Вознаграждение до 12% от расхода Яндекс.Директ и Яндекс.Бизнес

Отправлено Вчера, 08:53

Вознаграждение до 12% от расхода в Яндекс.Директ и Яндекс.Бизнес

Кроме того - вознаграждение до 18% с расходов на таргетированную рекламу.

Увеличьте прибыль вашего бизнеса с программой выплат рекламного вознаграждения.

Схема проста, нужно лишь зарегистрироваться в известном сервисе по ссылке http://adxmania.ru/click.ru

Чем больше вы тратите на рекламу, тем больший процент от расходов вернется. Это настоящие деньги. Выплатият их на карту, на электронные кошельки, или вы можете реинвестировать их в рекламу.

Очень доволен работой сервиса. Превосходный клиентский сервис и программная платформа. Теперь вся реклама наших клиентов управляется из одного места, что очень удобно. Вознаграждение тут выше чем у других сервисов, даже при небольших объёмах рекламы. Всем доволен, горячо рекомендую!

Платформа удобна тем, что мы можем держать резервный баланс на агентском аккаунте и за счет этого оперативно пополнять балансы клиентов. Сотрудничеством довольны и планируем и дальше продолжать пользоваться сервисом

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Второй сервис в котором желательно иметь аккаунт:

Через сервис PromoPult https://cpagrand.ru/seopult.html очень легко и просто можно настроить рекламу в Google Ads и Яндекс Директ. При этом многие процессы там упрощены и автоматизированны, что не может не радовать!

К тому же, система быстро позволит вам импортировать ваши старые рекламные кампании с аккаунтов Яндекса и Google.

PromoPult — это автоматизированная рекламная система, которая позволяет запустить или импортировать и вести рекламные компании в Google Ads и/или Яндекс Директ, в соц. сетях, широкий спектр всевозможных инструментов для привлечения трафика.

В одном интерфейсе собраны самые популярные инструменты рекламы: поисковое продвижение, контекстная реклама, реклама в соцсетях и на YouTube, управление репутацией, продающие виджеты для роста конверсий. Выберите интересующий вас инструмент и в несколько кликов запустите рекламную кампанию самостоятельно или при участии персонального менеджера.

Поисковое продвижение поможет сайту стать заметнее в Яндекс и Google, обеспечит приток клиентов с пролонгированным эффектом.

Контекстная реклама позволит уже завтра получать клиентов из Яндекса, Google и тематических сайтов.

Продвижение в соцсетях и на YouTube сделает бренд узнаваемым и вернет клиентов на сайт

Оптимизация сайта поможет устранить недочеты, которые затрудняют рост продаж.

Виджеты известят о спецпредложениях, повысят конверсию посетителей в покупателей или подписчиков рассылки.

Интегрируя PromoPult в бизнес-процессы, вы полностью закрываете задачу интернет-продвижения. Больше не нужно искать подрядчика и переплачивать комиссионные.

Продвижение ГОРАЗДО дешевле, чем у агентств и фрилансеров.

Реклама от 1000 рублей.

Интерфейсы адаптированы для пользователей с разным уровнем подготовки — владельцев бизнеса и интернет-маркетологов.

Статистика эффективности и отчеты за каждый потраченный рубль.

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