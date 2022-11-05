Совет по поводу инвестиций в недвижимость
Автор темы горук , Сегодня, 09:11
Сообщений в теме: 4
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Отправлено Сегодня, 09:43
Я могу вам предложить посмотреть варианты недвижимости в Фетхие в Турции на сайте этой онлайн площадки https://hasporealty.com/city/fethie/ Этот довольно небольшой город считается одним из самых живописных курортов Турции, он окружён горами, кедровыми и сосновыми лесами, представьте себе какой там чистый и целебный воздух.
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