FriendsPartners партнерская программа по Гемблингу

Прямой рекламодатель FriendsPartners предлагает зарабатывать на привлечении интернет-пользователей в молодые и современные онлайн-казино. Проект открыт в 2021 году и рассчитан на людей из России и стран СНГ. Прозрачная статистика, своевременные выплаты и помощь 24/7.
Дата открытия: 2021
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Ссылка на менеджера: https://t.me/contactaffiliate По всем вопросам сотрудничества с нашей ПП
Модели и ставки: RevShare : 40%;
Вы получаете 40% от прибыли казино с вашего реферала.
Во всех играх из лобби (слотах, live-играх и прочее).
ГЕО: Россия, страны СНГ.
Особенности для партнеров :
Прямой рекламодатель
Квалифицированная поддержка 24/7
Полная статистика в личном кабинете
Быстрые выплаты
Минимальная сумма на вывод 100 руб.
Выплата каждые 14 дней
Вывод : Visa MasterCard, QIWI, Юmoney, Payeer, AdvCash, Крипта, FK, Мобильный платеж
Плюсы для Игроков :
Минимальный депозит на проекте 100 руб.
10% на каждый депозит
Получай 1% на остаток по счету
Зарегистрируйся VK и получи 50₽
Получи 20руб за подписку ТГ
Оставь отзыв и получи бонус к депозиту до 20%
Крути рулетку и получай бонусы
Кэшбэк зависящий от уровня в программе лояльности, от каждой сделанной ставки - до 0,75%
Доступные методы внесения депозита для игроков: Qiwi, Юmoney, Payeer, AdvCash, FK, Visa, MasterCard, Крипта, Мобильные платежы