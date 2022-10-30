AdGaming.biz - международная CPA-сеть

Отправлено Сегодня, 10:38

AdGaming.biz - это международная CPA-сеть, которая предлагает 200+ офферов на гемблинг и беттинг вертикали, среди которых есть эксклюзивные предложения от рекламодателей. Основная модель оплаты - CPA.



AdGaming.biz предлагает удобные условия для работы вебмастеров, такие, как:

- Эксклюзивные офферы;

- Высокие ставки;

- Досрочные выплаты;

- Профессиональная поддержка менеджеров 24/7;

- Бесплатные приложения;

- Гибкие постбеки;



Кроме собственных промоинструментов, AdGaming.biz предоставляет доступ со скидкой к сторонним сервисам необходимых для запуска трафика. Сюда входят:

- Сервисы аренды виртуальных карт;

- Антидетект браузер;

- Конструктор мобильных приложений;

- Мобильные прокси;

- Сервис для создания клоаки;

- и другие полезные сервисы



Техническая поддержка работает 24/7, и с каждым партнером и рекламодателем работает персональный менеджер для того, чтобы быстро решать вопросы любой сложности и срочности.

Сейчас CPA-сеть активно развивается и старается предлагать улучшенные условия.



Контакты для связи:

E-mai: info@adgaming.biz

Instagram: http://instagram.com/adgaming_biz

Telegram: https://t.me/adgamingbiz