PST.net | Виртуальные карты для оплаты Google Ads, Facebook Ads

Виртуальные платёжные карты (VCC) от PST.NET предоставляют специалистам по арбитражу трафика лучшую защиту от risk payment банов. Наши карты выпускаются банками США в виртуальном формате, поэтому выпуск новых карт происходит моментально, но они также имеют физические копии в качестве дополнительной защиты при прохождении верификации. Трастовые БИНы позволяют специалистам по трафику успешно проходить все проверки для работы на всех рекламных платформах: Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads и других сервисах.
Вот почему мы считаем свои карты лучшим решением для оплаты расходов на онлайн-рекламу
Преимущества PST.NET
-- Эксклюзивный БИН – лучший способ защиты рекламных аккаунтов от risk payment банов
-- Пополнение с помощью USDT и BTC, комиссии от 2.9%
-- Количество карт не ограничено, нет лимитов по спендам, моментальный выпуск
-- Карты с поддержкой 3-D Secure
-- Вывод средств с помощью USDT
-- Щедрая реферальная программа: 50% от стоимости первой карты, выпущенной рефералом и 10% от всех комиссий сервиса
-- Телеграм-бот для сервисных уведомлений, функционал для командной работы, постоянные обновления и многое другое!
Почему БИНы так важны?
Каждый банк имеет один или несколько уникальных БИНов (BIN, Bank Identification Number или BIN). Номер каждой карты обязательно содержит в себе БИН банка, который ее выпустил. И именно БИН карты – это первое, что проверяет система верификации. Для оценки качества БИНа используются различные статистические данные, например, процент первобиллов, количество неоплаченных счетов и объем зафиксированного агрессивного (black/gray hat) контента. Чем больше негативных событий связано с определенным БИНом, тем ниже к нему доверие со стороны систем верификации.
Существуют два варианта работы в таких условиях:
Использовать карты крупных банков, чтобы снизить процент арбитражников от общего количества клиентов.
Использовать эксклюзивные БИНы, по которым у рекламных платформ нет никакой негативной информации.
Сервис PST.NET предлагает как VCC крупных американских банков, так и виртуальные карты с полностью эксклюзивными BIN. Благодаря этому, наши карты помогают успешно проходить все проверки на рекламных платформах.
Бесплатная виртуальная платежная карта (VCC) от PST.NET
Участники форума могут получить карту бесплатно с первым пополнением без комиссии – достаточно отправить код INFOFORUM в чат поддержки на сайте PST.NET.
Перейти на PST.NET
Сообщение отредактировал PSTnet: Вчера, 13:44