? Переходите на сайт фонда и регистрируйтесь по реферальной ссылке: https://s-group.io?referral=43124159



А теперь передем от слов к цифрам. Как изменится ваш капитал с теченим времени?



Инвестиции нацелены на пассивный доход, т.е. деньги приходят на ваш счет, а вы при этому занимаетесь совершенно другими делами. Но для достойного пассивнтого дохода, нужно значительно приумножить свой капитал.



