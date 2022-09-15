Proxy5 - Качественные прокси IPv4 для любых задач (Бесплатный тест)

Proxy5 - высококачественные услуги проксирования от лучшего сервиса на рынке виртуальных услуг.

Особенности сервиса:

✓ Автоматическая оплата и выдача списка прокси;

✓ Прокси IPv4 - отлично справляются со всеми поставленными задачами и подходят для всех программ;

✓ Прокси поддерживают подключение по сетевым протоколам HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5;

✓ Несколько вариантов аутентификации прокси: по IP-адресу или логину с паролю;

✓ Производительность на протяжении всего периода работы;

✓ Высокоскоростное соединение в условиях безлимитного трафика;

✓ Разные подсети и непоследовательный диапазон IP-адресов для каждого пакета прокси;

✓ Поддержка API - загрузка списка прокси в программы по URL-адресу;

✓ Конструктор выгрузки - составление готового списка прокси для ручной вставки;

✓ Обновление списка прокси - функция позволяет полностью обновить список прокси.

✓ Многофункциональная панель клиента;

✓ Техническая поддержка в любой день недели.

Тарифные планы:

• Индивидуальные прокси - выдача от 1 IP за 5$ на 30 дней.

• Серверные прокси - выдача от 10 IP за 5$ на 30 дней.

• Бесплатный тест прокси - 10 IP за 0$ на 30 минут.

Минимальный срок аренды прокси - 30 дней. Продлевать аренду можно на 30, 90 и 360 дней. Цена продления снижается на 20% от первоначальный стоимости тарифа.

Доступные страны прокси:

- Россия

- США

- Украина

- Германия

- Китай

- Австралия

- Великобритания

- Канада

- Нидерланды

- Франция

- Турция

- Польша

- Индия

- Испания

- Япония

и другие.

Способы оплаты:

Visa, MasterCard, American Express, Mir, BTC, LTC, ETH, USDT TRC20, USDT ERC20, DASH, TRON, SOL, BNB, UNI, Perfect Money, Yoomoney, Qiwi, WebMoney, Alipay и другие.

Контакты:

E-mail: support@proxy5.ru