На Ваш взгляд о сайте.

Отправлено Сегодня, 00:03

Здравствуйте. Как думаете, может ли мой сайт: https://знакома.рф иметь хороший потенциал и развить данный проект?

Сразу напишу: Планы на будущее есть и их много. Это и смена дизайна, и авторские фотографии, и анонимный чат добавить... Вобщем много можно сделать. В данном тексте всё не опишу, но прикрепил файл со статьёй. (если прикрепится). Посетителей мало, в среднем 70 человек в день. Это потому что не особо знаю как правильно раскручивать подобные сайты. И не хочу спамить его, что бы не попасть под санкции. Если что подскажете, буду рад.

Сообщение отредактировал kflombur: Сегодня, 00:11