VDS от 9.99$! Серверы от 24.99$! Быстрый и бесплатный перенос к нам!

Привет, форум!
Готовы предложить вам большой выбор серверов на наших площадках в разных странах.
NVMe VDS от 9.99$:
Storage VDS от 13.99$:
Серверы Intel от 24.99$:
Серверы AMD от 34.99$:
Операционные системы:
Windows 7/10,
Windows Server,
Debian,
Ubuntu,
CentOS,
любая другая ОС из ISO-образа.
Мы всегда готовы пойти на встречу клиенту и предложить лучшие условия как по цене, так и по уровню качества. Так же можем предоставить большое количество IP адресов даже к VPS серверам. Со второго месяца возможна отсрочка оплаты на 7 дней. Гарантия возврата средств - 30 дней!
Что вы получите?
Предоставление пользовательских конфигураций: помимо тарифных планов, мы готовы предоставлять нашим клиентам пользовательские решения и конфигурации по запросу.
Оперативная техническая поддержка 24/7/365: максимальное время ответа на тикет - 10 минут в любое время суток. Техподдержка оказывается на английском и русском языках.
Инженеры поддержки: Наши инженеры всегда на связи и помогут с любым вопросом и переносом / настройкой ваших проектов к нам.
Индивидуальный подход: мы всегда рады обсуждать с нашими клиентами индивидуальные условия (скидки, сроки, партнёрские программы и т.п.) - откройте тикет и наши менеджеры будут рады вам помочь.
Прозрачность: наши клиенты знают, сколько и за что они платят - никаких дополнительных платежей мелким шрифтом.
Доступные способы оплаты:
❯ Банковские карты любой страны мира (Visa/Mastercard/Мир и другие)
❯ Криптовалюта (Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, BTC Cash, USDT и другие)
❯ Электронные кошельки (ЮMoney, QIWI и другие)
Наша почта - support@1world.host
Наш чат Telegram - https://t.me/worldhost_chat
Круглосуточный саппорт в ТГ - https://t.me/world1host_bot
Наш сайт - https://1world.host
Телефоны: +1 201 6800 585