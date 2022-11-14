Перейти к содержимому

Фотография

Здоровый сон: сколько часов надо спать и чем опасно недосыпание

Автор темы Алексей web, Вчера, 14:43

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Алексей web

Алексей web

    Дизайнер. Skype - aleksejus.belovas

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 6 064 сообщений
2 343
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Прибалтика
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 14:43

Недосыпание может привести к набору веса, проблемам с сердцем и даже депрессии. Рассказываем, сколько времени надо спать детям и взрослым и как улучшить сон.



СКОЛЬКО ЧАСОВ НАДО СПАТЬ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ

Сон – основная составляющая здоровой жизни. Взрослые должны регулярно cпать 7 или более часов в сутки. Некоторым, в частности молодым людям и людям с хроническими заболеваниями, необходимо даже больше – 9 часов сна в сутки. Лишь небольшому количеству людей достаточно спать менее 6 часов в сутки. Это обусловлено генетическими факторами.



Сколько необходимо спать

ПОЧЕМУ НАДО СПАТЬ БОЛЬШЕ 7 ЧАСОВ В СУТКИ

Если вы будете спать менее 7 часов в сутки, то повысите риск развития хронических заболеваний, в частности:

диабета;
сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, высокого кровяного давления;
увеличения веса и ожирения;
нарушения иммунной системы;
ухудшения психического здоровья, депрессии.



Также недостаточное количество сна может повлиять на вашу способность принимать решения, увеличить риск возникновения аварий на дороге, привести к ошибкам.



КАК УЛУЧШИТЬ СОН

Ваше поведение в течение дня, особенно перед сном, влияет на качество сна. Даже несколько незначительных корректировок в некоторых случаях могут в корне изменить ситуацию.

Несколько полезных привычек помогут вам улучшить сон:

Соблюдайте режим сна

Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Даже на выходных.

Создайте успокаивающую атмосферу

Тихая, темная, умиротворяющая атмосфера и комфортная прохладная температура в спальне будут способствовать сну. Вечером не включайте яркий свет.

Уберите аксессуары

Уберите электронные устройства, в частности телевизоры, компьютеры, смартфоны, из спальни или хотя бы выключайте их за 30 минут до сна.

Следите за рационом

Избегайте кофеина (в течение 6 часов перед сном), алкоголя (в течение 4 часов перед сном) и большого количества пищи перед сном. Придерживайтесь здорового питания в течение дня.

Не пейте перед сном

Утолить жажду перед сном можно и нужно, однако чрезмерное питье может спровоцировать проблемы со сном.

Не курите

Не начинайте курить или бросьте эту вредную привычку. В любом случае не курите непосредственно перед сном.

Тренируйтесь

Физическая активность в течение дня поможет вам легче заснуть ночью.

Используйте кровать только для сна

Не ешьте в постели, не смотрите телевизор и не работайте.



Также не ложитесь спать, если не чувствуете себя сонным. В случае, если вы не можете заснуть в течение 20 минут, вставайте с постели.

Имеете привычку дремать днем? Ограничьте это время 45 минутами.

Если у вас возникли проблемы со сном – обратитесь к врачу.

 

Источник


Сообщение отредактировал Алексей web: Вчера, 14:44

  • 1

Графический дизайн. Landing Pages под ключ, 3D обложки

На правах рекламы

Обратно в Здоровье


Количество пользователей, читающих эту тему: 3

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


    Yandex (3)
  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Здоровье
  4. Правила форума