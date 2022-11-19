На Ваш взгляд о сайте.

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Автор темы kflombur, Сегодня, 00:03

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В теме одно сообщение

#1 kflombur

kflombur

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0
Обычный
  • Страна, Город:
    Благовещенск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 00:03

Здравствуйте. Как думаете, может ли мой сайт: https://знакома.рф иметь хороший потенциал и развить данный проект? 

Сразу напишу: Планы на будущее есть и их много. Это и смена дизайна, и авторские фотографии, и анонимный чат добавить... Вобщем много можно сделать.  В данном тексте всё не опишу, но прикрепил файл со статьёй. (если прикрепится). Посетителей мало, в среднем 70 человек в день. Это потому что не особо знаю как правильно раскручивать подобные сайты. И не хочу спамить его, что бы не попасть под санкции. Если что подскажете, буду рад.


Сообщение отредактировал kflombur: Сегодня, 00:11

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#2 kflombur

kflombur

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0
Обычный
  • Страна, Город:
    Благовещенск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 00:51

Добавлю планы на будущее:

 

    • Изменение стиля. Дизайн станет более строгим, без лишних, отвлекающих элементов. 
    • Шрифты. Добавится возможность менять размер шрифта, цвет. Это изменит вид Вашего объявления.
    • Добавление анонимного онлайн чата знакомств, с гарантией конфиденциальности. 
    • Регулируемые закрепленные объявления с выбором размещения по времени (от 2 до 5 дней); это даст возможность дольше оставаться Вашему объявлению в ленте. 
    • Дополнительная услуга «Поднять объявление»
    • Добавление других платежных систем.
    • Максимально быстрый вход на сайт знакомств через социальные сети даст возможность не терять время на регистрацию.  
    • После смены дизайна, фотографии регионов будут авторскими (с разрешением их публикации с согласия правообладателя). 
    • В планах у сайта есть некоторые задумки по поводу интересных текстов для объявлений. Будет очень много не стандартных подобных «шаблонов». Поэтому выбрать будет из чего. Это даст преимущество тем людям, которые не обладают широкой харизматичностью.
    • Для зарегистрированных пользователей, цена объявления будет ниже

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