Отправлено Вчера, 02:27

Разбираемся, что такое торговый советник (робот)

Торговой робот - обычный запрограммированный алгоритм, отслеживающий колебание цены и совершающий сделки на покупку / продажу в автоматическом режиме. Это не искусственный интеллект, а торговая система (тактика), перенесенная с листа бумаги в код. Трейдеру нет необходимости следить за рынком, чтобы не упустить движение, за него это делает робот.

Торговые советники легко интегрируется с разными платформами и обычно полностью автоматизированы для работы. Они очень популярны не только среди обычных трейдеров, их активно используют частные фонды, банки, институциональные инвесторы. И вот почему:

1. Робот автоматически отслеживает похожие паттерны в прошлом, на основе их отслеживает сигналы в настоящем и совершает сделку;

2. Исключается человеческой фактор, играющий важную роль в принятии решения. Если человек может колебаться, отступить от своей системы, то робот этого не позволит;

3. Экономия времени на анализ рынка, поиск сигналов и их ожидания.

Использование советников - возможность автоматизировать свою работы, получая доход с минимальным участием.

Платформа MetaTrader имеет встроенные советники, позволяющие трейдерам создавать свои торговые системы и размещать ордера на открытие / закрытие сделок.

Приобрести робота можно через Интернет, но хаотичный поиск может привести к покупке неоптимизированного, ненадежного ПО. Более того, боты, предназначенные для торговли на коротком промежутке времени, будут малоэффективны для долгосрочной торговли. На сайте https://binaroption....-robots-trading собраны лучшие советники с подробным описанием функционала и хорошим процентным доходом.

Крайне важно протестировать работу любого советника на демо-счете. Так вы увидите сильные / слабые стороны бота и сможете внести корректировку в его работу. Например, показывая высокую доходность во флэте (внутри ценового диапазона), он может снизить темпы роста депозита, закрывать сделки в убыток в моменты сильных ценовых движений.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с рисками потерь, исключить которые можно, задействовав в работе торгового робота. Он представляет собой программный софт, в коде которого заложены торговые алгоритмы. Советник самостоятельно определяет точки входа, открывает сделки, устанавливает стоп-ордера и фиксирует прибыль.