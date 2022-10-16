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Честные обзоры крипто казино. Проверено на реальные депозиты

Автор темы obzorycasino1, Сегодня, 16:48

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#1 obzorycasino1

obzorycasino1

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Отправлено Сегодня, 16:48

Приветствую форумчане
 
Меня зовут Александр, и я профессионал в сфере азартных играх! Звучит слишком высокомерно? Позвольте мне объяснить.
 
Я начал свою карьеру в сфере онлайн-гемблинга в 2010 году и работал менеджером по маркетингу в сфере: покера, казино и букмекерских контор.
 
Теперь я решил открыть телеграм канал, чтобы поделиться своим опытом и рассказать вам больше об индустрии, бонусах, рекламных акциях и хитростях в Правилах, которые используют казино, чтобы доминировать над игроками.
Я буду выбирать различне крипто-казино и букмекерские конторы и постараюсь сделать максимально  честный обзор на них.
 
Все сайты, которые я рассматриваю, будут протестированы на реальный депозит. Я покажу вам все нюансы, связанные с бонусами, верификацией и другими важными вещами.
 
Буду стараться добавлять по 1 обзору в неделю. Также вы можете предлагать любое казино для тестирования и проверки.
 
Канал: @obzorycasino
Ссылка на канал: https://t.me/obzorycasino
 
Вот список казино, которые я на данный момент проверил:
 
Stake.com  |  Рейтинг:  3.7 / 5
TrustDice Рейтинг:  3.5 / 5
DuelbitsРейтинг:  3.4 / 5
BetnomiРейтинг:  3.3 / 5
JacksClub Рейтинг:  2.9 / 5
Fairspin |  Рейтинг:  2.7 / 5

 


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