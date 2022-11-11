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Обработаю ваши seed фразы

Автор темы maks0seed, 11 ноя 2022 15:18

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#1 maks0seed

maks0seed

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Отправлено 11 Ноябрь 2022 - 15:18

Обработаю ваши seed фразы,  мне можно дать seed фразы которые уже обработаны.  Работаю с биткоином.
Софт извлекает из одной seed фразы около 300 000 адресов (разные кошельки используют разные xPath , можете проверить google или habr)
Проверяю  максимально глубоко по 13 xPath (13 кошельков). Проверяю по каждому xPath до 15 субаккаунтов, проверяю также адреса для сдачи.
В случае нахождения баланса софт автоматический выводит его на чистый адрес (даю адрес куда идет вывод и можно в реальном времени наблюдать) потом  по завершению отправляю вам с этого адреса ваш процент. 
Также даю подробный лог на какой seed фразе, с каким xPath что было найдено.

 


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