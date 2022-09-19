VDS от 9.99$! Серверы от 24.99$! Быстрый и бесплатный перенос к нам!

Отправлено Сегодня, 08:58

Привет, форум!

Готовы предложить вам большой выбор серверов на наших площадках в разных странах.

NVMe VDS от 9.99$:

Storage VDS от 13.99$:

Серверы Intel от 24.99$:

Серверы AMD от 34.99$:

Операционные системы:

Windows 7/10,

Windows Server,

Debian,

Ubuntu,

CentOS,

любая другая ОС из ISO-образа.

Мы всегда готовы пойти на встречу клиенту и предложить лучшие условия как по цене, так и по уровню качества. Так же можем предоставить большое количество IP адресов даже к VPS серверам. Со второго месяца возможна отсрочка оплаты на 7 дней. Гарантия возврата средств - 30 дней!

Что вы получите?

Предоставление пользовательских конфигураций: помимо тарифных планов, мы готовы предоставлять нашим клиентам пользовательские решения и конфигурации по запросу.

Оперативная техническая поддержка 24/7/365: максимальное время ответа на тикет - 10 минут в любое время суток. Техподдержка оказывается на английском и русском языках.

Инженеры поддержки: Наши инженеры всегда на связи и помогут с любым вопросом и переносом / настройкой ваших проектов к нам.

Индивидуальный подход: мы всегда рады обсуждать с нашими клиентами индивидуальные условия (скидки, сроки, партнёрские программы и т.п.) - откройте тикет и наши менеджеры будут рады вам помочь.

Прозрачность: наши клиенты знают, сколько и за что они платят - никаких дополнительных платежей мелким шрифтом.

Доступные способы оплаты:

❯ Банковские карты любой страны мира (Visa/Mastercard/Мир и другие)

❯ Криптовалюта (Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, BTC Cash, USDT и другие)

❯ Электронные кошельки (ЮMoney, QIWI и другие)

Наша почта - support@1world.host

Круглосуточный саппорт в ТГ - https://t.me/world1host_bot

Телефоны: +1 201 6800 585