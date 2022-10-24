Аккаунты госуслуг с фото/сканами под МФО, БК, Qiwi, ПУШ.КАРТЫ, ИП

Отправлено Сегодня, 07:29

Магазин аккаунтов ГОСУСЛУГ и документов к ним от команды CASHDOCS!



В связи с увеличившимся спросом на аккаунты госуслуг, мы запустили телеграм бота автопродаж, где вы сможете в любое время быстро купить чистые и валидные госы под свое направление деятельности, не волнуясь Бот доступен по ссылке gucash_bot.



У нас самый качественный материал на рынке и гибкая клиентоориентированная ценовая политика. Аккаунты поступают в продажу только после проверки на валидность, анализа и сортировки по категориям наиболее эффективного применения. Продажа любого товара в одни руки - это нерушимое правило нашего сервиса! Покупая у нас госуслуги, вы можете не волноваться о том, что они не подойдут или окажутся невалидными. Кстати процент невалида у нас тоже самый низкий на рынке (менее 1%). Если же вам все таки попался невалидный аккаунт - разумеется, вы получите замену и бонус, обратившись к любому оператору.



Аккаунты в боте удобно разложены по категориям применения: МФО, БК/ЦУПИС, Qiwi, Пушкинские карты, ИП/ООО и пр. Набор категорий и фильтров будет увеличиваться в соответствии со спросом. В категориях для МФО и БК есть возможность приобрести госуслуги в комплекте со сканами/фото паспортов, а также расширенные комплектации - с селфи и допами.



Способ оплаты пока только Qiwi, но скоро добавим и другие.



Адрес бота: https://t.me/gucash_bot

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