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В продаже юзанные рф комплекты вместе с селфи и со снилсами

Автор темы mickey, Вчера, 02:59

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Сообщений в теме: 4

#1 mickey

mickey

    Ученик

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-1
Обычный

Отправлено Вчера, 03:00

В продаже юзанные рф комплекты вместе с селфи и со снилсами.
 
Контакты для связи со мной:
 
Основной телеграм https://t.me/selfie_proof
 
Телеграм для гостей форума @selfie_proof
 
Запасной телеграм на тот случай если адрес основного телеграма исчезнет из системы https://t.me/selfieproof1984
 
Телеграм для гостей форум @selfieproof1984
 
Почта  selfie-proof@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В продаже юзанные рф комплекты вместе с селфи и со снилсами(смотрите видео доказательство).
 
Видео подтверждение на наличие товара:
Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя:
DP8f0BJ2_t.jpg
37423191_m.jpg
 
 
Я согласен провести с вами сделку через любого гаранта,услуги гаранта полностью за ваш счёт(вы можете покупать без гаранта на свой риск).
 
 
 
 
 
На данный момент принимаю оплату на эти платёжные системы:
 
 
 
3)Сбербанк Mastercard usd (русский банк)
 
 
 
 
7)USDT wallet
 
trc20
 
erc20
 
8)USDC
 
erc20
 
9)Bitcoin(деньги поступают на баланс как минимум в течении получаса,как максимум от одного часа и даже может быть больше,в зависимости от загруженности биткоин системы,таковы правила https://capitalist.net ,именно там я принимаю и обналичиваю биткоин,пока деньги не поступят на баланс я доки не отдаю и мне всё равно сколько там подтверждений в истории транзакции поступило,как только деньги появляются на балансе мне приходит смс уведомление на номер мобильного телефона и я сразу отправляю вам все документы которые вы заказывали)
 
 
 
 
 
 
 
Мои проверенные темы от модераторов или администраторов на наличие товара с других форумов:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На данный момент я могу предложить вам три  вида комплектаций:
 
Первый вид:
 
1)паспорт
 
2)селфи с паспортом в руках
 
3)прописка
 
4)снилс
 
5)инн в текстовом документе
 
 
 
Второй вид:
 
1)паспорт
 
2)селфи с паспортом в руках
 
3)селфи с листом бумаги в руках
 
4)прописка
 
5)снилс
 
6)инн в текстовом документе
 
 
 
Третий вид:
 
1)паспорт
 
2)прописка
 
3)снилс
 
4)инн в текстовом документе
 
 
 
Первый вид комплектации каждый полный комплект  будет стоить для вас 500рублей.
 
Второй вид комплектации каждый полный комплект  будет стоить для вас 500рублей+1доллар за селфи с листом бумаги.
 
Третий вид комплектации каждый полный комплект  будет стоить для вас 5 долларов.
 
 
 
Скидка на товар с селфи с паспортами:тот кто платит 2500рублей получает 10 полных комплектов по первому виду комплектации(услуги гаранта полностью за ваш счёт).
Скидка на товар без селфи:тот кто платит 25долларов получает полных 10 комплектов по третьему виду комплектации(услуги гаранта полностью за ваш счёт).
 
 
 
Я продаю паспорта только нового образца с двухстрочным кодом внизу паспорта.
Если вы хотите получить паспорт старого образца без двухстрочного кода то вы ошиблись селлером-я не продаю паспорта старого образца.
 
 
 
Теперь я отвечу вам на  вопросы:
 
1)Ты даёшь стопроцентную гарантию того что селфи либо паспорт либо и то и другое который я куплю у тебя в наличии одного комплекта либо в наличии нескольких комплектов не отрисовка?
 
Никакой гарантии я не даю,я купил тот или иной комплект через того или иного селлера и мне без разницы отрисовочный он или нет,если мне нравится графическое качество того или иного комплекта я покупаю данный комплект или комплекты у человека который мне его продаёт и я не задаю вопросов по поводу отрисовка это или нет так как меня ответ на этот вопрос не волнует.
 
Перед покупкой я прошу селлера чтобы он выдал мне скрин выдачи данного паспорта на инн либо селлер мне даёт данные паспорта и я уже сам пробиваю данный паспорт на сайте налогов.
 
Также я всегда обращаю внимание на тот факт хорошо ли читаются паспортные данные на селфи.
 
Если паспортные данные читаются плохо я не буду покупать данный комплект у селлера.
 
 
 
 
 
2)где юзался товар?
 
я не могу знать где юзался товар-я покупал именно  юзанный товар -никто статистику по юзанному товару из селлеров не ведёт в блокноте(никому это не надо) +я не задаю вопросы где юзался так как меня это не волнует -моя цель купить юзанный товар и  его продать,покупая юзанный товар вы играете в рулетку так как я не несу ответственности за прохождение того или иного комплекта в вашей конторе
 
 
 
3)во сколько рук продаётся ваш товар?
 
