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Продам группы Вконтакте с отлежкой цены от 500 рублей

Автор темы MEZERE, Вчера, 18:26

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#1 MEZERE

MEZERE

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 18:26

 
 
 
Здравствуйте!
 
Все группы: создавались лично мною и только вручную, я не нарушала правила Вконтакте. По этой причине, купить у меня группу в Вконтакте можно абсолютно легально и безопасно.
 
Актуальный прайс смотрите в google-таблице по ссылке https://docs.google....dit?usp=sharing
 
Ссылку на канал-группу из моей таблицы можно попросить в личных сообщениях.
 
 
Почему такие цены группы:
 
> Отлежка, новые группы имеют ограничения при поисковом продвижении, раскрутке и инвайте;
 
> Органический поисковый трафик;
 
> Содержит поисковый запрос в @логин.
 
В базовую стоимость включено:
 
1 Группа, есть с подписчиками и без подписчиков, с контентом и без, с «отлежкой» от 1 месяца и выше, до 2017 года, названия подбирались под поисковые запросы в разных нишах.
 
Если в таблице вам приглянулась группа с более высоким ценником то вам придется доплатить соответствующею сумму при заказе данного кворка.
 
Передача прав в течении 5 минут - Я всегда онлайн!
 
 
Нужно для заказа:
 
1. Открыть google-таблицу ссылка https://docs.google....dit?usp=sharing , выбирать группу и указать мне ID.
 
2. По ID я вам отправлю в личные сообщения ссылку на канал-группу.
 
3. Вы подписываетесь на канал-группу нужным вам аккаунтом, на который хотите получить права и указываете в ответном сообщении логин аккаунта телеграм.
 
4. Я передам на указанный аккаунт права на группу, доступ полный у вас.
 
 
Купить от 500 рублей https://kwork.ru/sit...kte-s-otlezhkoy
 

 


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