Отправлено Сегодня, 19:17

WineKings - это современная гемблинговая партнерская программа. которая активно развивается с мая 2022 года. За это время площадка смогла себя зарекомендовать как одна из лучших для работы в данной вертикали для вебмастеров.



Проект существует с 2017 года и развивается через казино DragonMoney, которое активно привлекает игроков.



Преимущество партнерской программы в том, что она готова работать с любым источником трафика, кроме брендового. Работа происходит с CIS и РУ ГЕО.



Можно выделить следующие преимущества:

1. Разные способы оплаты: cpa, revenue share, hybrid. Вебмастер может выбрать удобный способ работы.

2. Выплата от 40 долларов, что для данной вертикали можно назвать небольшой суммой.

3. Удобный личный кабинет. Вы сможете отследить источники лидов, смотреть статистику по внесенным депам и так далее.



На данный момент, партнерская программа WineKings совместно с DragonMoney активно развивается и становится все лучше в гемблинг вертикали!





Контакты:

Сайт: http://winekings.io

Почта: gesu@winekings.io

Телеграм: @WineKing_Head