FriendsPartners партнерская программа по Гемблингу

Отправлено Сегодня, 14:01

Прямой рекламодатель FriendsPartners предлагает зарабатывать на привлечении интернет-пользователей в молодые и современные онлайн-казино. Проект открыт в 2021 году и рассчитан на людей из России и стран СНГ. Прозрачная статистика, своевременные выплаты и помощь 24/7.



Дата открытия: 2021



Официальный сайт: https://friends-casino8.com/ https://brillx5.gg/ https://turbo-casino2.gg/



Официальный ТГ: https://t.me/FriendsPartners



Официальный Instagram: @FriendsPartners_



Ссылка на менеджера: https://t.me/contactaffiliate По всем вопросам сотрудничества с нашей ПП



Модели и ставки: RevShare : 40%;



Вы получаете 40% от прибыли казино с вашего реферала.

Во всех играх из лобби (слотах, live-играх и прочее).



ГЕО: Россия, страны СНГ.



Особенности для партнеров :

Прямой рекламодатель

Квалифицированная поддержка 24/7

Полная статистика в личном кабинете

Быстрые выплаты

Минимальная сумма на вывод 100 руб.

Выплата каждые 14 дней

Вывод : Visa MasterCard, QIWI, Юmoney, Payeer, AdvCash, Крипта, FK, Мобильный платеж



Плюсы для Игроков :

Минимальный депозит на проекте 100 руб.

10% на каждый депозит

Получай 1% на остаток по счету

Зарегистрируйся VK и получи 50₽

Получи 20руб за подписку ТГ

Оставь отзыв и получи бонус к депозиту до 20%

Крути рулетку и получай бонусы

Кэшбэк зависящий от уровня в программе лояльности, от каждой сделанной ставки - до 0,75%

Доступные методы внесения депозита для игроков: Qiwi, Юmoney, Payeer, AdvCash, FK, Visa, MasterCard, Крипта, Мобильные платежы