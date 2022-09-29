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Ultimate multisignature browser. Ultimate Orb

Автор темы HoltHamlet, Сегодня, 20:32

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#1 HoltHamlet

HoltHamlet

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Отправлено Сегодня, 20:32

Больше, чем антидетект.
Мультисиг-браузер Ultimate Orb меняет правила игры
 
1-pic.jpg
 
Что такое мультисиг и в чем его отличие от классических антидетектов?
Каждый реальный браузер имеет неуникальный цифровой отпечаток (signature). Каждый существующий антидетект использует шумы и делает отпечаток полностью уникальным - это уже не работает в реальных условиях. Антидетект - защита от идентификации реального пользователя. Но нам не нужен антидетект, нам нужен детект, но по нашим правилам - различные между профилями, но настоящие отпечатки (multisignatures).
 
2-pic.png
 
Ultimate Orb применяет технологию натуральной подмены цифровых отпечатков. Правильные параметры уникальности являются недостижимыми для устаревших технологий, используемых в антидетектах. Каждый профиль, созданный в Ultimate Orb будет иметь параметры уникальности, соответствующие реальному пользователю, а отпечатки будут совпадать даже при запуске профиля на другом компьютере.
 
Ты можешь управлять тысячами реальных отпечатков браузеров всего в одной программе.
 
Чем еще уникален Ultimate Orb?
Вниманием к мелочам. Тысячи часов работы для создания и оптимизации различных концепций, чтобы избавиться от ошибок и недостатков всех решений старого поколения. Это не очередная оболочка для управления окнами, а полноценный интерфейс, построенный вокруг удобства пользователя с широкими возможностями кастомизации.
 
3-pic.jpg
 
В результате получен ряд подавляющих преимуществ:
Spaces - это виртуальные рабочие столы, которые позволяют грамотно разделять рабочие пространства и избегать путаницы в данных
Hubs - удобные менеджеры для работы с профилями, конфигурациями, данными и соединениями. Здесь все находится на своих местах
New profile - новый профиль создается всего в несколько кликов
Connections - все типы соединений “из коробки”
Smart tabs - уникальная система управления вкладками профиля
One window - браузер не копирует окна, вся работа осуществляется в одном интерфейсе
Other - все основные функции стандартного браузера, включая закладки и историю
 
Интерфейс Ultimate Orb настолько дружелюбен, что нужно всего 15 минут, чтобы получить знания о его функционале. Для быстрого обучения работе с браузером был записан ряд видеороликов:
 
 
Для чего предназначен браузер?
Пентестинг систем безопасности любой сложности, SMM маркетинг, арбитраж, электронная коммерция, анонимность в сети, любые другие типы мультиаккаунтинга.
 
Насколько он безопасен?
Digital Fleur FZCO зарегистрирован в Дубае. Это сохраняет приватность разработчиков и пользователей. Данные не прослушиваются, их передача и хранение производятся только в зашифрованном виде. Программа подписана сертификатом проверенного разработчика, что гарантирует отсутствие любых неприятных сюрпризов.
 
Есть ли бесплатная версия?
Да. Ограниченная в функционале FREE-версия доступна для любого пользователя. Она позволяет ознакомиться с программой перед покупкой PRO и может быть использована для анонимного серфинга в Сети.
 
Какая цена продукта?
Цена одного дня использования зависит от продолжительности лицензии, фиксированных тарифов нет. Посети сайт разработчика и посчитай стоимость твоей лицензии. На момент релиза Бета-версии действует скидка в 20%. Ты можешь получить дополнительную скидку, используя представленный в теме промокод.
 
Где я могу скачать и купить программу?
Купить PRO-ключ можно на официальном сайте https://orb.cc/. Никто из команды поддержки никогда не предложит осуществить сделку в мессенджере или личных сообщениях. Все оплаты принимаются строго и только через сайт, без исключений.
 
Используй промокод для получения скидки 5% : ORB-f0a3-5E66-bb4f-a15e
 
Как связаться с разработчиком?
Telegram: t.me/orbchannel

 


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