в тучу рук конечно-я всегда готов продать тот или иной комплект любому человеку кто за него мне платит деньги
 
 
 
4)если я после покупки у вас заметил что тот или иной комплект не пробивается на инн делается ли бесплатная замена?
 
да делается -но я даю вам ровно сутки со дня покупки чтобы вы перебили(перепроверили) все мои комплекты на инн на сайте https://service.nalog.ru/inn.do
 
после 24 часов никакой уже замены я вам делать не буду
 
 
 
5)я купил у вас комплект или комплекты но один из них или все не прошли в моей  конторе или конторах,вы делаете бесплатную замену?
 
нет не делаю-как я писал выше покупая юзанный комплект вы играет в рулетку(на удачу) на проходимость
 
 
 
 
 
 
 
6)планируется ли пополнение вашего товара?у вас будет больше комплектов? и когда это произойдёт?
 
да пополнение планируется но оно будет происходить очень редко-причина этому потому что я скупаю товар по селфи где в кадре только полная рука или полукисть от руки-я скупаю только чистую графику на селфи и на паспорте -в связи с такими жёсткими требованиями по скупу продают мне рф комплекты очень редко ,насчёт того когда тот или иной комплект купится мною и выставится на продажу вы узнаете об этом сразу  в этой теме подписавшись на уведомления по почте или по функции rss новостей если данный форум поддерживает функцию rss,я добавлю фото и видео подтверждение  в этой теме когда у меня появится новый комплект
 
 
 
 
 
7)почему я должен покупать товар именно у вас? ведь полно в сети других селлеров кто продаёт рф
 
моё отличие от других селлеров в том что я продаю графику на селфи и на паспорте без говноляпов+как я писал выше у меня на селфи только полная рука в кадре или полукисть от руки при держании паспорта-не все селлеры предоставят вам селфи где будет полная рука в кадре или полукисть от неё+графику без говноляпов
 
 
 

 

 
Сегодня в продаже:
Женщина кемеровская область 1978 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)селфи с листом бумаги в руках
4)прописка
5)снилс
6)инн в текстовом документе
hArvkjSk_t.jpg
2022-11-10-235412.jpg
bqjrPvIw_t.jpg
paint3.jpg
JjmrytiQ_t.jpg
paint2.jpg
0KHNmeRx_t.jpg
paint1.jpg
 
 
 
Женщина красноярский край 1995 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)селфи с листом бумаги в руках
4)прописка
5)снилс
6)инн в текстовом документе
2022-11-11-000224.jpg
H4m5wGZa_t.jpg
IDh8OWLK_t.jpg
paint1.jpg
yPLDSXv1_t.jpg
paint3.jpg
6eahmZTJ_t.jpg
paint2.jpg
 
 
 
 
Женщина нижегородская область 1991 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)селфи с листом бумаги в руках
4)прописка
5)снилс
6)инн в текстовом документе
9QyeaMyQ_t.jpg
2022-11-11-001923.jpg
usrQKmd2_t.jpg
paint2.jpg
paint3.jpg
W2d4cEbw_t.jpg
IiHxIfO4_t.jpg
paint1.jpg
 
 
 
Мужчина башкоторстан 1996 год.
Дамы и господа прошу обратить ваше внимание что в данном комплекте не два а три селфи(на третьем селфи он держит паспорт в одной руке а в другой руке лист бумаги).
Как я писал в шапке темы вы платите +1 доллар дополнительно за каждое дополнительное селфи.
В минимальную комплектацию куда входит селфи с паспортом вы платите 500рублей.
Вы праве купить данный комплект  без всех селфи за 5 долларов.
В данном комплекте два дополнительных селфи(селфи с листом бумаги и селфи где он держит паспорт в одной руке а в другой руке лист бумаги)
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3) селфи где он держит паспорт в одной руке а в другой руке лист бумаги
4)селфи с листом бумаги в руках
5)прописка
6)снилс
7)инн в текстовом документе
S4wj21sk_t.jpg
2022-11-11-003604.jpg
6ZySFdXE_t.jpg
paint3.jpg
U2BSJp62_t.jpg
paint4.jpg
1P0CRhAT_t.jpg
paint2.jpg
paint1.jpg
krXR7wvN_t.jpg
 
 
Мужчина белгород 1996 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)селфи с листом бумаги в руках
4)прописка
5)снилс
6)инн в текстовом документе
zMNbDQrf_t.jpg
2022-11-11-004925.jpg
wG7Hos1y_t.jpg
paint2.jpg
kk9yg2QR_t.jpg
paint3.jpg
046JRtIa_t.jpg
paint1.jpg
 
