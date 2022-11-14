vits-bits.io - ввод, вывод : QR коды, btc, usdt, наличные по РФ, анони

Отправлено Вчера, 08:49





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Обмен криптовалюты в телеграмм = риск обмана. У нашего сервиса безупречная репутация, есть 70к депозита на форуме WWH, 200к на DarkMoeny, и нет ни одной жалобы или претензии. Со временем будем увеличивать депозит Индивидуальный подход к клиентам. Мы ценим ваше желание сохранить анонимность. Обмен криптовалюты в нашем сервисе возможен без предоставления любой информации.

Мы ценим ваше желание сохранить анонимность. Обмен криптовалюты в нашем сервисе возможен без предоставления любой информации. Мгновенная ручная обработка заявок. Вам не нужно проходить регистрацию, Достаточно создать заявку на сайте или написать оператору в телеграм. Обмен криптовалюты на рубли занимает 5 минут!

Вам не нужно проходить регистрацию, Достаточно создать заявку на сайте или написать оператору в телеграм. Обмен криптовалюты на рубли занимает 5 минут! Платим только чистые деньги. Онлайн-обмен криптовалюты не всегда безопасен для пользователей. Есть риск получить на биткоин-кошелек монеты, участвовавшие в нелегальных схемах. У нас это исключено. Все криптоактивы перед отправкой клиентам очищаются на крупных и авторитетных биржах. В результате вы получаете кристально чистые монеты или электронные деньги!

Онлайн-обмен криптовалюты не всегда безопасен для пользователей. Есть риск получить на биткоин-кошелек монеты, участвовавшие в нелегальных схемах. У нас это исключено. Все криптоактивы перед отправкой клиентам очищаются на крупных и авторитетных биржах. В результате вы получаете кристально чистые монеты или электронные деньги! Адекватный курс обмена криптовалют. Мы поможем выгодно купить или продать любые объемы.



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У нас можно КУПИТЬ / ВЫВЕСТИ криптовалюту : USDT, ETH, BTC - в наличные. Есть Готовые QR коды Тинькофф.



Доступна услуга "летающие конверты" доставка наличных в аэропорты всех городов России.



Вывод криптовалюты на Сбербанк, Альфа Банк, Тинькофф, ВТБ24, Русский Стандарт, ПРИВАТ 24, VISA/MC RUB и остальные банки России.



Пополняем карты наличными (Альфа cash-in, Tinkoff cash-in).



Принимаем и отправляем платежи на Юmoney, Киви. Используем только чистые крипто- и электронные кошельки!





ОТЗЫВЫ:



DarkMoney - депозит 200 тысяч рублей

WWH - депозит 70 тысяч рублей

XSS - депозит 300 тысяч рублей

Со временем депозиты на форумах будем пополнять







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