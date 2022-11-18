Чат-боты Telegram, Вконтакте, Viber на заказ с любыми функциями

https://www.youtube....h?v=JACNGsOmykE
Для заказа чат-бота пишите мне: http://krotovroman.ru/bot/
P.S. Пытался вставить видео в пост - но чо то редактор форума поломался(
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Сообщение отредактировал krotovroman: Вчера, 20:32
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Отправлено Вчера, 20:24
https://www.youtube....h?v=JACNGsOmykE
Для заказа чат-бота пишите мне: http://krotovroman.ru/bot/
P.S. Пытался вставить видео в пост - но чо то редактор форума поломался(
Сообщение отредактировал krotovroman: Вчера, 20:32
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