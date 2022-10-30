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Новая схема заработка на БОНУСХАНТИНГЕ от 5000 рублей

Автор темы adzep, Вчера, 16:21

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#1 adzep

adzep

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Отправлено Вчера, 16:21

Приветствую всех!

 

Вы, наверняка, уже слышали что-нибудь про бонусхантинг 

Сегодня я расскажу об одной из таких схем 

 

Итак, хочу поделиться схемой, как можно сделать +500% к депу, 

или получить 5000 бонусных рублей, которые можно вывести без депов 

 

Я играю и стримлю в разных казиках последние года 2-3, играл на плейфортуне,
на драгоне (поднял там 80к и они меня забанили без объяснения причины),
потом долго играл на стейке, но не об этом… 

 

Решил сменить казино и наткнулся на 1вин 

Привлек меня просто охуительно удобный интерфейс и его возможности,

всего в 1 приложении есть и ставки, и казик, покер и много чего еще 

 

Так вот, 1вин сейчас очень жестко пиарится и имеет самую сочную
бонусную программу для новых игроков из всех популярных казино 

 

А именно: 

1) 5000 рублей за установку приложения на телефон

2) 30% кэшбек на казино слоты

3) +500% к первому депу (ЕБНЕШСЯ ПРОСТО)

 

Эти 500% даются на выбор, либо на ставки, либо на казино 

 

Пример: 

Вносите 5000 рублей. Получаете 25000 на бонусный счет

Отыгрывайте по минимальной ставке в любом слоте,

эта сумма переходит на основной баланс и их можно сразу вывести 

 

Лучше всего это делать в слотах с высоким ртп

(Например: Wild West Gold, Sweet Bonanza, The Dog House, Hot Fiesta) 

 

RTP расшифровывается как Return to Player

Перевод звучит как «возврат игроку»

RTP – это процент возврат денег под конец игровой сессии

 

Или же делаете ставки на ординарные события с кф от 3 

Если ставка заходит, вся сумма ставки переходит на основной баланс 

Их так же можно сразу вывести 

 

Никакой верификации и паспорта они никогда не требуют,
а это важно, тем более если вам меньше 18 лет, как и мне 

 

(Главное, выводите суммами меньше 30к и проблем не будет)

 

Думаю понятно почему казик имеет такие бонусы) 

Чтобы вы почувствовали насколько легко могут достаться деньги на их сайте 

 

Так что, не заигрывайтесь) Ссылка - https://1wiji.top/ (не реф) 

Бесплатное колесо фортуны с 50 или 250 фриспинами без депа -
https://1wiji.top/landing-fortune-wheel-x 

 

Рефку не оставляю, кто захочет поддержать - вводите промокод ANGELICA
при регистрации (он даст дополнительные плюшки в виде бонусов)

 

Спасибо за прочтение, а все деньги которые я получил на халяву и вывел на карту,

потом я удачно через время задепал и слил все)

 

29-30.png

 

Бабки всегда выводят моментально) 

Всем удачи, ждите новых схем!

 

 


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