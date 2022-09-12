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Медосмотр на права

Автор темы zavarzin, Сегодня, 05:19

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#1 zavarzin

zavarzin

    Ученик

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  • 31 сообщений
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Обычный

Отправлено Сегодня, 05:19

Пройти медосмотр на права в СПб и получить на основании медосмотра справку в ГИБДД в медицинском центре Союзмед https://souzmed.spb....l-medkomissiya/ вы можете всего за 30 минут. Стоит такая услуга 700 рублей, срок годности справки 1 год.

 

 

 

 


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