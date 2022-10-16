Честные обзоры крипто казино. Проверено на реальные депозиты

Отправлено Сегодня, 16:48

Приветствую форумчане

Меня зовут Александр, и я профессионал в сфере азартных играх! Звучит слишком высокомерно? Позвольте мне объяснить.

Я начал свою карьеру в сфере онлайн-гемблинга в 2010 году и работал менеджером по маркетингу в сфере: покера, казино и букмекерских контор.

Теперь я решил открыть телеграм канал, чтобы поделиться своим опытом и рассказать вам больше об индустрии, бонусах, рекламных акциях и хитростях в Правилах, которые используют казино, чтобы доминировать над игроками.

Я буду выбирать различне крипто-казино и букмекерские конторы и постараюсь сделать максимально честный обзор на них.

Все сайты, которые я рассматриваю, будут протестированы на реальный депозит. Я покажу вам все нюансы, связанные с бонусами, верификацией и другими важными вещами.

Буду стараться добавлять по 1 обзору в неделю. Также вы можете предлагать любое казино для тестирования и проверки.

Канал: @obzorycasino

Ссылка на канал: https://t.me/obzorycasino

Вот список казино, которые я на данный момент проверил:

TrustDice | Рейтинг: 3.5 / 5

Duelbits | Рейтинг: 3.4 / 5

Betnomi | Рейтинг: 3.3 / 5

JacksClub | Рейтинг: 2.9 / 5