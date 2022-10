❗️Фотодропы. Фото шаблоны для отрисовки. Идеальное качество

Отправлено Сегодня, 14:15

For English speakers:

"Some of the kits were made by professionals, don't try to replicate at home, it's life-threatening."

● Watch previews attentively before you buy!

New set numbers are:

zh113-zh121 and 205-235

● All images are now displayed from any ip of any country. Before, sometimes there were problems with displaying.

● An 11% discount coupon on all products:

qiwidontwork

Apply at fotodropy.store (http://fotodropy.store/)





"Часть комплектов были сделаны профессионалами, не пытайтесь повторить дома, опасно для жизни"



● Смотрите превью внимательно перед покупкой!

Номера новых комплектов:

ж113-ж121 и 205-235



● Теперь все изображения отображаются с любых ip любых стран. Раньше иногда были проблемы с отображением.



● Платежи через Qiwi временно недоступны.

Купон на скидку в 11% на все товары:

qiwidontwork

Применять на сайте fotodropy.store (http://fotodropy.store/)



● Если хочешь заплатить картой или киви пиши напрямую сразу номер комплекта в личные сообщения админу канала @fotodropy