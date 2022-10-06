Отправлено Сегодня, 02:41

Если вы сейчас выбираете, в каком крымском санатории вам отдохнуть, то вам обязательно надо обратить внимание на санаторий "Форос. Санаторий "Форос" расположен в крупнейшем садово-парковом комплексе рядом с Черным морем , здесь можно в любое время насладиться красотами Форосского парка, где произрастает более 300 видов растений. И вы сможете спуститься к морю и отдохнуть на пляже протяженностью 2 км и прогуляться по благоустроенной набережной.

Сам санаторий состоит из двух корпусов: «Главный» и «Прибрежный». В «Главном» корпусе в 2017 году прошла капитальная реконструкция. Он имеет 17 этажей и современную архитектуру. Номерной фонд представлен более 200 комфортабельными номерами выполненными в классическом стиле.

В санатории доступны различные виды лечения и диагностики. Помимо традиционных санаторных процедур, таких как грязелечение и водолечение, имеются процедуры с использованием инновационной аппаратуры. Новейшие достижения в области медицины используются в физиотерапевтическом лечении, прессотерапии и эстетической медицине.

Здесь можно не только поправить здоровье, но и позаниматься спортом на свежем воздухе. В Форосском парке есть теннисные корты и фитнес зона, где расположены различные тренажеры. Заняться плаванием можно в крытом бассейне.

Забронировать номер в санатории вы можете онлайн на их сайте.