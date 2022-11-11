Отправлено 11 Ноябрь 2022 - 15:18

Обработаю ваши seed фразы, мне можно дать seed фразы которые уже обработаны. Работаю с биткоином.

Софт извлекает из одной seed фразы около 300 000 адресов (разные кошельки используют разные xPath , можете проверить google или habr)

Проверяю максимально глубоко по 13 xPath (13 кошельков). Проверяю по каждому xPath до 15 субаккаунтов, проверяю также адреса для сдачи.

В случае нахождения баланса софт автоматический выводит его на чистый адрес (даю адрес куда идет вывод и можно в реальном времени наблюдать) потом по завершению отправляю вам с этого адреса ваш процент.

Также даю подробный лог на какой seed фразе, с каким xPath что было найдено.