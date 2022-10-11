LITE.HOST - хостинг и серверы от 99 рублей

Отправлено Вчера, 14:54

Более 15 лет специализируемся на предоставлении недорогих и надежных услуг хостинга (средний UPTIME за последние 3 года составляет 99.992% по данным monitorus.ru).

Выгодные и стабильные цены достигаются за счет использования собственного оборудования, а также максимальной автоматизации внутренних процессов сервиса. За все годы работы, мы повысили стоимость услуг всем клиентам только единожды, это было в период валютного кризиса 2014 - 2015 годов.

У нас две тарифных линейки виртуального хостинга - для начинающих пользователей с небольшими сайтами и для опытных пользователей с крупными сайтами.

Экономные тарифы

Начинающий - 500 мегабайт для 1 сайта (299 ₽ / год)

Стандартный - 3 гигабайта для 3 сайтов (99 ₽ / месяц)

Специалист - 5 гигабайт для 10 сайтов (149 ₽ / месяц)

Эксперт - 10 гигабайт для 20 сайтов (249 ₽ / месяц)

Производительные тарифы

Оптимум - 15 гигабайт для 30 сайтов (299 ₽ / месяц)

Комфорт - 30 гигабайт для 60 сайтов (599 ₽ / месяц)

Премиум - 50 гигабайт для 100 сайтов (1 249 ₽ / месяц)

На всех тарифных планах:

поддержка PHP от 5.2 до 8.1 (поддерживаются разные версии для каждого из сайтов);

базовая защита от DDoS атак;

бесплатные сертификаты от Let's Encrypt;

панель управления на выбор (DirectAdmin, Cpanel, ISPmanager 6);

возможность расширения места и числа сайтов из личного кабинета;

поддержка git, npm, composer и phpunit;

ежедневное резервное копирование в отдельный дата-центр с возможностью скачивания копий к себе на компьютер;

поддержка IPv6;

электронный чек об оплате в соответствии с ФЗ-54.

Виртуальные серверы предоставляем на базе аппаратной виртуализации KVM с возможностью индивидуальной конфигурации. Ниже популярные фиксированные тарифы серверов, однако большинство заказов происходит с индивидуальной конфигурацией.

Индивидуальный – 1 vCPU / 512 MB RAM / 10 GB SSD (165 ₽ / месяц)

Каллисто – 1 vCPU / 1 GB RAM / 10 GB SSD (240 ₽ / месяц)

Марс – 2 vCPU / 2 GB RAM / 20 GB SSD (490 ₽ / месяц)

Уран – 4 vCPU / 4 GB RAM / 40 GB SSD (990 ₽ / месяц)

Сатурн – 4 vCPU / 8 GB RAM / 120 GB SSD (1 790 ₽ / месяц)

Солнце – 8 vCPU / 16 GB RAM / 200 GB SSD (3 390 ₽ / месяц)

На всех тарифах:

собственная панель управления серверами;

уникальная функция определения здоровья сервера ;

поддержка режима восстановления (rescue) и доступа по VNC;

базовая защита от DDoS атак;

переустановка сервера из панели (поддерживаем CentOS, Debian и Ubuntu);

готовые образы для FastPanel, Hestia, Vesta, ISPmanager 6 и Битрикс;

базовое администрирование (помощь с настройкой сервера и переносом сайтов).

Смена хостинга — это достаточно болезненный процесс по мнению владельцев сайтов, однако для нас перенос сайта обыденное дело. Мы регулярно переносим сайты и подготовили ряд бонусов для желающих попробовать наши услуги:

подберем наиболее выгодный тарифный план;

поможем с переносом до 5 сайтов;

при необходимости предоставим 10 дней на тестирование услуг;

сделаем 15% скидку и подарим домен (RU / РФ) при оплате услуг на 1 год.

Ждем Ваших вопросов, отзывов и пожеланий.