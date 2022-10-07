Отправлено Сегодня, 12:21

AffBoat – это крупнейшая партнерская сеть трейдинг-трафика, которая предлагает хорошие условия для работы. Сетка подойдет для владельцев трейдинг-компаний, Которым необходимо получить большое число качественного трафика. Сетка берет все вопросы на себя!



Для работы предлагается собственная CRM система. которая доступна агентам и вебмастерам. Предлагаются качественные инструменты и рекламные материалы для слива трафика. Установка и интеграция производится в несколько кликов. Предлагается конструктор форм, позволяющий встроить креативы и промо-материалы в нужное место на сайте. Вывод денег осуществляется раз в две недели на удобный счет.



Для рекламодателей предлагается быстрая интеграция, за счет профессионализма сотрудников. Имеется доступ к управлению потоками, можно настроить лимиты, периодичность получения лидов и так далее. Для каждого рекламодателя предлагается персональный менеджер, что позволяет решать любые вопросы и возникающие проблемы в кратчайший срок. Вы получите ровно то количество трафика, которое ожидаете!





Преимущества партнерской сети



Можно выделить несколько преимуществ:

1. Высокое качество трафика. К вебмастерам предъявляются высокие требования для сотрудничества. Трафик фильтруется и вы получите необходимое количество лидов.

2. Широкое ГЕО. Трафик предлагается со всех популярных регионов.

3. Стоимость трафика. Для вебмастеров предлагаются высокие ставки, а для рекламодателей приятные цены на закупку трафика.

4. Индивидуальные условия. Для работы всегда предлагаются те условия, которые будут выгодны каждой из сторон.





Контакты:

Сайт: https://affboat.com/

Форма на сайте для связи

Skype: live:.cid.3b0ac562b0eee89a

Telegram: @ME1435