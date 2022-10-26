IDENTORY - Универсальный анти-детект браузер

Отправлено Вчера, 20:22

Что вы получите?

Стоимость

Контакты

— это универсальный анти-детект браузер, позволяющий быстро создавать уникальные идентичности для любых сайтов.IDENTORY предоставляет огромную базу максимально достоверных аппаратных конфигураций.Передовая и многоуровневая система изменения отпечатков с защитой от утечек операционной системы.Мы не собираем информацию об использовании и все профили хранятся локально на вашем компьютере.Максимально интуитивно понятный интерфейс, разработанный с большим вниманием к мелочам.Приложение оптимизировано для быстрого запуска и одновременной работы со 100 и более профилями.IDENTORY стабильно работает на Windows, macOS (Intel / Apple Silicon) и Linux.IDENTORY использует самую последнюю версию ядра Chromium и постоянно обновляется в автоматическом режиме.Удобная работа со списками прокси (импорт / проверка) и cookie-файлами (импорт / экспорт / автоматический сбор).Расширенная браузерная эмуляция мобильных устройств (iPad & iPhone).Программное создание профилей и браузерная автоматизация (Puppeteer / Playwright / Selenium / CDP).Цены начинаются отв месяц.По каждому тарифному плану доступны расчетные периоды в 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев и 1 год.Подробную информацию о тарифных планах можно найти на официальном сайте.Мы принимаем платежи только в приложении.на первую подписку с промокодомСайт:Telegram:Поддержка: