PST.net | Виртуальные карты для оплаты Google Ads, Facebook Ads

Отправлено Вчера, 13:43

Виртуальные платёжные карты (VCC) от PST.NET предоставляют специалистам по арбитражу трафика лучшую защиту от risk payment банов. Наши карты выпускаются банками США в виртуальном формате, поэтому выпуск новых карт происходит моментально, но они также имеют физические копии в качестве дополнительной защиты при прохождении верификации. Трастовые БИНы позволяют специалистам по трафику успешно проходить все проверки для работы на всех рекламных платформах: Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads и других сервисах.

Вот почему мы считаем свои карты лучшим решением для оплаты расходов на онлайн-рекламу



Преимущества PST.NET



-- Эксклюзивный БИН – лучший способ защиты рекламных аккаунтов от risk payment банов

-- Пополнение с помощью USDT и BTC, комиссии от 2.9%

-- Количество карт не ограничено, нет лимитов по спендам, моментальный выпуск

-- Карты с поддержкой 3-D Secure

-- Вывод средств с помощью USDT

-- Щедрая реферальная программа: 50% от стоимости первой карты, выпущенной рефералом и 10% от всех комиссий сервиса

-- Телеграм-бот для сервисных уведомлений, функционал для командной работы, постоянные обновления и многое другое!





Почему БИНы так важны?



Каждый банк имеет один или несколько уникальных БИНов (BIN, Bank Identification Number или BIN). Номер каждой карты обязательно содержит в себе БИН банка, который ее выпустил. И именно БИН карты – это первое, что проверяет система верификации. Для оценки качества БИНа используются различные статистические данные, например, процент первобиллов, количество неоплаченных счетов и объем зафиксированного агрессивного (black/gray hat) контента. Чем больше негативных событий связано с определенным БИНом, тем ниже к нему доверие со стороны систем верификации.





Существуют два варианта работы в таких условиях:



Использовать карты крупных банков, чтобы снизить процент арбитражников от общего количества клиентов.

Использовать эксклюзивные БИНы, по которым у рекламных платформ нет никакой негативной информации.

Сервис PST.NET предлагает как VCC крупных американских банков, так и виртуальные карты с полностью эксклюзивными BIN. Благодаря этому, наши карты помогают успешно проходить все проверки на рекламных платформах.



Бесплатная виртуальная платежная карта (VCC) от PST.NET

Участники форума могут получить карту бесплатно с первым пополнением без комиссии – достаточно отправить код INFOFORUM в чат поддержки на сайте PST.NET.

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Сообщение отредактировал PSTnet: Вчера, 13:44