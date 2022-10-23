APILeads Market — первый автоматизированный сервис по продаже и покупк

Отправлено Вчера, 21:47

APILeads Market — первый автоматизированный сервис по продаже и покупке лидов.

APILeads Market для рекламодателей — это:



· Простая интеграция: API, xls;



· Свежие лиды, без дублей;



· Гео - WW, с возможностью таргета.



Настрой автоматический стабильный ежедневный поток качественных лидов!



APILeads Market для партнеров — это:



· Выплаты 2 раза в неделю;



· Уникальные воронки;



· Готовые связки;



· WW гео.



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Всем привет!



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Литва, Латвия, Эстония ру и нейтив. Бюджет наш.





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