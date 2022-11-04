Цезарь BTC | Обмен крипты | Анонимно | Депозит 500 тысяч руб

Общий размер депозита : 500.000 тысяч рублей
● RuTor 100 тысяч
● WWH 200 тысяч
● DM 200 тысяч
Работаем : - BTC - USDT - ETH - DAI - USDC - и другая крипта
Вывод крипты : VISA RUB, Наличные, ЭПС, QR - тинькофф
Ввод крипты за : Сбербанк, Наличные, QR - тинькофф
Анонимное снятие наличных в любом городе РФ через банкоматы Тинькофф без верификации/документов через QR коды, достаточно поднести QR код к сканеру.
Время работы :
День : 11-00 до 00:00 по МСК
Ночь : Свободный график, пишите не стесняйтесь
- Возможна услуга миксовки вашей криптовалюты, на выходе получаете до 25% AML;
- Перед отправкой криптовалюты пожалуйста дайте оператору Ваш номер кошелька для проверки AML-риска;
- Принимаем криптовалюту с любым AML, не требуем KYC;
- Выплачиваем на банковские карты только чистые деньги с бирж.
Связь с нами:
Цезарь ~ Обмен
@caesar_exchange