 
 
Мужчина самарская область 1981год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)селфи с листом бумаги в руках
4)прописка
5)снилс
6)инн в текстовом документе
5PShVfbt_t.jpg
2022-11-11-010111.jpg
ooqUVItg_t.jpg
paint2.jpg
XY0HmAVD_t.jpg
paint3.jpg
avibMZFQ_t.jpg
paint1.jpg
 
 
 
 
Мужчина свердловская область 1968 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)селфи с листом бумаги в руках
4)прописка
5)снилс
6)инн в текстовом документе
zisOBhJu_t.jpg
2022-11-11-011753.jpg
FXXUzkai_t.jpg
paint2.jpg
f6krm36y_t.jpg
paint3.jpg
aCzYVOnS_t.jpg
paint1.jpg
 
 
 
Мужчина тюменская область 1992 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)селфи с листом бумаги в руках
4)прописка
5)снилс
6)инн в текстовом документе
YCDbC3l7_t.jpg
2022-11-11-013732.jpg
SO1qMqSs_t.jpg
paint2.jpg
0qjila95_t.jpg
paint3.jpg
K7ZHE0Ps_t.jpg
paint1.jpg
 
 
 
Женщина архангельская область 1983 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
2022-11-11-014620.jpg
0z7sVVPP_t.jpg
hzMbbQGZ_t.jpg
paint1.jpg
hDFape5v_t.jpg
paint2.jpg
 
 
 
 
Женщина башкоторстан 1993 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
KpJZ3oO1_t.jpg
2022-11-11-015244.jpg
W1vYBeit_t.jpg
paint1.jpg
IAaHSudK_t.jpg
paint2.jpg
 
 
 
Женщина кемеровская область 1989 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
kRfk8AOJ_t.jpg
2022-11-11-020347.jpg
NNSGZsUD_t.jpg
paint1.jpg
dEPlOP59_t.jpg
paint2.jpg
 
 
Женщина омская область 1975 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
9JDMYdEH_t.jpg
2022-11-11-023424.jpg
xQtyxoVM_t.jpg
paint1.jpg
FaTnoIP8_t.jpg
paint2.jpg

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#2 mickey

mickey

    Ученик

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  • 16 сообщений
-1
Обычный

Отправлено Вчера, 04:58

Женщина оренбургская область 1993 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
2022-11-11-024220.jpg
45HZscEG_t.jpg
XFcFN5YZ_t.jpg
paint1.jpg
mqYvculm_t.jpg
paint2.jpg
 
 
 
Женщина республика адыгея 1969 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
oKmPSrzM_t.jpg
2022-11-11-024905.jpg
4cUXGLaB_t.jpg
paint1.jpg
0jajtYVw_t.jpg
paint2.jpg
 
 
 
Женщина свердловская область 2001 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
rqe4Wob2_t.jpg
2022-11-11-031447.jpg
8LXk1gxL_t.jpg
paint1.jpg
SDKdNhvf_t.jpg
paint2.jpg
 
 
 
Женщина ставропольский край 1995 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
T0rJUN1j_t.jpg
2022-11-11-032324.jpg
28MtPyGf_t.jpg
paint1.jpg
piZQShyi_t.jpg
paint2.jpg
 
 
 
Женщина томск 1984 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
y5D8H85O_t.jpg
2022-11-11-033931.jpg
NbLX9Be2_t.jpg
paint1.jpg
paint2.jpg
6PjECbR9_t.jpg
 
 
 
Мужчина архангельская область 1994 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
GGfzFOve_t.jpg
2022-11-11-034748.jpg
NrXdVZit_t.jpg
paint1.jpg
ctRRfkyS_t.jpg
paint2.jpg
 
 
 
Мужчина кемеровская область 1993 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
htOsvFK5_t.jpg
2022-11-11-035520.jpg
paint1.jpg
3VsMSYR0_t.jpg
paint2.jpg
ZD08t1FO_t.jpg
 
 
 
Мужчина москва 1985 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
qESTc6Eh_t.jpg
2022-11-11-040403.jpg
lABZdEQr_t.jpg
paint1.jpg
CorA8EyH_t.jpg
paint2.jpg
 
 
 
Мужчина московская область 1971 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
i3O1qXfC_t.jpg
2022-11-11-040956.jpg
CXmPaDPd_t.jpg
paint1.jpg
paint2.jpg
KrFAdFwF_t.jpg
 
 
 
Мужчина нижегородская область 1988 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
hORzu2yS_t.jpg
2022-11-11-041544.jpg
paint1.jpg
sIRSZfKq_t.jpg
FN0Z7Pys_t.jpg
paint2.jpg
 
 
 
