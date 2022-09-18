В продаже юзанные рф комплекты вместе с селфи и со снилсами(смотрите в

Отправлено Сегодня, 16:14

https://t.me/mick_ey

телеграм для гостей форума @mick_ey

В продаже юзанные рф комплекты вместе с селфи и со снилсами(смотрите видео доказательство).

Я согласен провести с вами сделку через любого гаранта,услуги гаранта полностью за ваш счёт(вы можете покупать без гаранта на свой риск).

Принимаю оплату только на эти платёжные системы:

1)Yandex Money

2)Qiwi

3)Capitalist

4)Bitcoin(деньги поступают на баланс как минимум в течении получаса,как максимум от одного часа и даже может быть больше,в зависимости от загруженности биткоин системы,таковы правила https://capitalist.net ,именно там я принимаю и обналичиваю биткоин,пока деньги не поступят на баланс я доки не отдаю и мне всё равно сколько там подтверждений в истории транзакции поступило,как только деньги появляются на балансе мне приходит смс уведомление на номер мобильного телефона и я сразу отправляю вам все документы которые вы заказывали)

5)Sberbank Mastercard usd rus

6)Payeer

7)USDT wallet

trc20

erc20

8)USDC

erc20

Мои проверенные темы от модераторов или администраторов на наличие товара с других форумов:

Я продаю паспорта только нового образца с двухстрочным кодом внизу паспорта.

Если вы хотите получить паспорт старого образца без двухстрочного кода то вы ошиблись селлером-я не продаю паспорта старого образца.

На данный момент я могу предложить вам два вида комплектаций:

Первый вид:

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)прописка

4)снилс

5)инн в текстовом документе

Второй вид:

1)паспорт

2)селфи с паспортом в руках

3)селфи с листом бумаги в руках

4)прописка

5)снилс

6)инн в текстовом документе

На данный момент всего в наличии с листами у меня 3 мужских комплекта и 6 женских комплектов.

Далее без листов 9 мужских комплектов и 6 женских комплектов.

Итого я могу предложить вам 24 рф комплекта-12 мужчин и 12 женщин.

Теперь что касается цен.

Один комплект по первому виду комплектации будет стоить 5 долларов.

Один комплект по второму виду комплектации будет стоить 6 долларов.

Есть три скидки.

Первая скидка на комплекты с селфи по первому виду комплектации:

тот кто платит мне 30 долларов получает от меня полных 10 комплектов по первому виду комплектации,таким образом по скидке цена одного комплекта падает до 3 долларов за один комплект.

Вторая скидка на комплекты с селфи по второму виду комплектации:

тот кто платит мне 40 долларов получает от меня 3 мужских комплекта и 6 женских комплектов по второму виду комплектации,таким образом цена по скидке падает до 4.5 долларов за один комплект.

Третья скидка на комплекты без селфи:тот кто платит мне 30 долларов получает от меня 12 комплектов без селфи-это могут быть как 12 мужчин так и 12 женщин либо вперемешку до 12 человек.

Один комплект без селфи я вам продавать не буду а только 12 комплектов сразу за 30 долларов.

Как будет происходить процедура покупки по первому виду комплектации:вы получите от меня наперёд с краской(замазанное) селфи с паспортом в руках и сам паспорт(на них обоих будет наложена краска на серию и номер сбоку и на двухстрочный код внизу паспорта-все остальные данные вы будете видеть).

Если вас всё устраивает вы платите мне деньги наперёд и получаете все оригиналы документов.

Как будет происходить процедура покупки по второму виду комплектации:

вы получите от меня наперёд с краской селфи с паспортом в руках,селфи с листом бумаги с краской на листе перекрывающей пальцы(делается это для того чтобы вы не смогли с помощью отрисовщика или сами положить новый лист бумаги пока не оплатите полностью деньги за комплект) и сам паспорт(будет наложена краска на серию и номер сбоку и на двухстрочный код внизу паспорта-все остальные данные вы будете видеть).

Если вас всё устраивает вы платите мне деньги наперёд и получаете все оригиналы документов.

Теперь что касается того кто будет брать товар по скидке:вы получите от меня ссылку на яндекс диск-вы качаете эту ссылку и распаковываете винрар архив-в нём вы увидите полностью все документы с краской вплоть до прописки и снисла.

Вы выбираете по скидке 10 человек(если речь идёт о товаре с селфи) или 12 человек если речь идёт о товаре без селфи и дублируете мне в телеграме какие именно вы селфи или паспорта(если речь идёт про скидку без селфи) выбрали.Я собираю эти селфи или паспорта с комплектами в винрар архив и как только получаю полную сумму денег от вас по скидочной стоимости начинаю заливать этот винрар архив вам через телеграм.

На что я хочу обратить ваше внимание:если вы не смогли собрать 10 или 12 человек под скидку а получилось меньше людей то дальше уже решать вам-вы либо оплачиваете тогда по стандартной цене(в зависимости от вида комплектации) за каждый комплект либо вы платите точную скидочную сумму но получаете столько людей сколь вы выбрали.

Теперь я отвечу вам на основные вопросы:

1)где юзался товар?

я не могу знать где юзался товар-я покупал именно юзанный товар -никто статистику по юзанному товару из селлеров не ведёт в блокноте(никому это не надо) +я не задаю вопросы где юзался так как меня это не волнует -моя цель купить юзанный товар и удачно его продать,покупая юзанный товар вы играете в рулетку так как я не несу ответственности за прохождение того или иного комплекта в вашей конторе

2)во сколько рук продаётся ваш товар?

в тучу рук конечно-я всегда готов продать тот или иной комплект любому человеку кто за него мне платит деньги

3)если я после покупки у вас заметил что тот или иной комплект не пробивается на инн делается ли бесплатная замена?

да делается -но я даю вам ровно сутки со дня покупки чтобы вы перебили(перепроверили) все мои комплекты на инн на сайте https://service.nalog.ru/inn.do

после 24 часов никакой уже замены я вам делать не буду

4)я купил у вас комплект или комплекты но один из них или все не прошли в моей конторе или конторах,вы делаете бесплатную замену?

нет не делаю-как я писал выше покупая юзанный комплект вы играет в рулетку(на удачу) на проходимость

5)планируется ли пополнение вашего товара?у вас будет больше комплектов? и когда это произойдёт?

да пополнение планируется но оно будет происходить очень редко-причина этому потому что я скупаю товар по селфи где в кадре только полная рука или полукисть от руки-я скупаю только чистую графику на селфи и на паспорте -в связи с такими жёсткими требованиями по скупу продают мне рф комплекты очень редко ,насчёт того когда тот или иной комплект купится мною и выставится на продажу вы узнаете об этом сразу в этой теме подписавшись на уведомления по почте или по функции rss новостей если данный форум поддерживает функцию rss,я добавлю фото и видео подтверждение в этой теме когда у меня появится новый комплект

6)почему я должен покупать товар именно у вас? ведь полно в сети других селлеров кто продаёт рф

моё отличие от других селлеров в том что я продаю графику на селфи и на паспорте без говноляпов+как я писал выше у меня на селфи только полная рука в кадре или полукисть от руки при держании паспорта-не все селлеры предоставят вам селфи где будет полная рука в кадре или полукисть от неё+графику без говноляпов

Видео подтверждение на наличие товара:

Настройте качество видео, как показано на скриншоте, используйте функцию настроек проигрывателя:

Фото подтверждение на наличие товара: