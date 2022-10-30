Новая схема заработка на БОНУСХАНТИНГЕ от 5000 рублей

Отправлено Вчера, 16:21

Приветствую всех!

Вы, наверняка, уже слышали что-нибудь про бонусхантинг

Сегодня я расскажу об одной из таких схем

Итак, хочу поделиться схемой, как можно сделать +500% к депу,

или получить 5000 бонусных рублей, которые можно вывести без депов

Я играю и стримлю в разных казиках последние года 2-3, играл на плейфортуне,

на драгоне (поднял там 80к и они меня забанили без объяснения причины),

потом долго играл на стейке, но не об этом…

Решил сменить казино и наткнулся на 1вин

Привлек меня просто охуительно удобный интерфейс и его возможности,

всего в 1 приложении есть и ставки, и казик, покер и много чего еще

Так вот, 1вин сейчас очень жестко пиарится и имеет самую сочную

бонусную программу для новых игроков из всех популярных казино

А именно:

1) 5000 рублей за установку приложения на телефон

2) 30% кэшбек на казино слоты

3) +500% к первому депу (ЕБНЕШСЯ ПРОСТО)

Эти 500% даются на выбор, либо на ставки, либо на казино

Пример:

Вносите 5000 рублей. Получаете 25000 на бонусный счет

Отыгрывайте по минимальной ставке в любом слоте,

эта сумма переходит на основной баланс и их можно сразу вывести

Лучше всего это делать в слотах с высоким ртп

(Например: Wild West Gold, Sweet Bonanza, The Dog House, Hot Fiesta)

RTP расшифровывается как Return to Player

Перевод звучит как «возврат игроку»

RTP – это процент возврат денег под конец игровой сессии

Или же делаете ставки на ординарные события с кф от 3

Если ставка заходит, вся сумма ставки переходит на основной баланс

Их так же можно сразу вывести

Никакой верификации и паспорта они никогда не требуют,

а это важно, тем более если вам меньше 18 лет, как и мне

(Главное, выводите суммами меньше 30к и проблем не будет)

Думаю понятно почему казик имеет такие бонусы)

Чтобы вы почувствовали насколько легко могут достаться деньги на их сайте

Так что, не заигрывайтесь) Ссылка - https://1wiji.top/ (не реф)

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Рефку не оставляю, кто захочет поддержать - вводите промокод ANGELICA

при регистрации (он даст дополнительные плюшки в виде бонусов)

Спасибо за прочтение, а все деньги которые я получил на халяву и вывел на карту,

потом я удачно через время задепал и слил все)

Бабки всегда выводят моментально)

Всем удачи, ждите новых схем!