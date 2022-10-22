Продам группы Вконтакте с отлежкой цены от 500 рублей

Отправлено Вчера, 18:26

Здравствуйте!

Все группы: создавались лично мною и только вручную, я не нарушала правила Вконтакте. По этой причине, купить у меня группу в Вконтакте можно абсолютно легально и безопасно.

Актуальный прайс смотрите в google-таблице по ссылке https://docs.google....dit?usp=sharing

Ссылку на канал-группу из моей таблицы можно попросить в личных сообщениях.

Почему такие цены группы:

> Отлежка, новые группы имеют ограничения при поисковом продвижении, раскрутке и инвайте;

> Органический поисковый трафик;

> Содержит поисковый запрос в @логин.

В базовую стоимость включено:

1 Группа, есть с подписчиками и без подписчиков, с контентом и без, с «отлежкой» от 1 месяца и выше, до 2017 года, названия подбирались под поисковые запросы в разных нишах.

Если в таблице вам приглянулась группа с более высоким ценником то вам придется доплатить соответствующею сумму при заказе данного кворка.

Передача прав в течении 5 минут - Я всегда онлайн!

Нужно для заказа:

1. Открыть google-таблицу ссылка https://docs.google....dit?usp=sharing , выбирать группу и указать мне ID.

2. По ID я вам отправлю в личные сообщения ссылку на канал-группу.

3. Вы подписываетесь на канал-группу нужным вам аккаунтом, на который хотите получить права и указываете в ответном сообщении логин аккаунта телеграм.

4. Я передам на указанный аккаунт права на группу, доступ полный у вас.