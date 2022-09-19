Арбитраж трафика. Правильный залив на гемблу

Привет! Рекомендую канал "Схематозы" на ютуб. Доходчиво обьясняет , как заливать. В данном конкретном видео правильный алгоритм действий для удачного залива на гемблу. Кому интересно, изучайте, все доступно
https://www.youtube....h?v=DC3QT28NxtQ
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Отправлено Сегодня, 11:16
Привет! Рекомендую канал "Схематозы" на ютуб. Доходчиво обьясняет , как заливать. В данном конкретном видео правильный алгоритм действий для удачного залива на гемблу. Кому интересно, изучайте, все доступно
https://www.youtube....h?v=DC3QT28NxtQ
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