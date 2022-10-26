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IDENTORY - Универсальный анти-детект браузер

Автор темы identory, Вчера, 20:22

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#1 identory

identory

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Отправлено Вчера, 20:22

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IDENTORY — это универсальный анти-детект браузер, позволяющий быстро создавать уникальные идентичности для любых сайтов.

Что вы получите?

Реальные отпечатки
IDENTORY предоставляет огромную базу максимально достоверных аппаратных конфигураций.

Максимальная защита
Передовая и многоуровневая система изменения отпечатков с защитой от утечек операционной системы.

Полная конфиденциальность
Мы не собираем информацию об использовании и все профили хранятся локально на вашем компьютере.

Удобный интерфейс
Максимально интуитивно понятный интерфейс, разработанный с большим вниманием к мелочам.

Скорость работы
Приложение оптимизировано для быстрого запуска и одновременной работы со 100 и более профилями.

Кроссплатформенность
IDENTORY стабильно работает на Windows, macOS (Intel / Apple Silicon) и Linux.

Актуальность
IDENTORY использует самую последнюю версию ядра Chromium и постоянно обновляется в автоматическом режиме.

Все необходимые инструменты
Удобная работа со списками прокси (импорт / проверка) и cookie-файлами (импорт / экспорт / автоматический сбор).

Отпечатки мобильных устройств
Расширенная браузерная эмуляция мобильных устройств (iPad & iPhone).

API и автоматизация
Программное создание профилей и браузерная автоматизация (Puppeteer / Playwright / Selenium / CDP).


Стоимость
Цены начинаются от $49 в месяц.
По каждому тарифному плану доступны расчетные периоды в 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев и 1 год.
Подробную информацию о тарифных планах можно найти на официальном сайте.

Внимание! Мы принимаем платежи только в приложении.

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Контакты
Сайт: http://identory.com/
Telegram: https://t.me/identory
Поддержка: https://t.me/identory_support
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