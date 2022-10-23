Быстровозводимые здания,магазины,ангары,автомойки

Отправлено Сегодня, 01:15

Мы проектируем и производим.

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Элементы конструкции соединяются болтовыми соединениями. И у этой характеристики есть свои преимущества.

Болтовые соединения облегчают монтаж и демонтаж. Например, вы избежите дополнительных расходов, связанных с электричеством.Вам не понадобится сварочное оборудование.

Наши сборно-разборные металлоконструкции можно поставить на свайный (винтовой), монолитный, ленточный, блочный и на другие виды фундамента, даже на ростверк.

Производим, изготовление и заливку, любого ФУНДАМЕНТА. Компания осуществит бесплатно!

Конструкции утепляются и обшиваются. Для этого используются различные материалы: минеральная вата, сэндвич-панели, профлист (оцинкованный, полимерный). Применяем пенополиуретан (ППУ, пена). Можем предложить сэндвич-панели, состоящие из профнастила, минеральной ваты, пароизоляционных материалов.

Вся продукция производится на собственной базе, для производства используются холоднокатаный швеллер из профильной трубы.

Монтаж наших конструкций, компания осуществит бесплатно!

Поможем оснастить конструкции оборудованием, проведем необходимые коммуникации.Вы можете заказать такую услугу – как шеф-монтаж, т.е выполнить монтажные работы под руководством нашего сотрудника.

Также у нас клиент может сделать заказ для того, чтобы установить стеклопакеты, двери, ворота: секционные, откатные.

Вся продукция сертифицирована.

Гарантия на наши конструкции - 5 лет!

Цены от 5900 рублей за квадратный метр с материалом и монтажом.

Доставка по все РОССИИ до 7-ми дней в любую точку России.

Любое строительство начинается с проекта, поэтому наша компания предлагает вам разработать проект по вашим размерам.С вами свяжется наш технический специалист.



за подробной информацией,пишите rabota.miha@mail.ru

