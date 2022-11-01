Партнерская программа ($250 CPA + RevShare) от PST.net

Отправлено Вчера, 13:46

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Мы заплатим за честное мнение!

До $250 CPA + RevShare за обзор нашего сервиса

До $50 CPA за комментарий о нашем сервисе

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Как это работает?

Зарегистрируйтесь на сайте PST.NET , чтобы получить свою партнерскую ссылку

Напишите статью или снимите видео обзор (можете даже записать песню) о PST.NET и разместите их на своем сайте или в своем блоге, чтобы получить до $250 и дополнительные revshare выплаты

Оставьте полезный комментарий в релевантной дискуссии на любом форуме, чате или другой медиа площадке, посвященной арбитражу трафика, чтобы получить до $50. Для участия в программе потребуется профиль с репутацией

Отправьте ссылку на своё мнение в чат службы поддержки на сайте pst.net



FAQ

1. От чего зависит размер выплат?

Наша команда поддержки оценит стиль и подачу материала, а также размер аудитории и уровень профиля (например, форумные профили высоких уровней получат более высокий рейтинг, чем профили низких уровней). Не переживайте, в нашей службе поддержки работают исключительно честные и добрые люди. Кроме того, вы можете отправить свои материалы в службу поддержки для предварительной оценки

2. Как получить выплаты?

Вознаграждения будут переведены на USDT баланс вашего аккаунта на PST.NET. Вы всегда можете вывести ваши вознаграждения через крипту или пополнить с их помощью баланс виртуальных карт для оплаты необходимых онлайн расходов. Процедура вывода средств происходит в автоматическом режиме

3. Каковы условия RevShare программы?

Партнер получает 50% от стоимости первой карты, выпущенной рефералом и 10% от всех сервисных комиссий реферала

4. Могу ли я разместить несколько постов?

Конечно, но с одним условием: все посты должны быть опубликованы на разных платформах и соответствовать всем требованиям партнерской программы

5. Могу ли я получить более крупные выплаты?

Мы предлагаем специальные условия для лидеров мнений. Напишите нам, если размер вашей аудитории превышает 100 тысяч подписчиков

Делитесь своим мнением, чтобы получить максимум от партнерской программы!



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