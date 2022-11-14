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vits-bits.io - ввод, вывод : QR коды, btc, usdt, наличные по РФ, анони

Автор темы VitsBits, Вчера, 08:49

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#1 VitsBits

VitsBits

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 08:49

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Преимущества vits-bits :
 

  • Отзывы и депозиты на форумах. Обмен криптовалюты в телеграмм = риск обмана. У нашего сервиса безупречная репутация, есть 70к депозита на форуме WWH, 200к на DarkMoeny, и нет ни одной жалобы или претензии. Со временем будем увеличивать депозит
  • Индивидуальный подход к клиентам. Мы ценим ваше желание сохранить анонимность. Обмен криптовалюты в нашем сервисе возможен без предоставления любой информации.
  • Мгновенная ручная обработка заявок. Вам не нужно проходить регистрацию, Достаточно создать заявку на сайте или написать оператору в телеграм. Обмен криптовалюты на рубли занимает 5 минут!
  • Платим только чистые деньги. Онлайн-обмен криптовалюты не всегда безопасен для пользователей. Есть риск получить на биткоин-кошелек монеты, участвовавшие в нелегальных схемах. У нас это исключено. Все криптоактивы перед отправкой клиентам очищаются на крупных и авторитетных биржах. В результате вы получаете кристально чистые монеты или электронные деньги!
  • Адекватный курс обмена криптовалют. Мы поможем выгодно купить или продать любые объемы.

 
Доступные направления обмена криптовалют:

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  • У нас можно КУПИТЬ / ВЫВЕСТИ криптовалюту : USDT, ETH, BTC - в наличные. Есть Готовые QR коды Тинькофф.
     
  • Доступна услуга "летающие конверты" доставка наличных в аэропорты всех городов России.
     
  • Вывод криптовалюты на Сбербанк, Альфа Банк, Тинькофф, ВТБ24, Русский Стандарт, ПРИВАТ 24, VISA/MC RUB и остальные банки России.
     
  • Пополняем карты наличными (Альфа cash-in, Tinkoff cash-in).
     
  • Принимаем и отправляем платежи на Юmoney, Киви. Используем только чистые крипто- и электронные кошельки!

 

ОТЗЫВЫ:

DarkMoney - депозит 200 тысяч рублей
WWH - депозит 70 тысяч рублей
XSS - депозит 300 тысяч рублей
Со временем депозиты на форумах будем пополнять

 

Мы в социальных сетях :

Twitter : https://twitter.com/vits_bits

TG канал : https://t.me/vits_bits_channel

 

Контакты связи :

САЙТ : vits-bits.io

TELEGRAM : @vits_bits (переход только по ссылке)

JABBER : vitsbits@xmpp.jp

 

 


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