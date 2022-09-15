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Proxy5 - Качественные прокси IPv4 для любых задач (Бесплатный тест)

Автор темы proxyan, Сегодня, 10:04

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#1 proxyan

proxyan

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Отправлено Сегодня, 10:04


proxy5.gif
 
Proxy5 - высококачественные услуги проксирования от лучшего сервиса на рынке виртуальных услуг.
 
 
Особенности сервиса:
 
 ✓ Автоматическая оплата и выдача списка прокси;
 ✓ Прокси IPv4 - отлично справляются со всеми поставленными задачами и подходят для всех программ;
 ✓ Прокси поддерживают подключение по сетевым протоколам HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5;
 ✓ Несколько вариантов аутентификации прокси: по IP-адресу или логину с паролю;
 ✓ Производительность на протяжении всего периода работы;
 ✓ Высокоскоростное соединение в условиях безлимитного трафика;
 ✓ Разные подсети и непоследовательный диапазон IP-адресов для каждого пакета прокси;
 ✓ Поддержка API - загрузка списка прокси в программы по URL-адресу;
 ✓ Конструктор выгрузки - составление готового списка прокси для ручной вставки;
 ✓ Обновление списка прокси - функция позволяет полностью обновить список прокси.
 ✓ Многофункциональная панель клиента;
 ✓ Техническая поддержка в любой день недели.
 
 
Тарифные планы:
 
 • Индивидуальные прокси - выдача от 1 IP за 5&#36; на 30 дней.
 • Серверные прокси - выдача от 10 IP за 5&#36; на 30 дней.
 • Бесплатный тест прокси - 10 IP за 0&#36; на 30 минут.
 
Минимальный срок аренды прокси - 30 дней. Продлевать аренду можно на 30, 90 и 360 дней. Цена продления снижается на 20% от первоначальный стоимости тарифа.
 
 
Доступные страны прокси:
 
 - Россия
 - США
 - Украина
 - Германия
 - Китай
 - Австралия
 - Великобритания
 - Канада
 - Нидерланды
 - Франция
 - Турция
 - Польша
 - Индия
 - Испания
 - Япония
и другие.
 
 
Способы оплаты:
 
Visa, MasterCard, American Express, Mir, BTC, LTC, ETH, USDT TRC20, USDT ERC20, DASH, TRON, SOL, BNB, UNI, Perfect Money, Yoomoney, Qiwi, WebMoney, Alipay и другие.
 
 
Контакты:
 
Чат на сайте: https://proxy5.ru
Чат в Telegram: https://t.me/p5sup
E-mail: support@proxy5.ru
 
 
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