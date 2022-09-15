Proxy5 - Качественные прокси IPv4 для любых задач (Бесплатный тест)

Proxy5 - высококачественные услуги проксирования от лучшего сервиса на рынке виртуальных услуг.
Особенности сервиса:
✓ Автоматическая оплата и выдача списка прокси;
✓ Прокси IPv4 - отлично справляются со всеми поставленными задачами и подходят для всех программ;
✓ Прокси поддерживают подключение по сетевым протоколам HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5;
✓ Несколько вариантов аутентификации прокси: по IP-адресу или логину с паролю;
✓ Производительность на протяжении всего периода работы;
✓ Высокоскоростное соединение в условиях безлимитного трафика;
✓ Разные подсети и непоследовательный диапазон IP-адресов для каждого пакета прокси;
✓ Поддержка API - загрузка списка прокси в программы по URL-адресу;
✓ Конструктор выгрузки - составление готового списка прокси для ручной вставки;
✓ Обновление списка прокси - функция позволяет полностью обновить список прокси.
✓ Многофункциональная панель клиента;
✓ Техническая поддержка в любой день недели.
Тарифные планы:
• Индивидуальные прокси - выдача от 1 IP за 5$ на 30 дней.
• Серверные прокси - выдача от 10 IP за 5$ на 30 дней.
• Бесплатный тест прокси - 10 IP за 0$ на 30 минут.
Минимальный срок аренды прокси - 30 дней. Продлевать аренду можно на 30, 90 и 360 дней. Цена продления снижается на 20% от первоначальный стоимости тарифа.
Доступные страны прокси:
- Россия
- США
- Украина
- Германия
- Китай
- Австралия
- Великобритания
- Канада
- Нидерланды
- Франция
- Турция
- Польша
- Индия
- Испания
- Япония
и другие.
Способы оплаты:
Visa, MasterCard, American Express, Mir, BTC, LTC, ETH, USDT TRC20, USDT ERC20, DASH, TRON, SOL, BNB, UNI, Perfect Money, Yoomoney, Qiwi, WebMoney, Alipay и другие.
Контакты:
Чат на сайте: https://proxy5.ru
Чат в Telegram: https://t.me/p5sup
E-mail: support@proxy5.ru