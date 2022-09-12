Отправлено Сегодня, 05:19

Пройти медосмотр на права в СПб и получить на основании медосмотра справку в ГИБДД в медицинском центре Союзмед https://souzmed.spb....l-medkomissiya/ вы можете всего за 30 минут. Стоит такая услуга 700 рублей, срок годности справки 1 год.