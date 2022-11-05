Совет по поводу инвестиций в недвижимость

Отправлено Сегодня, 09:39

Вы имеете в виду, что нужно выбирать страну, где я смогу успешно сдать свою недвижимость в аренду, окупив свои расходы на её содержание? Спасибо за участи е внашей беседе, но из двух предложенных вариантов мне больше Турция нарвится.