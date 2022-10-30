Новая схема заработка на БОНУСХАНТИНГЕ от 5000 рублей

Приветствую всех!
Вы, наверняка, уже слышали что-нибудь про бонусхантинг
Сегодня я расскажу об одной из таких схем
Итак, хочу поделиться схемой, как можно сделать +500% к депу,
или получить 5000 бонусных рублей, которые можно вывести без депов
Я играю и стримлю в разных казиках последние года 2-3, играл на плейфортуне,
на драгоне (поднял там 80к и они меня забанили без объяснения причины),
потом долго играл на стейке, но не об этом…
Решил сменить казино и наткнулся на 1вин
Привлек меня просто охуительно удобный интерфейс и его возможности,
всего в 1 приложении есть и ставки, и казик, покер и много чего еще
Так вот, 1вин сейчас очень жестко пиарится и имеет самую сочную
бонусную программу для новых игроков из всех популярных казино
А именно:
1) 5000 рублей за установку приложения на телефон
2) 30% кэшбек на казино слоты
3) +500% к первому депу (ЕБНЕШСЯ ПРОСТО)
Эти 500% даются на выбор, либо на ставки, либо на казино
Пример:
Вносите 5000 рублей. Получаете 25000 на бонусный счет
Отыгрывайте по минимальной ставке в любом слоте,
эта сумма переходит на основной баланс и их можно сразу вывести
Лучше всего это делать в слотах с высоким ртп
(Например: Wild West Gold, Sweet Bonanza, The Dog House, Hot Fiesta)
RTP расшифровывается как Return to Player
Перевод звучит как «возврат игроку»
RTP – это процент возврат денег под конец игровой сессии
Или же делаете ставки на ординарные события с кф от 3
Если ставка заходит, вся сумма ставки переходит на основной баланс
Их так же можно сразу вывести
Никакой верификации и паспорта они никогда не требуют,
а это важно, тем более если вам меньше 18 лет, как и мне
(Главное, выводите суммами меньше 30к и проблем не будет)
Думаю понятно почему казик имеет такие бонусы)
Чтобы вы почувствовали насколько легко могут достаться деньги на их сайте
Так что, не заигрывайтесь) Ссылка - https://1wiji.top/ (не реф)
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Рефку не оставляю, кто захочет поддержать - вводите промокод ANGELICA
при регистрации (он даст дополнительные плюшки в виде бонусов)
Спасибо за прочтение, а все деньги которые я получил на халяву и вывел на карту,
потом я удачно через время задепал и слил все)
Бабки всегда выводят моментально)
Всем удачи, ждите новых схем!