Мужчина нижегородская область 1991 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
cXljeIao_t.jpg
2022-11-11-042308.jpg
paint1.jpg
pTRAJCC2_t.jpg
pz6i00nh_t.jpg
paint2.jpg
 
 
 
Мужчина омская область 1994 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)селфи с передней стороной прав в руках
4)права с двух сторон(действительны до 28 июня 2027 года)
5)скриншот валидности прав
6)прописка
7)снилс
8)инн в текстовом документе
vgWzPq6o_t.jpg
2022-11-11-091105.jpg
KJbgSUCv_t.jpg
paint1.jpg
oCxtLxEM_t.jpg
paint2.jpg
W95qZjnV_t.jpg
paint3.jpg
nrPCKe3R_t.jpg
paint4.jpg
hM03ctIY_t.jpg
paint5.jpg
IZLdxym7_t.jpg
paint6.jpg
 
 
 
Мужчина оренбургская область 1971 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
qcHrKiym_t.jpg
2022-11-11-091716.jpg
jhug4atP_t.jpg
paint1.jpg
iW0v6VA3_t.jpg
paint2.jpg
 
 
 
 
Мужчина орловская область 1985 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
bXDA8f3M_t.jpg
2022-11-11-092322.jpg
DZHRpzf9_t.jpg
paint1.jpg
hLC6AKOm_t.jpg
paint2.jpg

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#3 mikey

mikey

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 3 178 сообщений
510
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 23:16

Понятно что где-то базы взломали!!
Вот только зачем это в открытый доступ выкладывать !! ((
Админы, модераторы, Ау, где Вы?


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"Всё будет замечтательно "

#4 mickey

mickey

    Ученик

  • Пользователи
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  • 16 сообщений
-1
Обычный

Отправлено Сегодня, 00:19

каких грибов ты обожрался?!

во первых все паки были перекуплены лично мною через других селлеров с целью продавать их дороже для своего навара-ни о какой тут базе речи не идёт

 

во вторых как я по твоему лучше чем не этим способом смогу народу доказать наличие товара?

да   я сделал видео на товар и выложил ссылку на видео но не каждый захочет просматривать это видео от начала и до конца поэтому я принял решение сделать скрин с паспорта и  с селфи и выложить их с каждого пака сюда

+прошу заметить на видео там ты не увидишь на паспортах ни серию ни номер(дураков нету-никто тебе светить такими данными не станет)

 

ни о каком тут открытом доступе речи нету не делай тут клоунаду!

на серию и номер наложена чёрная краска и ты никогда в своей жизни не сможешь юзнуть эти паки из моей темы в нужных для себя конторах не зная серии и номера от всех этих паспортов

 

платишь мне деньги и получаешь оригиналы документов от любого комплекта


Сообщение отредактировал mickey: Сегодня, 00:23

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#5 mickey

mickey

    Ученик

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  • 16 сообщений
-1
Обычный

Отправлено Сегодня, 02:12

Женщина республика коми 1993 год.
1)паспорт
2)селфи с паспортом в руках
3)прописка
4)снилс
5)инн в текстовом документе
Видео доказательство https://disk.yandex..../3k9iefDWhaavzw
Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя:
DP8f0BJ2_t.jpg
37423191_m.jpg

2022-11-13-050221.jpg
qOZCHeKB_t.jpg
paint1.jpg
WPG6mFmk_t.jpg
paint2.jpg
CO6py72o_t.jpg
Цена данного полного комплекта вместе с селфи 500рублей(комплект юзанный,где юзался неизвестно).
Цена без селфи 5 долларов.
Также не забывайте про скидку.

Скидка на товар с селфи с паспортами:тот кто платит 2500рублей получает 10 полных комплектов по первому виду комплектации(услуги гаранта полностью за ваш счёт).
Скидка на товар без селфи:тот кто платит 25долларов получает полных 10 комплектов по третьему виду комплектации(услуги гаранта полностью за ваш счёт).

Я продаю паспорта только нового образца с двухстрочным кодом внизу паспорта.
Если вы хотите получить паспорт старого образца без двухстрочного кода то вы ошиблись селлером-я не продаю паспорта старого образца.



Прошу обратить внимание на один пункт который я оставил в теме:
1)Ты даёшь стопроцентную гарантию того что селфи либо паспорт либо и то и другое который я куплю у тебя в наличии одного комплекта либо в наличии нескольких комплектов не отрисовка?
Никакой гарантии я не даю,я купил тот или иной комплект через того или иного селлера и мне без разницы отрисовочный он или нет,если мне нравится графическое качество того или иного комплекта я покупаю данный комплект или комплекты у человека который мне его продаёт и я не задаю вопросов по поводу отрисовка это или нет так как меня ответ на этот вопрос не волнует.
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