Перейти к содержимому

Фотография

Аккаунты госуслуг с фото/сканами под МФО, БК, Qiwi, ПУШ.КАРТЫ, ИП

Автор темы kirillbio, Сегодня, 07:29
купить госуслуги аккаунты госуслуг госуслуги киви госуслуги мфо

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 kirillbio

kirillbio

    Ученик

  • Киберсанты
  • PipPip
  • 34 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 07:29

GU_4_min.jpg

 

Магазин аккаунтов ГОСУСЛУГ и документов к ним от команды CASHDOCS!

В связи с увеличившимся спросом на аккаунты госуслуг, мы запустили телеграм бота автопродаж, где вы сможете в любое время быстро купить чистые и валидные госы под свое направление деятельности, не волнуясь Бот доступен по ссылке gucash_bot.

У нас самый качественный материал на рынке и гибкая клиентоориентированная ценовая политика. Аккаунты поступают в продажу только после проверки на валидность, анализа и сортировки по категориям наиболее эффективного применения. Продажа любого товара в одни руки - это нерушимое правило нашего сервиса! Покупая у нас госуслуги, вы можете не волноваться о том, что они не подойдут или окажутся невалидными. Кстати процент невалида у нас тоже самый низкий на рынке (менее 1%). Если же вам все таки попался невалидный аккаунт - разумеется, вы получите замену и бонус, обратившись к любому оператору.

Аккаунты в боте удобно разложены по категориям применения: МФО, БК/ЦУПИС, Qiwi, Пушкинские карты, ИП/ООО и пр. Набор категорий и фильтров будет увеличиваться в соответствии со спросом. В категориях для МФО и БК есть возможность приобрести госуслуги в комплекте со сканами/фото паспортов, а также расширенные комплектации - с селфи и допами.

Способ оплаты пока только Qiwi, но скоро добавим и другие.

Адрес бота: https://t.me/gucash_bot

 

 

КОНТАКТЫ:

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей


    Bing (1)
  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума