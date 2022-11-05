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Совет по поводу инвестиций в недвижимость

Автор темы горук , Сегодня, 09:11

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Сообщений в теме: 4

#1 горук

горук

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 09:11

У меня есть крупная сумма денег, которую я решил вложить в покупку зарубежной недвижимости, не знаю правильный  я выбор инвестирования сделал   или нет, время покажет. Как думаете в какой стране лучше недвижимость покупать?
 

 


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#2 майжик

майжик

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 09:15

Мне кажется, что успех ваших инвестиций в недвижимость будет зависеть от того, в какой стране вы её купите, учитывая нынешнюю ситуацию,  я бы рекомендовал вам Турцию рассмотреть.

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#3 сабиров

сабиров

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Отправлено Сегодня, 09:34

Выгодно вложить деньги можно не только в  покупку недвижимости Турции, ещё в Арабских Эмиратах например, которые тоже пользуются большой популярностью у туристов.

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#4 горук

горук

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Отправлено Сегодня, 09:39

Вы имеете в виду, что нужно выбирать страну, где я смогу успешно сдать свою недвижимость в аренду, окупив свои расходы на её содержание? Спасибо за участи е внашей беседе, но из двух предложенных вариантов мне больше Турция нарвится.


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#5 майжик

майжик

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Отправлено Сегодня, 09:43

Я  могу вам предложить посмотреть варианты недвижимости в Фетхие в Турции на сайте этой онлайн площадки https://hasporealty.com/city/fethie/ Этот довольно небольшой город считается одним из самых живописных курортов Турции, он окружён горами, кедровыми и сосновыми лесами, представьте себе какой там чистый и целебный воздух.


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