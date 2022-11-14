vits-bits.io - ввод, вывод : QR коды, btc, usdt, наличные по РФ, анони

Преимущества vits-bits :
- Отзывы и депозиты на форумах. Обмен криптовалюты в телеграмм = риск обмана. У нашего сервиса безупречная репутация, есть 70к депозита на форуме WWH, 200к на DarkMoeny, и нет ни одной жалобы или претензии. Со временем будем увеличивать депозит
- Индивидуальный подход к клиентам. Мы ценим ваше желание сохранить анонимность. Обмен криптовалюты в нашем сервисе возможен без предоставления любой информации.
- Мгновенная ручная обработка заявок. Вам не нужно проходить регистрацию, Достаточно создать заявку на сайте или написать оператору в телеграм. Обмен криптовалюты на рубли занимает 5 минут!
- Платим только чистые деньги. Онлайн-обмен криптовалюты не всегда безопасен для пользователей. Есть риск получить на биткоин-кошелек монеты, участвовавшие в нелегальных схемах. У нас это исключено. Все криптоактивы перед отправкой клиентам очищаются на крупных и авторитетных биржах. В результате вы получаете кристально чистые монеты или электронные деньги!
- Адекватный курс обмена криптовалют. Мы поможем выгодно купить или продать любые объемы.
Доступные направления обмена криптовалют:
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- У нас можно КУПИТЬ / ВЫВЕСТИ криптовалюту : USDT, ETH, BTC - в наличные. Есть Готовые QR коды Тинькофф.
- Доступна услуга "летающие конверты" доставка наличных в аэропорты всех городов России.
- Вывод криптовалюты на Сбербанк, Альфа Банк, Тинькофф, ВТБ24, Русский Стандарт, ПРИВАТ 24, VISA/MC RUB и остальные банки России.
- Пополняем карты наличными (Альфа cash-in, Tinkoff cash-in).
- Принимаем и отправляем платежи на Юmoney, Киви. Используем только чистые крипто- и электронные кошельки!
ОТЗЫВЫ:
DarkMoney - депозит 200 тысяч рублей
WWH - депозит 70 тысяч рублей
XSS - депозит 300 тысяч рублей
Со временем депозиты на форумах будем пополнять
Мы в социальных сетях :
Twitter : https://twitter.com/vits_bits
TG канал : https://t.me/vits_bits_channel
Контакты связи :
САЙТ : vits-bits.io
TELEGRAM : @vits_bits (переход только по ссылке)
JABBER : vitsbits@xmpp.jp