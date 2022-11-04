Цезарь BTC | Обмен крипты | Анонимно | Депозит 500 тысяч руб

Отправлено Вчера, 06:14



Общий размер депозита : 500.000 тысяч рублей



● RuTor 100 тысяч

● WWH 200 тысяч

● DM 200 тысяч



Работаем : - BTC - USDT - ETH - DAI - USDC - и другая крипта

Вывод крипты : VISA RUB, Наличные, ЭПС, QR - тинькофф

Ввод крипты за : Сбербанк, Наличные, QR - тинькофф



Анонимное снятие наличных в любом городе РФ через банкоматы Тинькофф без верификации/документов через QR коды, достаточно поднести QR код к сканеру.



Время работы :

День : 11-00 до 00:00 по МСК

Ночь : Свободный график, пишите не стесняйтесь



- Возможна услуга миксовки вашей криптовалюты, на выходе получаете до 25% AML;

- Перед отправкой криптовалюты пожалуйста дайте оператору Ваш номер кошелька для проверки AML-риска;



- Принимаем криптовалюту с любым AML, не требуем KYC;

- Выплачиваем на банковские карты только чистые деньги с бирж.



Связь с нами:

Цезарь ~ Обмен

@caesar_exchange