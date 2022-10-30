AdGaming.biz - международная CPA-сеть

AdGaming.biz - это международная CPA-сеть, которая предлагает 200+ офферов на гемблинг и беттинг вертикали, среди которых есть эксклюзивные предложения от рекламодателей. Основная модель оплаты - CPA.
AdGaming.biz предлагает удобные условия для работы вебмастеров, такие, как:
- Эксклюзивные офферы;
- Высокие ставки;
- Досрочные выплаты;
- Профессиональная поддержка менеджеров 24/7;
- Бесплатные приложения;
- Гибкие постбеки;
Кроме собственных промоинструментов, AdGaming.biz предоставляет доступ со скидкой к сторонним сервисам необходимых для запуска трафика. Сюда входят:
- Сервисы аренды виртуальных карт;
- Антидетект браузер;
- Конструктор мобильных приложений;
- Мобильные прокси;
- Сервис для создания клоаки;
- и другие полезные сервисы
Техническая поддержка работает 24/7, и с каждым партнером и рекламодателем работает персональный менеджер для того, чтобы быстро решать вопросы любой сложности и срочности.
Сейчас CPA-сеть активно развивается и старается предлагать улучшенные условия.
Контакты для связи:
E-mai: info@adgaming.biz
Instagram: http://instagram.com/adgaming_biz
Telegram: https://t.me/adgamingbiz