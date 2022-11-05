Social Tournaments бесплатные слот-турниры с реальными выигрышами

Отправлено Сегодня, 02:36

Всем привет!!

Недавно обнаружил интересные проект. Это платформа от провайдера Pragmatic Play. Где каждый день проводятся бесплатные турниры в различные слоты от Прагматика, с выигрышем реальных денег.

ВСЕ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО

Призы начинаются от 10 евро и доходят до 300 евро. Никаких депозитов делать не нужно. Если попали в призы, то можно спокойно выводить удобным вам способом

.

Нужно будет только пройти простую верификацию (паспорт + прописка)

Я бы рекомендовал пройти верификацию заранее, если планируете регулярно участвовать в турнирах. Т.к. после попадания в призы, нужно верифицировать аккаунт в течении 2 недель. Иначе ваш приз аннулируют.

Лично я сыграл там около 300 турниров. И удалось выиграть 30 евро. Немного, но все равно приятно.