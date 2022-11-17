Хотите много зарабатывать? Приглашаем к нам!

Только для тех, кто хочет денег!
В связи с открытием нового VIP-филиала, приглашаем девушек, которые заинтересованы в стабильно высоком доходе! Центр Москвы!
Наше призвание помогать девушкам из разных городов нашей необъятной России в поиске высокого заработка, достойного именно вас.
Наши гости - уважаемые мужчины, которые ни при каких условиях не причинят никаких неудобств (своя охрана). Они и оценят вас по достоинству, и заплатят прилично!
Что мы предоставляем для Вас✔️:
⚜️ Огромную 15-летняя база своих клиентов;
⚜️ Эффективную рекламу;
⚜️ Составление портфолио (по желанию), которое создает команда профессионалов (с вами работают стилисты, визажисты, профессиональные фотографы, со стажем более 15 лет);
⚜️ Менеджеры, которые качественно выполняют свою работу и на связи 24/7;
⚜️ Возраст от 18 до 36 лет (обсуждается индивидуально, всегда есть исключения);
⚜️ Адекватное и лояльное руководство;
⚜️ Безопасность, своя охрана.
Условия работы:
⚜️ Расчет сразу, чай и допы ваши;
⚜️ Подбираем индивидуальный график;
⚜️ Работа на выезд или без (выбор за вами);
⚜️ Предоставляем проживание при необходимости.
Все подробности можете узнать по номеру телефона! Можете писать/звонить во все мессенджеры. Круглосуточно!
WhatsApp: +7 967 105-96-00 Мария