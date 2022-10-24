Z-Pages – Генератор Досок Oбъявлений (Craigslist, Kijiji)

Отправлено Сегодня, 10:55

Всем привет!

Программа для создания досок объявлений на ваших доменах или сабдоменах, доски полностью обновляемые, любых тематик и размеров.

Для Zenno Poster или бесплатного Zenno Box(20 потоков).

Как это работает:

, но это бывает редко. Парсит контент с craigslist.org или kijiji.ca, затем обрабатывает этот контент - картинки, текст, контакты, тайтл, адреса и вставляет в дизайн-шаблон, заменяя соответствующие макросы на контент. Вставляет рекламу - баннеры, тизеры или текстовые ссылки. Добавляет карты Google и Bing по адресу продавца. Еще он парсит дополнительный контент, потому что чистый копипаст поисковики не индексируют, только с добавлением контента по тематике, не обязательно уник. Вообщем заходит в Bing и берёт оттуда из первых 10 результатов сайты, релевантные объявлению. Парсит текст, если можно спарсить и если он релевантный. Потом он заходит в Youtube и берет релевантное видео, если есть и тоже самое делает в Google Images, берет подходящую картинку. Если текст по каким-то причинам не спарсился, то он вставляет просто блок релевантных ссылок, сколько есть, но не больше 5, чтобы посетитель мог прочитать что-то еще по этой тематике. Если нет ничего релевантного, то не вставляет ничего, потому что это белая доска объявлений, а не дорвей, но это бывает редко.

Дальше создает страницы рубрик, страницы городов и главную страницу. Вложенность страниц сайта такая: на главной странице ссылки на страницы городов, на страницах городов ссылки на страницы рубрик, на страницах рубрик списки ссылок на объявления, которые посетитель просматривает и переходит на какое-то объявление. Страницы рубрик делаются так, чтобы новый контент был наверху на первой странице, а тот что был сделан раньше идет после него, листалка страниц есть. На странице объявления картинки со слайдером, посетитель может листать их. Последней картинкой обычно делается дополнительная картинка на белом фоне с контактами из этого объявления, но иногда бывает, что они не спарсились и она не делается. Нужна как дополнительный контент тоже, для лучшего индекса и позиций, чем больше релевантного контента, тем выше ставит в выдаче. Еще заголовок, текст объявления без изменений, реклама, дополнительный контент – тематическое видео, картинка, текст или ссылки, о которых писал выше. Ссылки на рубрики сайта в сайдбаре, breadcrumbs над текстом для удобства навигации и дата, когда добавлено объявление. Все сделанные страницы, баннеры, файлы картинок и дизайна сохраняет и заливает содержимое папки домена по фтп. Всё что сделано – записывает, для обновления контента и просто для инфы.

Логика сделана так, что при увеличении количества городов и тематик, индексная страница и страницы городов генерятся по-разному, внутри z-pages еще 3 шаблона для них, заморачиваться не надо, скрипт все делает сам, определяет, что уже сделано и постоянно перегенерирует всё как надо. Страницы рубрик тоже перегенерируются постоянно, каждое задание, если по этой тематике и городу были новые объявления. В итоге доска объявлений становиться тем больше, чем больше запускаете заданий, меняется главная и страницы городов, в рубриках становится больше страниц, показываются на одной странице, javascript-ом. Все это только для инфы, чтобы понимать, как он работает, делать ничего не надо, генератор всегда сам знает, что надо делать. Нужно только один раз заполнить маленький конфиг, а потом только добавлять задания в txt файл и побольше, в теории можно на несколько месяцев загрузить его работой и не заходить на сервер/вдс, не должно нигде остановиться или вылететь, но я пока так не пробовал, не могу на 100% гарантировать это. Сделал работу с генератором максимально простой для пользователя, тогда как сам генератор большой, со сложной логикой.

В комплекте идет 10 шаблонов, переделанные из паблик вордпрессов. Планирую добавлять по 10 таких шаблонов в месяц. Вы можете делать и свои шаблоны, есть подробное описание в мануале, макросы и т.д.

Есть подробный мануал на 22 страницы, где описано вообще все. Хотя, чтобы начать работу, нужно просто иметь домены на хостингах, сделать задания в Excel, включить прокси в Zenno Poster и запустить шаблон.

По сути, это пакетная генерация, как было почти во всех доргенах. Каждая строка содержит 12 значений, разделенных точкой с запятой:

domain.com;89.105.215.215;alex;CHjek2398;/domain.com;Best Auto Parts Site;5;y;craigslist;html;San Diego, CA;for-sale-auto-parts

Город и тематику можно не указывать, сделает рандомом, запишет в done.txt уже с городом и тематикой, которые выбраны и можно потом обновлять, закидывать в файл заданий, имеет тот же формат. 1 строка задания делает 1 город по 1 тематике. Есть файлы из которых можно брать это все, тематики, города, названия сайтов, просто закинуть нужный столбик в Excel.

Можно делать любые доски: по всем тематикам и по всем городам, по 1 тематике в 1 городе, много/несколько тематик в 1 городе, одна тематика во всех городах или только в нескольких. Вообщем любые варианты генерации и обновления, нужно только добавить соответствующие задания в txt файл. Хоть 1000 маленьких или средних досок, хоть 1 большую, хоть 100 больших, любые, в зависимости от ресурсов, времени и желания.

Работа идет через паблик прокси/соксы, заливка по фтп без.

Все хорошо потестил, индексирует и лезет в топ по нч, volume по google ads примерно 10-180. Это на свежерегах, без ссылок, во всех основных поисковиках, про обход песочницы написал в мануале. Долго тестил контент, который работает, поэтому доски не показываю, не палю тему.

Сразу отвечу на вопрос, почему сам не генерю? Потому что в доски надо вкладываться и делать их месяцами, разгонять траф, время на индексацию, холды партнерок, и т д, а у меня другие планы по времени и нужны деньги на другое, поэтому только продаю генератор.

По нагрузке, на вдсе 5 vCores, 8 Gb работает в 15 потоков, диск нагружает не сильно, процентов на 15%, есть смысл брать сервер, будет генерить в разы больше страниц. По весу, 1000 страниц занимает около 310 Мб, по всем шаблонам не замерял, но примерно такой порядок цифр. Совсем немного, потому что картинки средние (а не большие) и их не много в объявлениях обычно, можно еще регулировать кол-во картинок в конфиге.

Зашифрованный шаблон, без возможности редактирования. Покупаете шаблон на один Email и Id в ZennoLab, без перепривязки в будущем.

Версия Zenno Poster не ниже 7.6.1.0

Если Zenno Poster нет, то можно скачать бесплатно Zenno Box, будет работать в 20 потоков.

Цена: $200 + со второго месяца подписка $20

Можно сделать возврат в течении 20 дней после покупки, но обоснованный возврат.

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