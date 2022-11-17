Хотите много зарабатывать? Приглашаем к нам!

Отправлено Вчера, 15:04

Только для тех, кто хочет денег!

В связи с открытием нового VIP-филиала, приглашаем девушек, которые заинтересованы в стабильно высоком доходе! Центр Москвы!

Наше призвание помогать девушкам из разных городов нашей необъятной России в поиске высокого заработка, достойного именно вас.

Наши гости - уважаемые мужчины, которые ни при каких условиях не причинят никаких неудобств (своя охрана). Они и оценят вас по достоинству, и заплатят прилично!

Что мы предоставляем для Вас✔️:

⚜️ Огромную 15-летняя база своих клиентов;

⚜️ Эффективную рекламу;

⚜️ Составление портфолио (по желанию), которое создает команда профессионалов (с вами работают стилисты, визажисты, профессиональные фотографы, со стажем более 15 лет);

⚜️ Менеджеры, которые качественно выполняют свою работу и на связи 24/7;

⚜️ Возраст от 18 до 36 лет (обсуждается индивидуально, всегда есть исключения);

⚜️ Адекватное и лояльное руководство;

⚜️ Безопасность, своя охрана.

Условия работы:

⚜️ Расчет сразу, чай и допы ваши;

⚜️ Подбираем индивидуальный график;

⚜️ Работа на выезд или без (выбор за вами);

⚜️ Предоставляем проживание при необходимости.

Все подробности можете узнать по номеру телефона! Можете писать/звонить во все мессенджеры. Круглосуточно!

WhatsApp: +7 967 105-96-00 Мария