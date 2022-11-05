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Social Tournaments бесплатные слот-турниры с реальными выигрышами

Автор темы halyava777, Сегодня, 02:36

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#1 halyava777

halyava777

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 02:36

Всем привет!!
 
Недавно обнаружил интересные проект. Это платформа от провайдера Pragmatic Play. Где каждый день проводятся бесплатные турниры в различные слоты от Прагматика, с выигрышем реальных денег. 
 
ВСЕ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО
 
Призы начинаются от 10 евро и доходят до 300 евро. Никаких депозитов делать не нужно. Если попали в призы, то можно спокойно выводить удобным вам способом
.
Нужно будет только пройти простую верификацию (паспорт + прописка)
 
Я бы рекомендовал пройти верификацию заранее, если планируете регулярно участвовать в турнирах. Т.к. после попадания в призы, нужно верифицировать аккаунт в течении 2 недель. Иначе ваш приз аннулируют.
 
 
Лично я сыграл там около 300 турниров. И удалось выиграть 30 евро. Немного, но все равно приятно.
 

 

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