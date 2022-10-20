Продам телеграм каналы-группы с поисковым трафиком

Отправлено Сегодня, 07:02

Все каналы-группы: создавались лично мною и только вручную, я не нарушал правила Telegram. По этой причине купить у меня канал - группу в телеграм можно абсолютно легально и безопасно.

Актуальный прайс смотрите в google-таблице по ссылке https://docs.google.com/spreadsheets

Ссылку на канал-группу из моей таблицы можно попросить в личных сообщениях.

Почему такие цены на каналы/группы:

> Отлежка, новые каналы-группы имеют ограничения при поисковом продвижении, раскрутке и инвайте;

> Органический поисковый трафик и в каком объеме на первый пост;

> Содержит поисковый запрос в @username.

Как оплатить:

> Qiwi, Usdt trc20, Btc.

В базовую стоимость включено: 1 канал-группа, есть с подписчиками и без подписчиков, с «отлежкой» от 1 месяца и выше, от 2018 - 2020 года, с поисковой, названия подбирались под поисковый запрос, публичная или приватная ссылка.

Для оформления заказа нужно:

1. Открыть google-таблицу ссылка выше, выбирать канал-группу и указать мне ID.

2. По ID я вам отправлю в личные сообщения ссылку на канал-группу.

3. Вы подписываетесь на канал-группу нужным вам аккаунтом, на который хотите получить права и указываете в ответном сообщении логин аккаунта телеграм.

4. Я передам на указанный аккаунт права на канал-группу, доступ полный у вас.

Купить