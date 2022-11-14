Здоровый сон: сколько часов надо спать и чем опасно недосыпание

Отправлено Вчера, 14:43

Недосыпание может привести к набору веса, проблемам с сердцем и даже депрессии. Рассказываем, сколько времени надо спать детям и взрослым и как улучшить сон.







СКОЛЬКО ЧАСОВ НАДО СПАТЬ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ



Сон – основная составляющая здоровой жизни. Взрослые должны регулярно cпать 7 или более часов в сутки. Некоторым, в частности молодым людям и людям с хроническими заболеваниями, необходимо даже больше – 9 часов сна в сутки. Лишь небольшому количеству людей достаточно спать менее 6 часов в сутки. Это обусловлено генетическими факторами.







Сколько необходимо спать



ПОЧЕМУ НАДО СПАТЬ БОЛЬШЕ 7 ЧАСОВ В СУТКИ



Если вы будете спать менее 7 часов в сутки, то повысите риск развития хронических заболеваний, в частности:



диабета;

сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, высокого кровяного давления;

увеличения веса и ожирения;

нарушения иммунной системы;

ухудшения психического здоровья, депрессии.







Также недостаточное количество сна может повлиять на вашу способность принимать решения, увеличить риск возникновения аварий на дороге, привести к ошибкам.







КАК УЛУЧШИТЬ СОН



Ваше поведение в течение дня, особенно перед сном, влияет на качество сна. Даже несколько незначительных корректировок в некоторых случаях могут в корне изменить ситуацию.



Несколько полезных привычек помогут вам улучшить сон:



Соблюдайте режим сна



Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Даже на выходных.



Создайте успокаивающую атмосферу



Тихая, темная, умиротворяющая атмосфера и комфортная прохладная температура в спальне будут способствовать сну. Вечером не включайте яркий свет.



Уберите аксессуары



Уберите электронные устройства, в частности телевизоры, компьютеры, смартфоны, из спальни или хотя бы выключайте их за 30 минут до сна.



Следите за рационом



Избегайте кофеина (в течение 6 часов перед сном), алкоголя (в течение 4 часов перед сном) и большого количества пищи перед сном. Придерживайтесь здорового питания в течение дня.



Не пейте перед сном



Утолить жажду перед сном можно и нужно, однако чрезмерное питье может спровоцировать проблемы со сном.



Не курите



Не начинайте курить или бросьте эту вредную привычку. В любом случае не курите непосредственно перед сном.



Тренируйтесь



Физическая активность в течение дня поможет вам легче заснуть ночью.



Используйте кровать только для сна



Не ешьте в постели, не смотрите телевизор и не работайте.







Также не ложитесь спать, если не чувствуете себя сонным. В случае, если вы не можете заснуть в течение 20 минут, вставайте с постели.



Имеете привычку дремать днем? Ограничьте это время 45 минутами.



Если у вас возникли проблемы со сном – обратитесь к врачу.

Источник

Сообщение отредактировал Алексей web: Вчера, 14:44