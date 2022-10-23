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APILeads Market — первый автоматизированный сервис по продаже и покупк

Автор темы ApiLeads, Вчера, 21:47

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#1 ApiLeads

ApiLeads

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Отправлено Вчера, 21:47

APILeads Market — первый автоматизированный сервис по продаже и покупке лидов. 


APILeads Market для рекламодателей — это: 

· Простая интеграция: API, xls;

· Свежие лиды, без дублей;

· Гео - WW, с возможностью таргета. 

Настрой автоматический стабильный ежедневный поток качественных лидов! 

APILeads Market для партнеров — это: 

· Выплаты 2 раза в неделю;

· Уникальные воронки;

· Готовые связки;

· WW гео. 

Начни сливать лидов прямо сейчас!

 


Всем привет!


Приглашаем команду медиабайеров с опытом заливов на крипту. Сейчас нужны страны 


ОАЭ нейтив, Гватемала испан, Россия и Казахстан ру, Италия нейтив, Греция нейтив,


Литва, Латвия, Эстония ру и нейтив. Бюджет наш. 


По условиям - договариваемся, пишите в личку @Evi3S


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