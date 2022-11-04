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Цезарь BTC | Обмен крипты | Анонимно | Депозит 500 тысяч руб

Автор темы CaesarExchange, Вчера, 06:14

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#1 CaesarExchange

CaesarExchange

    Новичок

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Отправлено Вчера, 06:14

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Общий размер депозита : 500.000 тысяч рублей

● RuTor 100 тысяч
● WWH 200 тысяч
● DM 200 тысяч

Работаем : - BTC - USDT - ETH - DAI - USDC - и другая крипта
Вывод крипты : VISA RUB, Наличные, ЭПС, QR - тинькофф
Ввод крипты за : Сбербанк, Наличные, QR - тинькофф

Анонимное снятие наличных в любом городе РФ через банкоматы Тинькофф без верификации/документов через QR коды, достаточно поднести QR код к сканеру.

Время работы :
День : 11-00 до 00:00 по МСК
Ночь : Свободный график, пишите не стесняйтесь

- Возможна услуга миксовки вашей криптовалюты, на выходе получаете до 25% AML;
- Перед отправкой криптовалюты пожалуйста дайте оператору Ваш номер кошелька для проверки AML-риска;

- Принимаем криптовалюту с любым AML, не требуем KYC;
- Выплачиваем на банковские карты только чистые деньги с бирж.

Связь с нами:
Цезарь ~ Обмен
@caesar_exchange

 


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